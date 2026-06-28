Ronaldo vyšel naprázdno, Kolumbie tak v tabulce přeskočila Portugalce

Fotbalisté Kolumbie po bezbrankové remíze s Portugalskem uhájili na mistrovství světa v přímém souboji první příčku ve skupině K. Oba týmy postoupily do vyřazovací fáze.
V druhém duelu skupiny Kongo porazilo Uzbekistán 3:1 a z třetí příčky si také zajistilo postup, poražený tým bez zisku bodu na šampionátu končí.
Uzbeckému nováčkovi na šampionátu zařídil v 10. minutě vedení Eldor Šomurodov. Po změně stran výsledek otočili dvěma góly Yoanne Wissa a jedním střídající Fiston Mayele.
Zatímco Uzbekistán skončil bez bodu poslední, Kongo se v play off ve středu od 18:00 SELČ na stejném stadionu utká s Anglií, která ovládla skupinu L.
Ronaldo srovnal počet zápasů Matthäuse
Kolumbie i Portugalsko už měly postup jistý, ale v souboji o první místo ve skupině jim šlo o lepší výchozí pozici i den přípravy navíc.
Portugalci se v pátek 3. července od 01:00 SELČ v Torontu utkají s Chorvatskem. Kolumbijci v sobotu 4. července od 03:30 SELČ v Kansas City narazí na Ghanu.
Kapitán James Rodríguez nastoupil k 11. zápasu na MS, což je nový kolumbijský rekord. Úvod utkání patřil jeho týmu.
Córdoba nejprve hlavou spálil velkou šanci, později pálil přesně, ale brankář Diogo Costa předvedl ukázkový zákrok. A když se pak Jhon Arias trefil k tyči, gólmana zastoupil Neves a míč směřující do branky odkopl.
Portugalci ožili až před přestávkou. Gólman Vargas musel zasahovat proti ráně Fernandese, Félix branku jen těsně přestřelil. Oba týmy hrály velmi ofenzivně, Kolumbijci v prvním poločase vyhráli 12:9 na střely.
Také ve druhém poločase byli nebezpečnější, šanci měl střídající Ríos a Jhon Arias pak znovu vyzval gólmana k důležitému zákroku. Jen Diogu Costovi z FC Porto mohou Portugalci děkovat za zisk bodu, protože soupeř si v závěru vytvořil velký tlak.
Sánchez v nastavení míč do sítě dostal, přezkoumání u videa však potvrdilo, že se skutečně jednalo o správně odmávaný ofsajd o špičku kopačky.
Hvězdný Portugalec Ronaldo se tentokrát po dvou brankách proti Uzbekistánu střelecky neprosadil a Kolumbie se tak nestala jubilejní 50. zemí, které by dal gól na mezistátní úrovni.
Svým 25. startem na mistrovství světa aspoň vyrovnal bilanci německé legendy Lothara Matthäuse.
Wissa dal na šampionátu už třetí gól
Uzbekistán neměl po dvou porážkách a skóre 1:8 reálnou šanci na postup. Afričané naopak věděli, že je vítězství posune dál.
Jejich francouzský trenér Sébastien Desabre sestavil novou středovou trojici Mbuku, Sadiki, Cipenga a také italský kouč Fabio Cannavaro na druhé straně udělal tři změny, když v zahajovací jedenáctce byli nově stoper Urozov a záložníci Mozgovoj a Chamdamov.
Místo v brance si i po pěti gólech od Portugalců udržel Němatov.
Víc práce měl zpočátku jeho protějšek Mpasi, který šel v prvních deseti minutách dvakrát pro míč do sítě. Poprvé ho zachránil ofsajd, podruhé už si ale uzbecký kapitán Šomurodov své postavení při střele pohlídal.
Jeho klubový parťák z tureckého Basaksehiru Fajzullajev mu míč přiklepl patičkou a následný lob z úhlu znamenal vylepšení uzbeckého rekordu na 45 reprezentačních branek.
Vyrovnávací gól, který vstřelil Mbuku, po kontrole u videa neplatil, protože jeho autor si na začátku akce pomohl faulem.
Hráči Konga byli v koncovce hodně nepřesní a v prvním poločase ani jednou nezamířili mezi tyče.
Šomurodov, který má za sebou pět sezon v italské lize, zkusil na začátku druhého dějství znovu lob, ale tentokrát skončil jeho oblouček na horní síti.
A pak převzali iniciativu Afričané. Hlavní postavou byl Wissa, který hraje anglickou ligu za Newcastle.
Došel si v 66. minutě pro penaltu a také ji proměnil. Fauloval ho obránce Manchesteru City Chusanov a mohl být rád, že nedostal druhou žlutou kartu.
Střídající Mayele si dvanáct minut před koncem naběhl za obranu a zblízka vstřelil postupový gól. Wissa v nastaveném čase nepříliš prudkou střelou z hranice šestnáctky zaskočil uzbeckého gólmana a zařadil se mezi tříbrankové střelce.
Kongo si místo na turnaji vybojovalo až v interkontinentální baráži s Jamajkou a vede si mnohem lépe než při své jediné účasti na MS v roce 1974.
Tehdy pod názvem Zair prohrálo všechny tři zápasy a porážka od Jugoslávie 0:9 zůstává rekordem historie světových šampionátů.
Kongo je osmou africkou zemí, která postoupila mezi 32 nejlepších týmů. Ve hře je ještě Alžírsko, jemuž v dnešním zápase s Rakouskem bude stačit i remíza. Jediným vyřazeným mužstvem je Tunisko.
Naopak z osmi asijských zástupců má jistotu jen Japonsko a teoretickou naději Írán.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina K:
Kolumbie - Portugalsko 0:0
Rozhodčí: Faghaní - Lakrindis, Lindsay (všichni Austr.) - Brisard (video, Fr.). ŽK: Puerta (Kolumbie). Diváci: 64.478.
Kolumbie: Vargas - S. Arias (87. Muňoz), Sánchez, Lucumí, Machado - Puerta, Lerma (60. Ríos), J. Arias (76. Castaňo) - Rodríguez (76. Quintero), Córdoba (60. Suárez), Díaz. Trenér: Lorenzo.
Portugalsko: D. Costa - Cancelo (46. Dalot), Dias, Veiga, Mendes (90.+3 Nunes) - R. Neves (46. J. Neves), Vitinha (70. S. Costa) - Neto, Fernandes, Félix (70. Leao) - Ronaldo. Trenér: Martínez.
Kongo - Uzbekistán 3:1 (0:1)
Branky: 68. z pen. a 90.+1 Wissa. 78. Mayele - 10. Šomurodov. Rozhodčí: Zwayer - Kempter, Dietz - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Sadiki, Mbuku, Moutoussamy - Chasanov, Nasrullajev. Diváci: 68.239.
Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83. J. Kayembe) - Mbuku (73. Elia), Moutoussamy (73. Mukau), Sadiki, Cipenga (73. Bongonda) - Wissa, Bakambu (51. Mayele). Trenér: Desabre.
Uzbekistán: Němatov - Chusanov, Urozov (82. Sergejev), Ašurmatov - Alidžanov, Mozgovoj (82. Iskanderov), Šukurov (59. Chamrobekov), Nasrullajev - Chamdamov (59. Ganijev), Fajzullajev (73. Urunov) - Šomurodov. Trenér: Cannavaro.
Tabulka:
1.
Kolumbie
3
2
1
0
4:1
7
2.
Portugalsko
3
1
2
0
6:1
5
3.
Kongo
3
1
1
1
4:3
4
4.
Uzbekistán
3
0
0
3
2:11
0
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