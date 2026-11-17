Áčko v Chance lize deset bodů za Slavií, v domácím poháru konec již v osmifinále. Béčko? Po sešupu do třetí ligy momentálně až osmé. Starší dorost v celostní lize devátý a sedmnáctka taktéž. Kdysi Železná Sparta rezaví odshora dolů. Nepotřebuje nový nátěr, ale nové vedení.
Tomáš Rosický, letenský sportovní ředitel, využil reprezentační přestávku k výjezdu do Fan Clubu v Žatci. Před sparťanskými srdcaři obhajoval sportovní bídu. Když s stočila řeč na nedávný lov exslávisty Matěje Juráska, bývalá excelentní desítka spustila tuto obhajobu: „Když se nebudeme bavit názorově a vezmeme to řečí čísel a toho, co říkají data, tak momentálně Matěj Jurásek, když si vezmeme všechna křídla z ligy a všechny ofenzivní hráče v metrice Open Play xG Assited, je první.“
Sotva se tenhle citát objevil na facebookové stránce žateckého Fan Clubu, Rosického zasypala sprška nesouhlasných a jízlivých poznámek.
„Strčte si už ty vaše čísla do pr….! Žádné číslo ještě nikdy zápas nevyhrálo!“
„Ty jo. A já už se lekl, že góly a asistence jsou důležitější.“
„Roso, čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme. I Ludva to věděl, jen ty ne.“
Přestup, do kterého Sparta investovala nemalé peníze, jen shrnul podstatu propadu (a nejen současného) slavné značky dolů. Klub s nejlepším tréninkovým zázemím v zemi a západoevropskými finančními možnostmi předvádí amatérské výkony.
Trpělivost vs. alibismus
Management přitom dokolečka naštvaným fanouškům opakuje: „Jsme na dobré cestě. Jen to chce trpělivost!“
Jsou to alibistické výmluvy.
Trpělivost má smysl jedině, když vás žene vidina jasného cíle, víte, jakým způsobem ho lze dosáhnout a jdete nekompromisně za tím. Dílčím nezdarům a překážkám navzdory.
Rudá mašina však tenhle pohon nemá. Naopak mohla by si nechat patentovat recept na dlouhodobé tápání.
Zpět k Matěji Juráskovi.
Klub, který vyhlašuje, že míní hrát pravidelně základní fázi Ligy mistrů, vloží peníze do hráče, který byl odejit ze Slavie, protože měl velké nedostatky v bránění, což se neslučuje s top mezinárodním fotbalem. Tedy s Champions League. Proto předtím ve druhé anglické lize shořel jako balík slámy, byť na ostrovy putoval ze Slavie coby nejdražší přestup Norwiche.
Letenským bossům a jejich analytikům však tenhle hendikep nevadil.
Nevadilo jim ani Juráskovo antisparťanské chování v Edenu a hlasy z Albionu poukazující na to, že Jurásek hřeší na svůj talent a dostatečně si neuvědomuje, že i Lamine Yamal musí makat na tom, aby týmu pomohl, když zrovna nemá míč na noze.
Generalita Manchesteru City nebo Brightonu by myšlenky na přestup takového hráče v zárodku zarazila, protože by nesplňoval kritéria nezbytná pro naplnění nejvyšších met.
Ano, i Citizens koupili z Olympiquie Lyon Rayana Cherkiho s nálepkou volnomyšlenkáře lechtivějšího na bránění. Ale až když si po vlastní ose zjistili, že výtky na jeho bohémský přístup ke hře pochází od jeho prvního dorosteneckého trenéra, a koučové, kteří ho měli v parádě po něm, se shodli, že na disciplíně zapracoval.
Až pak Pep Guardiola dostal na poradě klubového vedení Cherkiho na telefon a oznámil mu, ať si sbalí věci a co nevidět se hlásí v kabině anglického velkoklubu.
Brighton není Letná
Nebo Brighton.
Když klub vlastníka Tonyho Blooma, někdejšího pokerového hráče a sázkaře, v předstihu hledal eventuální náhradu za trenéra Roberta De Zerbiho, statistická čísla ho zavála do druhé německé bundesligy. Tu totiž atraktivním útočným a kombinačním stylem ovládalo mužstvo St. Pauli. Na jeho lavičce tenkrát seděl totálně neznámý třicetiletý Fabian Hürzeler, který kultovní tým z Hamburku nakonec vrátil po třináctiletém půstu do nejvyšší německé soutěže.
Brightonští zvědové si proklepli, jak pracuje s hráči na tréninku, jak se vzdělává, jaké má rodinné zázemí…. Když došli k závěru, že se veškeré poznatky slučují s pilíři klubové strategie, po odchodu De Zerbiho do Marseille se nezdráhali z Hürzelera udělat v jednatřiceti nejmladšího trenéra v dějinách Premier League. Bez jediného odkoučovaného utkání v bundeslize!
Počátky také nebyly jednoduché. Když letos v únoru Brighton prohrál doma s Crystal Palace, klesl na 14. příčku tabulky s jediným vítězstvím ve 12 zápasech.
„Jsou jenom dvě možnosti – vzdát to, nebo pokračovat v procesu. Já vždy volím druhou variantu,“ řekl německý kouč.
Vedení ho podrželo, neboť vědělo, že až na výsledky jede podle schváleného plánu. Vyplatilo se: Brighton se aktuálně vyhřívá na 2. místě Premier League za Arsenalem. Navzdory letnímu prodeji dvou klíčových opor – záložníka Baleby (za 76 milionů eur do Manchesteru United) a stopera Van Heckeho (za 60 milionů eur do Tottenhamu).
Takhle to vypadá, když management doopravdy ví, co v celém klubu chce a zná i způsob, jak to převést ze slov do skutečnosti.
Tomáš Rosický a spol. to jen předstírají. Někdejší geniální záložník se zkušenostmi z Arsenalu už osm let v pozici letenského sportovního ředitele vykládá, jak Sparta pracuje systematicky a promyšleně na sportovním růstu, nejen A týmu, ale i talentů ve strahovské akademii, v reálu to však vyznívá opačně.
Po přesunu kouče Briana Priskeho do Feyenoordu Rotterdam letenští šéfové neměli nachystaného jeho nástupce. Improvizace skončila vyhazovem povýšeného asistenta Larse Friiseho.
A amatérský scénář se opakoval znova.
Křetínský na tahu
Alternace nebyla zase přichystaná, a tak Sparta byla v tísni ráda, že mohla fanoušky umlčet Priskeho come backem. Dánskému trenérovi bez práce to také pomohlo.
„Brian pracuje stejně. Je v klubu od sedmi ráno do šesti večer. Kdykoliv něco potřebuju, řeknu: ‚Briane, potřebuju s tebou mluvit, kdy můžeš přijít, nebo mám přijít já?‘ A on odpoví: ‚Klidně v pět nebo v šest, teď mám ještě meetingy.‘ Něco samozřejmě jiné je, to je normální, přece jen uběhl nějaký čas. Ale v pracovním nasazení rozdíl nevidím,“ zdůraznil Rosický během grilování v Žatci.
Zapomněl, že fotbal se vyvíjí. Proto trenéři musejí inovovat metody, cvičení i styl hry. Priske neprokázal, že to dovede.
Rosický v Žatci potvrdil, že v kádru letenského áčka není jediný hráč, kterého by on a trenér nechtěli. Poté si však povzdechl: „Moc dobře si uvědomuju, že to momentálně není vítězný tým. Nemá mentální sílu, aby zvládl zásadní momenty, kdy se rozhoduje o výhře a prohře.“
Jinými slovy: s Priskem vybrali profesionály, kteří nemají na to, aby obstáli v kritických chvílích, v nichž se láme chleba.
Letenská rezerva se v minulé sezoně zřítila do třetí ligy a na okamžitý postup zpět to nevypadá (8. příčka v tabulce s šestnáctibodovou ztrátou na vedoucí Králův Dvůr). Sparťanská devatenáctka, která dříve sklízela tituly a hrála mládežnickou Ligu mistrů? Střed tabulky v celostátní lize. Sedmnáctka figuruje na 7. příčce.
Před třemi roky se v horních patrech strahovské akademie přepřahalo kvůli tomu, že výchova sparťanské mládeže se má vydat jinou cestou. Kam ale nová cesta míří? V nedávném ligovém utkání se Slováckem byl v sestavě Sparty jediným Čechem a současně i produktem strahovské mládežnické líhně Patrik Vydra. Přitom Tomáš Rosický se dušoval, že hodlá budovat úspěšnou Spartu na pevném základě odchovanců.
Majitel Daniel Křetínský by měl zvážit, zda si takový management ještě zaslouží trpělivost.
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