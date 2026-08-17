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Sport

Ronaldo vyslovil větu, které se fanoušci báli. Zbývá mu poslední velký cíl

ČTK,Sport

Slavný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo poprvé tak konkrétně naznačil, jak blízko je konec jeho kariéry. Před odchodem však může pokořit magickou hranici.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFoto: REUTERS – MARIA LYSAKER
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Jedna věta a najednou dostala závěrečná kapitola mimořádné kariéry mnohem jasnější obrysy. Cristiano Ronaldo připustil, že fotbalové fanoušky už možná čekají poslední měsíce s jeho jménem na soupisce.

„Tohle je pravděpodobně můj poslední rok ve fotbale. Chci po sobě zanechat velkolepé dědictví,“ prohlásil jednačtyřicetiletý Portugalec v rozhovoru pro Vogue.

Ještě loni přitom mluvil o tom, že by mohl hrát další rok či dva. Nyní už zní mnohem konkrétněji.

S Al-Nassrem má smlouvu do roku 2027 a právě její vypršení se tak nabízí jako přirozená tečka za kariérou, která začala mezi dospělými už v roce 2002 ve Sportingu Lisabon.

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Před Ronaldem ale stále leží meta, která by jeho odchod proměnila ve skutečně symbolické loučení. V soutěžních zápasech za kluby a portugalskou reprezentaci nastřílel 976 gólů. Od bájné tisícovky ho tak dělí pouhých 24 zásahů.

A právě honba za číslem, k němuž se žádný fotbalista v oficiálních zápasech nedostal, může být poslední velkou zápletkou jeho kariéry.

Ronaldo zároveň tvrdí, že se života bez každodenního fotbalového režimu nebojí. „Fotbal může zanechat velkou díru, takže svůj čas musíte zaplnit různými věcmi,“ řekl. V plánu má více cestovat, věnovat se rodině a také padelu, který si oblíbil.

Jeho život se ostatně právě teď mění i mimo hřiště. V úterý 11. srpna se v Cascais při soukromém obřadu oženil s dlouholetou partnerkou Georginou Rodríguezovou.

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O čtyři dny později sledoval z tribuny, jak Al-Nassr zahájil novou ligovou sezonu vítězstvím 3:0 nad Al-Fatehem.

Tentokrát Ronaldo na hřišti chyběl. Brzy se na něj má vrátit. Možná už ale začíná poslední odpočítávání.

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