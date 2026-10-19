Přeskočit na obsah
Benative
19. 10. Michaela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Směšný trest pro Ronalda. Na pokutu si v klubu vydělá za necelou minutu

Sport,ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dostal za opuštění národního týmu po sporu s trenérem Jorgem Jesusem zákaz činnosti na 30 dnů a pokutu 255 eur (6 000 korun).

FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan
Cristiano Ronaldo v zápase Portugalska proti Uzbekistánu na MS 2026Foto: REUTERS – MARIA LYSAKER
Reklama

Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil od národního mužstva koncem září den před zápasem Ligy národů v Dánsku.

Trest dnes vynesla disciplinární komise Portugalské fotbalové federace. Distanc jednomu z nejlepších fotbalistů historie vyprší ještě před listopadovými duely Ligy národů.

Následně uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo: nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně dohodli.

Portugalský svaz po skončení reprezentačního srazu zahájil s hvězdným fotbalistou disciplinární řízení a předběžně mu zastavil činnost. Uvedl také, že automaticky byl Ronaldo suspendován hned den po svém odletu 30. září.

Reklama
Reklama

Podle agentury SID se trest rodákovi z Madeiry počítá právě od počátku automatické suspendace, proto si většinu už odpykal. Symbolický je také finanční postih: v saúdskoarabském an-Nasru údajně Ronaldo vydělává čtyři miliony eur týdně, což je zhruba 400 eur za minutu.

Ronaldo se už dříve v prohlášení omluvil za to, že po zápase v Norsku nešel pozdravit fanoušky, a také za to, že opustil své spoluhráče. Uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude k dispozici reprezentačnímu kouči.

Prezident svazu Pedro Proenca médiím řekl, že všichni ve federaci si přejí Ronaldův návrat do národního mužstva, až bude tento případ vyřešen. Dlouholetý portugalský kapitán je s 234 zápasy a 146 brankami v reprezentaci světovým rekordmanem.

Portugalsko navzdory rozruchu kolem Ronalda všechny čtyři zápasy během rekordně dlouhého reprezentačního období vyhrálo a zajistilo si s předstihem postup do čtvrtfinále Ligy národů. V listopadu se Jesusovi svěřenci představí doma s Dánskem a ve Walesu.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrainian President Zelenskiy visits London
Ukrainian President Zelenskiy visits London
Ukrainian President Zelenskiy visits London

ŽIVĚ USA neplní své závazky, dodávky jsou zpožděny, stěžuje si Zelenskyj

Některé politické dohody nebyly naplněny a zpožďují se i dodávky životně důležitého materiálu z amerického ministerstva obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to v pondělí uvedl na síti X. Ukrajinské činitele zároveň pověřil jednáním s partnery, kteří by mohli rychle posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu.

Reklama
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik

ŽIVĚ V dalších městech podepsali koaliční smlouvy. Plzeňským primátorem bude znovu Zarzycký

Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice v pondělí zveřejnila jen jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO. Hnutí STAN pak potvrdilo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.

Reklama
Reklama
Reklama