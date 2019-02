Rozhodla mentalita. Boj o titul bude ještě vyrovnaný, říká plzeňský střelec Chorý

před 37 minutami

Plzeňský fotbalista Tomáš Chorý pomohl ve šlágru 21. kola první ligy k výhře 2:0 nad Slavií klíčovým prvním gólem, který mohl slavit hned dvakrát. První radost mu totiž pokazil ofsajdový praporem, ale video pomezního opravilo a vytáhlý útočník tak mohl slavit podruhé a tentokráte už naplno.

"Byla to taková dvojitá radost. Už jsem slavil, pak sudí zahvízdal, tak jsme si říkal, že to snad není možné. Pak když to sudí přeci jen uznal, mohl jsem slavit podruhé. Když jsme viděl, jak ke mě kluci běží, tak to byl krásný moment," popisoval Chorý situaci, při které mu snadný gól do prázdné branky připravil David Limberský.

Oba týmy se shodly v tom, že šlo o klíčový moment utkání, jelikož se Plzeň dostala před poločasem do vedení a to už nepustila. V úvodu druhé půle sice Slavia dala gól, ale tentokráte video naopak ofsajd potvrdilo. "Stál jsem blízko, tak jsem tušil, že Souček bude v ofsajdu. Věřil jsem, že tam byl a nakonec se to potvrdilo," uvedl Chorý.

Ten překvapivě vyběhl v základní sestavě, když tentokráte dostal přednost před zimní posilou Jeanem-Davidem Beauguelem. "Byl jsem rád, že jsem dostal šanci. Šel jsem tam s tím nechat na hřišti všechno. Trenér měl taktiku, jak rozložit síly. Po čtvrtku (utkání Evropské ligy s Dinamem Záhřeb) bylo těžké zregenerovat. Jsem rád, jak jsme to zvládli," řekl čtyřiadvacetiletý útočník.

"Věřím, že jsem šanci využil dobře. Ale my tu všichni táhneme za jeden provaz a máme jeden společný cíl, ať už hraje kdokoli. Neřešíme, kdo je první, druhý, nebo třetí útočník. Jsem rád, že dal Jean-David také gól a definitivně to rozhodl. Byla to od kluků výborná akce," ocenil svého konkurenta.

Pro Plzeň šlo o možná klíčový zápas v boji o titul. Kdyby ho nezvládla, ztrácela by na Slavii už devět bodů, takto je za prvním místem jen o tři body. "My věděli, co chceme hrát a šli jsme si za tím. Rozhodovala mentalita a hvězda tentokráte svítila nad naším stadionem. Uděláme všechno pro to, abychom se na Slavii dotáhli. Myslím si, že to bude vyrovnané do poslední dvou tří zápasů sezony," míní Chorý.

Z utkání odstoupil v 58. minutě poté, co dlouho ležel na trávníku a musel být ošetřován. "V první půli jsem dostal úder do hlavy. O poločase se mi začala točit hlava. Chtěl jsem to ještě zkusit, protože tyhle velké zápasy miluju. Když už to nešlo, tak jsem se raději nechal vystřídat, protože hlava není žádná sranda a nechtěl jsem tým oslabovat," dodal.