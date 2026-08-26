Ronaldo zuřil po střídání. Jeho trenér ale změnou nastartoval velký obrat

Cristiano Ronaldo těžce nesl střídání už o poločase zápasu saúdské fotbalové ligy. Trenér Ange Postecoglou ale odvážným tahem nastartoval senzační obrat an-Nasru.
Cristiano Ronaldo znovu ukázal, že střídání snáší těžce. Když ho trenér Ange Postecoglou o poločase duelu an-Nasru s al-Ittifákem stáhl ze hry, jednačtyřicetiletý Portugalec dával svou nespokojenost jasně najevo. Nakonec ale musel uznat, že odvážný tah australského kouče vyšel dokonale.
An-Nasr se totiž ocitl v mimořádně složité situaci. Už ve 12. minutě přišel po vyloučení brankáře Benta o jednoho hráče a domácí toho využili. Ondrej Duda a Álvaro Medrán poslali al-Ittifák do vedení 2:0.
Ronalda druhý inkasovaný gól pořádně rozčílil. Náhradní brankář Abdulrahman Al-Otaibi neudržel Medránovu střelu a portugalská hvězda svůj vztek nijak neskrývala.
Ještě větší překvapení však přišlo o přestávce. Postecoglou, který převzal saúdskoarabský tým teprve minulý měsíc, nechal Ronalda v kabině. Místo něj poslal na hřiště záložníka Abdullaha Al-Khaibariho.
Pětinásobný držitel Zlatého míče reagoval podrážděně. Při odchodu směrem k lavičce krčil rameny, rozhodil ruce a bylo zřejmé, že trenérův tah nechápe.
Postecoglou ale pokračoval ve změnách a postupně nasadil také Abdullaha Al-Hamdana a Samiho Al-Najeie. Dlouho se zdálo, že ani to nestačí. Pak však přišel fantastický závěr.
V 74. minutě snížil bývalý útočník Liverpoolu Sadio Mané na 1:2. O tři minuty později vyrovnal Abdulelah Al-Amri. V nastavení Mané pak utekl obraně a druhým gólem dokonal obrat na 3:2.
„Když jsem střídal, včetně Ronalda, věřil jsem, že hráči z lavičky mohou zápas ovlivnit,“ vysvětloval Postecoglou. „Jsem na ně hrdý, protože každý náhradník přispěl pozitivně.“
Australan zároveň zdůraznil, že Ronaldo dlouho nehrál. „V první půli podal výjimečný výkon, ale rozhodli jsme se pro jiný přístup,“ dodal.
Ronaldo přitom podobné emoce po střídání ukázal už několikrát. V minulosti těžce nesl odchod ze hřiště už v Manchesteru United či dříve v an-Nasru.
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