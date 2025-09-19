Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Rosický byl brzy propuštěn do domácí péče, od té doby se však stáhl do ústraní a zmírnil pracovní vytížení. "Po té příhodě, co jsem měl, se cítím dobře, je to lepší a lepší. Ještě mě sice čekají další vyšetření, aby se zjistilo, co to způsobilo. Ale doufám, že všechno bude v pořádku, že budu moct pokračovat a taky, že budu moct sportovat, což teď nevím," řekl bývalý záložník Sparty, Dortmundu a Arsenalu.
Spoustu věcí přehodnotil. "Samozřejmě vím, že některé věci musím upravit. Doufám, že mi to pomůže jak v osobním, tak pracovním životě. Každopádně vím, že nemůžu pokračovat a žít jako předtím," uvedl. "Bylo to kvůli dlouhodobému životnímu stylu, který nebyl dobrý, ať už v osobní rovině nebo pracovně. Já byl vždycky člověk, který myslel na ostatní, ne na sebe. To musím změnit, měl bych se starat víc o zdraví, o duši," prohlásil Rosický.
Přestal pít kávu, ráno i večer chodí na procházky. Naučil se více využívat své spolupracovníky, aby si toho na sebe tolik nenakládal. "Mám kolem sebe schopné lidi, tak na ně přehodím mnohem víc práce. Ne abych řešil mikromanagement, ale spíš se soustředil na strategii a dlouhodobé plánování. Během té doby jsme si to vyzkoušeli, tak by to mohlo fungovat i dál," věří.
Na Letné hodlá pokračovat. "Se Spartou mám pořád své sny. Rád kolem sebe vidím, když jsou lidi šťastní. Já jsem si se Spartou některé sny už splnil, ale pár jich ještě mám. Možná jsou moc ambiciózní a hodně velké a to mě žene dopředu," uvedl Rosický.
Jedním ze snů je vyhrát evropský pohár. "Je to reálné? Nevím, ale musíme se o to snažit. Lze v Lize mistrů trápit evropské giganty? Jsme toho schopní? Nedokážu říct. Uvidíme," řekl s úsměvem.
Vyjádřil se také ke změnám v kádru. "Kroky na přestupovém trhu můžete vždy vyhodnocovat až s určitým časovým odstupem, často minimálně půlročním," konstatoval. "Dobrá reflexe je pro mě poslední zimní přestupové období, za které jsme byli obrovsky kritizovaní. Když se na to ale podíváme teď, tak Uchenna, Vydra, Kuchta, Kofod Andersen i Ševínský mají v týmu dobrou roli a jsou důležití," řekl Rosický.