Rozhodlo setkání s Křetínským. Součkův kapitán Bowen u Kladivářů zůstává i po sestupu

Kapitán West Hamu Jarrod Bowen bude za londýnský fotbalový klub hrát i po letošním sestupu z Premier League.
Na webu Kladivářů dnes anglický reprezentant uvedl, že ho k pokračování v týmu přesvědčila také schůzka v Praze s většinovým vlastníkem klubu Danielem Křetínským a členem představenstva Jiřím Švarcem.
Devětadvacetiletý Bowen byl součástí mužstva, které v posledním zápase sezony sestoupilo do druhé ligy, což vyvolalo spekulace o jeho další budoucnosti v klubu. Ofenzivní hvězda West Hamu se ale nakonec dohodla na nespecifikované úpravě kontraktu.
"Letěli jsme do Prahy na setkání s Danielem a Jiřím. Jejich ambice a představa o směřování klubu mě velmi zaujaly," uvedl Bowen s tím, že hlavním cílem je okamžitý návrat do Premier League.
Podobně se koncem června vyjádřil další dlouholetý hráč klubu Tomáš Souček. Bývalý kapitán české reprezentace ve West Hamu zůstal i po sestupu a po doléčení zranění z mistrovství světa mu chce pomoci zpět mezi elitu.
Bowen přišel stejně jako Souček do West Hamu v lednu 2020, předtím působil v druholigovém Hullu. Od té doby za Kladiváře odehrál 280 zápasů a vstřelil 85 branek.
Od odchodu Kurta Zoumy v roce 2024 je kapitánem mužstva. V anglické reprezentaci nastoupil k 22 utkáním, do nominace na letošní mistrovství světa se ale nedostal.
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