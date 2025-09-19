Fotbal

Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický se cítí dobře, jeho stav se po problémech se srdcem zlepšuje. Proto věří, že bude schopný ve funkci pokračovat. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý reprezentant to uvedl v rozhovoru pro klubový web. Koncem května byl Rosický hospitalizován na jednotce intenzivní péče a jeho roli dočasně převzal sportovní manažer Tomáš Sivok a další kolegové.
Tomáš Rosický
Tomáš Rosický | Foto: ČTK

Rosický byl brzy propuštěn do domácí péče, od té doby se však stáhl do ústraní a zmírnil pracovní vytížení. "Po té příhodě, co jsem měl, se cítím dobře, je to lepší a lepší. Ještě mě sice čekají další vyšetření, aby se zjistilo, co to způsobilo. Ale doufám, že všechno bude v pořádku, že budu moct pokračovat a taky, že budu moct sportovat, což teď nevím," řekl bývalý záložník Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

Spoustu věcí přehodnotil. "Samozřejmě vím, že některé věci musím upravit. Doufám, že mi to pomůže jak v osobním, tak pracovním životě. Každopádně vím, že nemůžu pokračovat a žít jako předtím," uvedl. "Bylo to kvůli dlouhodobému životnímu stylu, který nebyl dobrý, ať už v osobní rovině nebo pracovně. Já byl vždycky člověk, který myslel na ostatní, ne na sebe. To musím změnit, měl bych se starat víc o zdraví, o duši," prohlásil Rosický.

Přestal pít kávu, ráno i večer chodí na procházky. Naučil se více využívat své spolupracovníky, aby si toho na sebe tolik nenakládal. "Mám kolem sebe schopné lidi, tak na ně přehodím mnohem víc práce. Ne abych řešil mikromanagement, ale spíš se soustředil na strategii a dlouhodobé plánování. Během té doby jsme si to vyzkoušeli, tak by to mohlo fungovat i dál," věří.

Na Letné hodlá pokračovat. "Se Spartou mám pořád své sny. Rád kolem sebe vidím, když jsou lidi šťastní. Já jsem si se Spartou některé sny už splnil, ale pár jich ještě mám. Možná jsou moc ambiciózní a hodně velké a to mě žene dopředu," uvedl Rosický.

Jedním ze snů je vyhrát evropský pohár. "Je to reálné? Nevím, ale musíme se o to snažit. Lze v Lize mistrů trápit evropské giganty? Jsme toho schopní? Nedokážu říct. Uvidíme," řekl s úsměvem.

Vyjádřil se také ke změnám v kádru. "Kroky na přestupovém trhu můžete vždy vyhodnocovat až s určitým časovým odstupem, často minimálně půlročním," konstatoval. "Dobrá reflexe je pro mě poslední zimní přestupové období, za které jsme byli obrovsky kritizovaní. Když se na to ale podíváme teď, tak Uchenna, Vydra, Kuchta, Kofod Andersen i Ševínský mají v týmu dobrou roli a jsou důležití," řekl Rosický.

 
Mohlo by vás zajímat

Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Bláznivý závěr. Schick a spol. byli v Kodani nakonec rádi za remízu

Bláznivý závěr. Schick a spol. byli v Kodani nakonec rádi za remízu

Sabou zná trest za napadení Vindahla. Disciplinárka řešila i Priskeho u sudích

Sabou zná trest za napadení Vindahla. Disciplinárka řešila i Priskeho u sudích

Velkolepý návrat. Mourinho se vrací do Benfiky, od vedení dostal nejvyšší úkol

Velkolepý návrat. Mourinho se vrací do Benfiky, od vedení dostal nejvyšší úkol
Fotbal sport Obsah Tomáš Rosický AC Sparta Praha

Právě se děje

před 8 minutami
Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP
Fotbal

Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Majitel jabloneckého klubu by měl 6. října nastoupit do věznice v Liberci k výkonu trestu.
Aktualizováno před 31 minutami
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35
Zahraničí

ŽIVĚ
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 47 minutami
Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify
Hudba

Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

Reakce je součástí hnutí "No Music for Genocide", které sdružuje 400 umělců a vydavatelství vyzývajících ke kulturnímu bojkotu Izraele.
před 59 minutami
Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra
Domácí

Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Případ souvisejí s kauzou Dozimetr. Její hlavní větev se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Hlavní líčení začne v pondělí.
před 1 hodinou
Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat
Fotbal

Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický se cítí dobře, jeho stav se po problémech se srdcem zlepšuje.
před 1 hodinou
"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují
1:53
Zahraničí

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

Obsah vzkazu na sousedním Slovensku zarezonoval kvůli slovům o Andreji Hlinkovi.
před 1 hodinou
Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se
Ostatní sporty

Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Oštěpařky Andrea Železná a Petra Sičaková v kvalifikaci mistrovství světa propadly.
Další zprávy