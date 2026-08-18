Rosický, problém Sparty? A jak příchod Juráska zapadá do letenských hodnot

Tomáš Rosický, problém Sparty? Stále více letenských fanoušků si to myslí. Jejich tábor významně rozšířil čerstvý nákup exslávisty Matěje Juráska. Je sportovní ředitel klubu mužem na svém místě, nebo není?
Majitel Sparty Daniel Křetínský je nadále přesvědčený, že ano. Rosickému dal na sklonku roku 2018 na povel sportovní úsek. Se vším všudy.
Bývalá hvězda Borussie Dortmund a Arsenalu se mu za důvěru odvděčila dvěma mistrovskými tituly v řadě, dvěma triumfy v domácím poháru a jedním postupem do základní fáze Ligy mistrů.
Křetínského Sparta však vyhlašuje za cíl zisk domácí ligové koruny a útok na účast v základní fázi Champions League každý rok.
Takže z tohoto pohledu jede sportovní „výroba“ řízená Rosickým pod plán. Ačkoli od někdejší skvělé desítky slyšíme, jak systematicky jeho oddělení pracuje.
Právě rozpor slov a skutečnosti je pro jeho vládu charakteristický.
Vždycky, když vystoupí v rozhovoru pro televizní klubový web nebo v interview v médiích, mnoho lidí si řekne: „Rosa vidí fotbal dobře.“
Ovšem pak sestoupí do letenské reality a položí si otázku: „Proč to není na Spartě vidět?“
Že je to moc přísné hodnocení? Když se Sparta vrátila v sezoně 2024/25 do základní části Champions League po devatenáctiletém půstu, vyhrála 3:0 nad Salcburkem, remizovala 1:1 ve Stuttgartu, ale v dalších šesti zápasech kráčela od porážky k porážce.
Navrch schytala od Manchesteru City debakl 0:5 a od Atlétika Madrid dokonce doma 0:6.
Připomnělo to jedenáctigólový výprask od Liverpoolu ve dvojutkání Evropské ligy z jara 2024 nebo šestibrankovou stopku v Konferenční lize od nizozemského Alkmaaru z letošního března.
Doma nepřehrává ani týmy s daleko menším rozpočtem. Při vstupu do tohoto soutěžního ročníku tento trend potvrdila klopýtnutími na trávníku prvoligového nováčka Zbrojovky Brno a provinční Mladé Boleslavi. V obou případech byli outsideři herně lepší než sparťanský velkoklub.
Jak je možné, že za již skoro osmiletého působení Rosického v úřadu sportovního ředitele nemají Letenští vybudovanou konkurenceschopnou hru, která by byla zajímavá i v Lize mistrů a doma by skrz ni válcovali konkurenci?
Rosický opakuje, jak přesně zasazují posily do mozaiky letenského způsobu hry a že hráče na dané posty vybírají podle jasných kritérií. Jsou však vymezená kritéria správná?
Posledním úlovkem je Matěj Jurásek. Přišel jako náhrada za křídlo Lukáše Haraslína, jehož profil ve zkratce zněl: v umění soubojů jeden na jednoho dobrý, směrem dozadu pro top mezinárodní fotbal nedostačující.
Pokud tedy Sparta chce hrát pravidelně a na úrovni Ligu mistrů, měla by chtít najít Haraslínova nástupce, který je excelentní v ofenzivě, ale současně snese parametry i při přepínání do obrany a při práci v ní.
I Lamime Yamal se to musel naučit, což demonstroval třeba v zápase Španělska s Portugalskem na nedávném mistrovství světa. Také díky tomu španělský fotbal slavil titul světových šampionů.
Splňuje tohle měřítko Jurásek? Informace z jeho minulých angažmá říkají, že ne.
Slavia ho kvůli lehkovážnosti v defenzivě prodala do druhé nejvyšší anglické soutěže a ani tam si tuhle reputaci nevyžehlil. I když se na něm v áčku Norwiche vystřídalo pět trenérů.
„Měl hodně příležitostí, hlavně od kouče Philippa Clementa, ale předvedl velmi málo, spíš vůbec nic. Za mě dostal hodně příležitosti, ale nevyužil je,“ konstatoval Jack Reeve, tvůrce podcastu TalkNorwichCity, po oznámení Juráskova přesunu na Letnou.
A dodal: „Nemyslím, že by jeho úsilí bylo na té úrovni. Vypadal hrozně nezdravě ve většině zápasů, co hrál. Viděl jsem velké množství hráčů Norwiche, kteří neměli takový talent, ale neuvěřitelně tvrdě pracovali. Nemyslím si, že tohle Matěj Jurásek dělal. Měl jsem pocit, že chce jen driblovat dopředu, bolelo se na to dívat. Nepochybuji, že Matěj je skvělý chlapík, neuvěřitelně mladý a byl to skok do jiné země, ale nevyšlo to. Byla to katastrofa pro obě strany. Matěj ztratil pár let své kariéry. My jsme ztratili hodně peněz. Doufám, že se z toho poučíme.“
Jurásek se stěhoval do Anglie z Edenu v lednu 2025 za zhruba sedm milionů eur (176,6 milionů korun). Obdržel kontrakt do roku 2030 i dres s ikonickou číslovkou 10. Jenže od té doby nastoupil jen do 21 soutěžních utkání. Bilance? Na ofenzivní hvězdu za tolik peněz velmi dietní - 1 gól, 2 asistence.
Ani tato data neodradila Rosického a spol. Ti přitom zdůrazňují, jak důkladně si nové tváře předem proklepávají na hřišti i mimo ně. A Křetínského fotbalová filiálka vložila do Juráskova restartu nemalé peníze.
„Pro Norwich je to dobrý transfer. Sparta zaplatí Juráskovu výplatu, přidá peníze za hostování a má opci na přestup,“ glosoval to Reeve z Albionu.
Podle spekulací z Ostrovů měl český talent vydělávat v Norwichi 800 tisíc liber ročně (asi 22,7 milionů korun).
Nejvíc zarážející je však to, že Rosický a jeho spolupracovníci ignorovali hodnoty, které jsou pro evropské velkokluby posvátné.
Jedna z nejdůležitějších se jmenuje – respekt k soupeřům. Myslíte, že by Manchester United koupil hráče, jenž by předtím v dresu rivalského Manchesteru City volal: „Smrt United!“?
To by ve vedení nemohlo nikoho ani napadnout. Rosický, vyškolený v Arsenalu, na to zapomněl.
Převážila vidina Juráskova oživení. Ani to není vyloučené. Arsenal koupil v létě Christose Tzolise, řecké křídlo, které v letech 2021–2024 hájilo barvy Norwiche a také tápalo. Nadaný technik skóroval jen třikrát ve 30 zápasech.
Jenže poté se probudil k životu na hostování v německém druholigovém klubu Fortuna Düsseldorf (24 gólů ve 35 zápasech) a po stěhování do belgických Brugg jeho výkonnost doslova eskalovala. V minulé sezoně se tam podílel na 40 gólech (17 branek, 23 asistencí). Navíc všude na něj létaly komplimenty za jeho pracovitost.
Na Juráska tyto reference nejdou. Že by ho probralo prostředí na Letné?
Od šéfa Rosického slyšíme permanentně zvěsti o letenské náročnosti. Realita?
Sparťané jsou po prohře 0:3 v odvetě s francouzským Lyonem, který v současnosti rozhodně nevykazuje ideální ekonomickou ani sportovní kondici, vyřazeni z boje o lístek do základní fáze Ligy mistrů, jejich trenér Brian Priske však poskytne po utkání toto hodnocení: „Já jsem opravdu spokojený s týmem, který mám. Přijeli jsme sem, snažili se hrát náš styl hry tak dlouho, jak jen to bylo možné. A proto jsem přesvědčen, že nás čeká světlá budoucnost.“
Znělo to jako vtip, ale vtip to nebyl. Z těchto kulis se složitě honí špičkový fotbalový expres. Proto Kaan Kairinen, jedna z největších star Sparty, nezamířil letos v létě do jedné z vysněných elitních evropských lig, nýbrž do řeckého klubu AEK Atény.
A proto se někdejší slávista a odpůrce Sparty Matěj Jurásek může pokusit na Letné o fotbalovou resuscitaci.
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