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Sport

Ronaldo se s MS rozloučil v slzách, o sen ho připravil gól v nastavení

ČTK,Sport

Fotbalisté Španělska porazili v osmifinále mistrovství světa Potugalce 1:0 gólem Mikela Merina v nastaveném čase.

Cristiano Ronaldo v osmifinále MS 2026 Portugalsko - Španělsko
Cristiano Ronaldo v osmifinále MS 2026 Portugalsko - ŠpanělskoFoto: REUTERS – JEROME MIRON
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Cristiano Ronaldo v osmifinále MS 2026 Portugalsko - Španělsko
Fanoušci Cristiana Ronalda před osmifinále MS 2026 Portugalsko - Španělsko
Renato Veiga a Mikel Oyarzabal v osmifinále MS 2026 Portugalsko - Španělsko
Španělé slaví gól v osmifinále MS 2026 Portugalsko - Španělsko
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Merino, který po spolupráci dvou střídajících hráčů sám před gólmanem zužitkoval přihrávku od Ferrana Torrese.

Španělsko zůstává jediným týmem, který na turnaji ještě neinkasoval.

Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho oplatili Portugalcům loňskou prohru z finále Ligy národů a protáhli sérii bez porážky v základní době už na 35 utkání, čímž vyrovnali své historické maximum.

Španělé prošli do čtvrtfinále mistrovství světa poprvé od zlata v roce 2010, jejich dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi USA a Belgií.

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Jednačtyřicetiletý portugalský kapitán Cristiano Ronaldo odehrál zřejmě poslední zápas na velkých turnajích v kariéře.

Fanoušci pod střechou stadionu v Dallasu sledovali od úvodu svižné utkání. Zpočátku byli nebezpečnější Španělé.

V osmé minutě se dostal za obranu Oyarzabal, ve stoprocentní šanci ale minul a pátý gól na šampionátu nepřidal. Na opačné straně protáhl Simóna z úhlu veterán Ronaldo.

Hned dvě slibné možnosti v rozmezí pár sekund si Španělé vytvořili v 16. minutě. Brankář Costa však zneškodnil Yamalovu střelu i následný Baenův technický pokus.

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Neprosadil se ani Olmo, který z dorážky hlavičkou z hranice malého vápna minul.

Nejblíže k vedoucí trefě měli nicméně v první půli Portugalci. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu napřáhl ve 41. minutě z hranice vápna Mendes a jeho tvrdou ránu přizvedl obránce Porro na břevno vlastní branky. Simón jen s velkým štěstím udržel neprůstřelnost na turnaji.

Po změně stran výrazně ubylo šancí. Yamal z přímého kopu trefil jen střed branky, v 76. minutě na opačné straně vypálil do boční sítě Fernandes.

Portugalci postupně vyklidili střed pole a soupeř je nakonec za pasivitu potrestal.

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Po rychle rozehraném přímém kopu vysunul Torres střídajícího Merina a ten na začátku nastavení sám před Costou nezaváhal.

Portugalci ještě mohli srovnat, střídající Bernardo Silva ale v sedmé minutě nastavení po centru ze strany hlavičkoval těsně nad.

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Gólman Simón ani v pátém utkání na turnaji neinkasoval a rekordní neprůstřelnost na světových šampionátech protáhl v součtu s minulým turnajem už na 609 minut.

Mistrovství světa ve fotbale:

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Osmifinále (Dallas):

Portugalsko - Španělsko 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1 Merino. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: B. Silva, Veiga - Torres. Diváci: 70.649 (vyprodáno).

Portugalsko: D. Costa - Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, Mendes (56. Semedo) - Vitinha (83. B. Silva), J. Neves - Neto (83. Conceicao), Fernandes, Félix (71. Leao) - Ronaldo. Trenér: Martínez.

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Španělsko: Simón - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (85. Ruiz) - Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75. Torres) - Oyarzabal (90.+7 Iglesias). Trenér: De la Fuente.

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