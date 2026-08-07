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Sport

„Rozhodčí to očekávali.“ Korejský svaz je měl uplácet návštěvami erotických salonů

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Jeden z největších fotbalových skandálů posledních let nabírá nové rozměry. Korejský svaz čelí obvinění, že zahraničním rozhodčím platil erotické služby.

Korejci před kvalifikačním zápasem na MS 2026 proti Kuvajtu
Korejci před kvalifikačním zápasem na MS 2026 proti KuvajtuFoto: Reuters
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Jihokorejský fotbal se topí v další aféře. Jen den poté, co policie zasahovala v sídle tamní fotbalové asociace kvůli vyšetřování sporného jmenování reprezentačního trenéra, přišlo ještě závažnější odhalení.

Podle televize JTBC a agentury Yonhap měla Korejská fotbalová asociace (KFA) v letech 2011 a 2012 opakovaně platit zahraničním rozhodčím návštěvy masážních salonů nabízejících erotické služby.

Zjištění vycházejí z interní vládní kontroly z roku 2016, jejíž obsah se na veřejnost dostal až nyní. Audit podle médií zmiňuje nejméně sedm reprezentačních zápasů, včetně kvalifikací mistrovství světa a olympijských her.

Celkem mělo být podobným způsobem pohoštěno přibližně deset zahraničních rozhodčích a delegátů.

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Neexistují důkazy, že by rozhodčí následně ovlivňovali výsledky utkání ve prospěch domácí reprezentace.

Samotné podezření, že funkcionáři nabízeli arbitrům sexuální služby jako formu nadstandardní pohostinnosti, však vyvolalo v zemi obrovské pobouření.

Podle informací JTBC měl jeden z tehdejších funkcionářů během auditu dokonce tvrdit, že podobné zacházení bylo mezi zahraničními rozhodčími považováno za běžné a někteří jej údajně očekávali. Právě tato výpověď patří k nejzávažnějším zjištěním zveřejněného auditu.

Skandál přichází v mimořádně nepříjemnou dobu.

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Korejská fotbalová asociace už nyní čelí ostré kritice kvůli fungování svého vedení a policie tento týden provedla razii v jejím sídle v souvislosti s vyšetřováním okolností jmenování reprezentačního kouče Hong Myung-boa.

KFA zatím k novým obviněním nevydala podrobné stanovisko. Jisté ale je, že zveřejnění archivního auditu znovu otevřelo otázky kolem fungování jedné z nejvlivnějších fotbalových organizací v Asii.

A přestože se údajné události odehrály před více než deseti lety, jejich dopad může být pro pověst jihokorejského fotbalu zničující.

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