„Rozhodčí to očekávali.“ Korejský svaz je měl uplácet návštěvami erotických salonů

Jeden z největších fotbalových skandálů posledních let nabírá nové rozměry. Korejský svaz čelí obvinění, že zahraničním rozhodčím platil erotické služby.
Jihokorejský fotbal se topí v další aféře. Jen den poté, co policie zasahovala v sídle tamní fotbalové asociace kvůli vyšetřování sporného jmenování reprezentačního trenéra, přišlo ještě závažnější odhalení.
Podle televize JTBC a agentury Yonhap měla Korejská fotbalová asociace (KFA) v letech 2011 a 2012 opakovaně platit zahraničním rozhodčím návštěvy masážních salonů nabízejících erotické služby.
Zjištění vycházejí z interní vládní kontroly z roku 2016, jejíž obsah se na veřejnost dostal až nyní. Audit podle médií zmiňuje nejméně sedm reprezentačních zápasů, včetně kvalifikací mistrovství světa a olympijských her.
Celkem mělo být podobným způsobem pohoštěno přibližně deset zahraničních rozhodčích a delegátů.
Neexistují důkazy, že by rozhodčí následně ovlivňovali výsledky utkání ve prospěch domácí reprezentace.
Samotné podezření, že funkcionáři nabízeli arbitrům sexuální služby jako formu nadstandardní pohostinnosti, však vyvolalo v zemi obrovské pobouření.
Podle informací JTBC měl jeden z tehdejších funkcionářů během auditu dokonce tvrdit, že podobné zacházení bylo mezi zahraničními rozhodčími považováno za běžné a někteří jej údajně očekávali. Právě tato výpověď patří k nejzávažnějším zjištěním zveřejněného auditu.
Skandál přichází v mimořádně nepříjemnou dobu.
Korejská fotbalová asociace už nyní čelí ostré kritice kvůli fungování svého vedení a policie tento týden provedla razii v jejím sídle v souvislosti s vyšetřováním okolností jmenování reprezentačního kouče Hong Myung-boa.
KFA zatím k novým obviněním nevydala podrobné stanovisko. Jisté ale je, že zveřejnění archivního auditu znovu otevřelo otázky kolem fungování jedné z nejvlivnějších fotbalových organizací v Asii.
A přestože se údajné události odehrály před více než deseti lety, jejich dopad může být pro pověst jihokorejského fotbalu zničující.
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