Směšný trest pro Ronalda. Na pokutu si v klubu vydělá za necelou minutu

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dostal za opuštění národního týmu po sporu s trenérem Jorgem Jesusem zákaz činnosti na 30 dnů a pokutu 255 eur (6 000 korun).
Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil od národního mužstva koncem září den před zápasem Ligy národů v Dánsku.
Trest dnes vynesla disciplinární komise Portugalské fotbalové federace. Distanc jednomu z nejlepších fotbalistů historie vyprší ještě před listopadovými duely Ligy národů.
Následně uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo: nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně dohodli.
Portugalský svaz po skončení reprezentačního srazu zahájil s hvězdným fotbalistou disciplinární řízení a předběžně mu zastavil činnost. Uvedl také, že automaticky byl Ronaldo suspendován hned den po svém odletu 30. září.
Podle agentury SID se trest rodákovi z Madeiry počítá právě od počátku automatické suspendace, proto si většinu už odpykal. Symbolický je také finanční postih: v saúdskoarabském an-Nasru údajně Ronaldo vydělává čtyři miliony eur týdně, což je zhruba 400 eur za minutu.
Ronaldo se už dříve v prohlášení omluvil za to, že po zápase v Norsku nešel pozdravit fanoušky, a také za to, že opustil své spoluhráče. Uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude k dispozici reprezentačnímu kouči.
Prezident svazu Pedro Proenca médiím řekl, že všichni ve federaci si přejí Ronaldův návrat do národního mužstva, až bude tento případ vyřešen. Dlouholetý portugalský kapitán je s 234 zápasy a 146 brankami v reprezentaci světovým rekordmanem.
Portugalsko navzdory rozruchu kolem Ronalda všechny čtyři zápasy během rekordně dlouhého reprezentačního období vyhrálo a zajistilo si s předstihem postup do čtvrtfinále Ligy národů. V listopadu se Jesusovi svěřenci představí doma s Dánskem a ve Walesu.
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