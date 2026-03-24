Rosický a Priske ven? Horší je, že Křetínský neví, jak Spartu uzdravit

Rozpočet přes miliardu, měsíční platy přes milion korun, tréninkové podmínky lepší než řada evropských klubů, ale titul doma z toho nekápne a putování Konferenční ligou skončilo ostudným karambolem. Fotbalová Sparta se nachází ve stavu vážné nemoci. Mnohem horší však je, že neví, jak by se měla léčit.
Na co sáhne, to pozlatí. Tohle přirovnání sedí v byznyse na Daniela Křetínského stoprocentně. Rodák z Brna kope už dávno mezi podnikateli pravidelně finále Ligy mistrů. Zejména v energetice.
Ale ve fotbale mezi světovou smetánku ne a ne prorazit. Ani letos to nevyšlo.
Sparta, v níž Křetínský již utopil od roku 2004 moře peněz, vyfasovala v osmifinále Konferenční ligy krutý výprask od Alkmaaru.
Šestý celek nizozemské ligy, který má šestadvacetibodovou (!) ztrátu na vedoucí PSV Eindhoven, ji ve dvou utkáních naložil šest gólů.
Letenské vyhlídky doma? Desetibodový odstup na první Slavii odsunul titulovou metu do sféry science-fiction.
Pro Křetínského to musí být těžko stravitelná fakta. Zvláště když zápasy, pokud se na ně dostane, prožívá velmi emotivně.
Ti, kteří ho v Anglii nazývají sfingou, by se divili, jak se dokáže na fotbale odvázat. Takže mu nenaplněné ambice určitě vadí.
Co s tím? „Rosický a Priske ven!“ radí naštvaní fanoušci majiteli.
Ale jen personální zemětřesení by bylo pro obrodu Sparty málo. Je třeba přidat obsah odpovídající potřebám doby.
Křetínský řídil Spartu po jejím ovládnutí nejprve sám. Pronikal proto se zápalem do tajů fotbalové taktiky a jiných zákonitostí, v televizním studiu si troufl i na rozbor zápasu Ligy mistrů. Poznámky, že je fotbalový analfabet, tedy nemají relevantní základ.
Ovšem udáte-li kurz, ale nenajdete správné kormidelníky, které by klub tímhle směrem hnali konstantně a jednotně vpřed, uvíznete v bermudském trojúhelníku.
Ony kormidelníky Křetínský dodnes nenašel. Když se objevily výjimky, které chtěly doopravdy Spartu zrekonstruovat podle náročných mezinárodních parametrů, neposkytl jim patřičnou oporu a tiše přihlížel jejich zesměšňování.
Každá fotbalová firma potřebuje k prosperitě kromě osvíceného majitele tři další velmi fundované hybatele: generálního ředitele, sportovního ředitele a trenéra A – týmu.
Tahle trojka musí být na společné vlně, která má oporu v jasné strategii. Ta by měla být pro všechny závaznou biblí. Při výběru lidí na místa v managementu i na hřišti.
O tom, že Křetínského Sparta tohle know-how nemá, výmluvně svědčí čtyřiadvacet trenérských rošád na střídačce áčka během dvou dekád. A teď se schyluje k pětadvacáté.
Kdo tedy Spartu momentálně kormidluje? Pozici generálního ředitele zastává Tomáš Křivda. Na Letnou přišel, když ji koupil Křetínský, a z role stážisty se vypracoval až na místo hlavního výkonného šéfa.
Jde ve šlépějích svého předchůdce Františka Čupra, kterého Křetínský označil za super manažera. Hospodaření je transparentní, marketing vyšplhal do evropské výše, návštěvy vzrostly, prodeje dresů trhají rekordy. Navzdory tomu, že první mužstvo spadlo z mistrovské hrušky hrůzostrašně na tvrdou zem.
Generální ředitelé jsou však odpovědní právě i za sportovní rozkvět. A v tom evidentně nebyl Čupr, a není ani Křivda, silný v kramflecích.
Nemusejí znát proces výroby současného top konkurenceschopného fotbalu do nejmenších detailů jako Pep Guardiola, ale o základní obrysech, kam hra směřuje, by měli ponětí mít. Jak potom chtějí dotlačit Spartu do společnosti pravidelných účastníků Ligy mistrů?
Sportovní linii na Letné šéfuje od prosince 2018 Tomáš Rosický. Bývalé geniální desítce Křetínský bezmezně věří, protože měla možnost poznávat, jak fungují profesionální velkokluby Borussia Dortmund, respektive londýnský Arsenal.
Jenže zatímco na hřišti Rosický zářil v Bundeslize i v Premier League, mezi manažery zatím hraje jen Chance ligu. Jeho práce vytváří dojem, že pořád něco buduje, ale neví přesně co. Viz jedenáct nově pořízených „posil“ od druhého Priskeho příchodu na Letnou.
Rosický na to v zimě navázal konstatováním: „Některým hráčům chybí dlouhodobá motivace být úspěšní.“
Tím nevědomky zkritizoval sám sebe i úsek, za který zodpovídá. Jeho úkolem je, aby takoví hráči ve Spartě nebyli.
Někdejší záložník Arsenalu říká, jak mají na Letné všechny příchozí fotbalisty předem podrobně vyskautované, ale poté konstatuje, že nemají to základní – charakter.
Oni však leckdy postrádají také adekvátní fotbalové návyky. Na nejprestižnějších scénách dnes mohou obstát jedině komplexní hráči.
Proč tedy Rosický a jeho spolupracovníci přivedou Rrahmaniho, jenž plave v presinku, nebo Kuola s resty v přepínání? Prostě hráče s nedostatky, které jsou v rozporu s vývojem fotbalu.
Áčko Sparty není od toho, aby předělávalo zlozvyky, ale zdokonalovalo zdravé návyky jednotlivců a týmu. Tedy pokud hodlá skutečně vystoupat do Champions League a tam nebýt za fackovacího panáka. Proto se Letenští stále vzpamatovávají z kocoviny po Alkmaaru.
Třetím do party je Brian Priske. Sympatický Dán aktuálně plnými hrstmi naplňuje přísloví Nikdy nevstupuj dvakrát do stejné řeky.
Aby mohl navázat na dva tituly v řadě, které ve Spartě před úprkem do Feyenoordu Rotterdam oslavil, musel by přijít se zlepšovacími návrhy. Místo toho však jen obměnil kádr a realizační tým.
„Očekávám, že jarní část bude podobná jako při první verzi u Briana,“ pravil Rosický v lednu.
Máme březen a on už ví, že se tak nestane. Navíc Priske nevydává signály, že by mohl zajistit rapidní odraz ode dna. Při fiasku s Alkmaarem působil bezradně a jeho oblíbené kolečko po utkání mělo spíš tragikomický nádech než rysy proslovu, který by měl vyústit ve významný obrat. Ani jeho slova po výbuchu s nizozemským soupeřem nenaznačovala, že by se uměl pravdě podívat do očí.
„Sezonu bude možné označit za zklamání, pokud nezískáme ani jednu trofej,“ řekl Priske po Alkmaaru.
Pokud to myslel vážně, nemůže být dál hlavním trenérem Sparty. Proč?
Když si Křetínský po převzetí Sparty přiťukával špičkovým francouzským burgundským vínem s Vlastimilem Košťálem, předchozím klubovým bossem, prohlásil: „Prvořadým cílem je hrát každoročně základní skupinu Ligy mistrů. Když se to podaří, označíme takový rok za úspěšný. Ve chvíli, kdy se podaří více - a víme, že je toho Sparta schopna - budeme šťastni.“
Priske má již teď jasno o tom, že udělal majitele v téhle sezoně nešťastným.
Křetínský si nemůže dojít pro útěchu ani níže. Sparťanské béčko se krčí na poslední příčce druhé ligy, akademie na Strahově pod novým ředitelem Vítězslavem Lavičkou ztratila dominantní postavení (U19 patří 4. příčka v dorostenecké lize).
A ke všemu West Ham United, jehož je Křetínský spolumajitelem, zápolí o záchranu v Premier League.
Permanentku na jízdu v začarovaném sparťanském kruhu si však miliardář světového formátu kupuje sám.
