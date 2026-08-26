Přeskočit na obsah
Benative
27. 8. Otakar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Ronaldo zuřil po střídání. Jeho trenér ale změnou nastartoval velký obrat

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Cristiano Ronaldo těžce nesl střídání už o poločase zápasu saúdské fotbalové ligy. Trenér Ange Postecoglou ale odvážným tahem nastartoval senzační obrat an-Nasru.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFoto: REUTERS – Hamad I Mohammed
Reklama

Cristiano Ronaldo znovu ukázal, že střídání snáší těžce. Když ho trenér Ange Postecoglou o poločase duelu an-Nasru s al-Ittifákem stáhl ze hry, jednačtyřicetiletý Portugalec dával svou nespokojenost jasně najevo. Nakonec ale musel uznat, že odvážný tah australského kouče vyšel dokonale.

An-Nasr se totiž ocitl v mimořádně složité situaci. Už ve 12. minutě přišel po vyloučení brankáře Benta o jednoho hráče a domácí toho využili. Ondrej Duda a Álvaro Medrán poslali al-Ittifák do vedení 2:0.

Ronalda druhý inkasovaný gól pořádně rozčílil. Náhradní brankář Abdulrahman Al-Otaibi neudržel Medránovu střelu a portugalská hvězda svůj vztek nijak neskrývala.

Ještě větší překvapení však přišlo o přestávce. Postecoglou, který převzal saúdskoarabský tým teprve minulý měsíc, nechal Ronalda v kabině. Místo něj poslal na hřiště záložníka Abdullaha Al-Khaibariho.

Reklama
Reklama

Pětinásobný držitel Zlatého míče reagoval podrážděně. Při odchodu směrem k lavičce krčil rameny, rozhodil ruce a bylo zřejmé, že trenérův tah nechápe.

Postecoglou ale pokračoval ve změnách a postupně nasadil také Abdullaha Al-Hamdana a Samiho Al-Najeie. Dlouho se zdálo, že ani to nestačí. Pak však přišel fantastický závěr.

V 74. minutě snížil bývalý útočník Liverpoolu Sadio Mané na 1:2. O tři minuty později vyrovnal Abdulelah Al-Amri. V nastavení Mané pak utekl obraně a druhým gólem dokonal obrat na 3:2.

„Když jsem střídal, včetně Ronalda, věřil jsem, že hráči z lavičky mohou zápas ovlivnit,“ vysvětloval Postecoglou. „Jsem na ně hrdý, protože každý náhradník přispěl pozitivně.“

Reklama
Reklama

Australan zároveň zdůraznil, že Ronaldo dlouho nehrál. „V první půli podal výjimečný výkon, ale rozhodli jsme se pro jiný přístup,“ dodal.

Ronaldo přitom podobné emoce po střídání ukázal už několikrát. V minulosti těžce nesl odchod ze hřiště už v Manchesteru United či dříve v an-Nasru.


Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.

Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste

Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.

Reklama
I když se v dokudramatu Osamělý vlk objeví několik zaběhnutých herců, hlavní prostor dostávají méně známá jména. Josefa Františka ztvárnil Tadeáš Moravec (na snímku).
I když se v dokudramatu Osamělý vlk objeví několik zaběhnutých herců, hlavní prostor dostávají méně známá jména. Josefa Františka ztvárnil Tadeáš Moravec (na snímku).
I když se v dokudramatu Osamělý vlk objeví několik zaběhnutých herců, hlavní prostor dostávají méně známá jména. Josefa Františka ztvárnil Tadeáš Moravec (na snímku).

Tohle si na velkofilm nehraje. I proto je Osamělý vlk tak uvěřitelný

Pouhých deset natáčecích dnů stačilo týmu kolem mladého režiséra Ondřeje Veverky a kameramana Kryštofa Tichého k tomu, aby vytvořili snímek o československém druhoválečném stíhači Josefu Františkovi. Autoři si vymysleli vlastní cestu k filmovému dokumentu, která funguje překvapivě dobře.

Reklama
Reklama
Reklama