Ronaldo končí v reprezentaci. Zveřejnil dojemný vzkaz i obrázky

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo ukončil reprezentačním kariéru. Jednačtyřicetiletý útočník oznámil své rozhodnutí v dojemném videu na Instagramu. „Portugalsko bude navždy v mém srdci,“ vzkázal.
„Dnes moje cesta v národním týmu končí. Nadešel den, kdy musím reprezentační dres číslo sedm vrátit. Nikdy jsem to nebral tak, že patří jenom mně,“ přečetl Ronaldo ve videu, na němž je v reprezentačním trikotu už i jako malý kluk.
„Nebylo to snadné rozhodnutí, protože existují taková rozhodnutí, která člověk nedělá jenom hlavou. Dělá je i srdcem,“ pokračoval.
Za národní tým odehrál jeden z nejlepších fotbalistů historie 234 zápasů a nastřílel 146 gólů, v obou údajích to znamená první místo v historických statistikách.
„Cristiano Ronaldo přinesl Portugalsku slávu a inspiroval generace mladých lidí, kteří snili o tom, že jednou půjdou v jeho stopách. Pro mnohé z nás je to nejlepší fotbalista všech dob,“ uvedl portugalský svaz v reakci na oznámení pětinásobného vítěze ankety Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa.
Ronaldo se během předchozího reprezentačního srazu dostal do sporu s trenérem Jorgem Jesusem. Den před zářijovým zápasem Ligy národů v Dánsku se odpojil od národního mužstva, protože podle něj Jesus dvakrát porušil dané slovo.
Nejprve Ronalda navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně dohodli.
Za opuštění národního týmu dostal Ronaldo od svazu zákaz činnosti na 30 dnů a pokutu 255 eur (6 tisíc korun). Trest mu vypršel ještě před listopadovými duely Ligy národů, avšak den před zveřejněním nominace útočník saúdskoarabského an-Nasru oznámil, že jeho reprezentační cesta je u konce.
Ronaldo v reprezentaci debutoval v 18 letech v srpnu 2003 proti Kazachstánu, první gól vstřelil následující rok na domácím Euru, kde Portugalci získali stříbro.
Největšího úspěchu se dočkal na ME 2016, kde jako kapitán dovedl tým k historickému triumfu, ačkoli ve finále proti domácí Francii musel kvůli zranění brzy střídat. V letech 2019 a loni slavil prvenství v Lize národů.
„Zažil jsem vítězství, na která nikdy nezapomenu. Byly tam i porážky, na které dodnes myslím s těžkým srdcem. Také jsem sám selhal, také jsem trpěl, byly chvíle, kdy jsem Portugalcům nemohl dát tolik, kolik jsem si přál. Ale nikdy jsem se nevzdal,“ prohlásil Ronaldo.
Vřelá slova věnoval i spoluhráčům. „Měl jsem tu čest být vaším kapitánem. Ale žádný kapitán nechodí sám a vy jste součástí mého příběhu,“ dodal.
Technicky i rychlostně skvěle vybavený útočník nastoupil na šesti mistrovstvích světa i Evropy, naposledy se představil na letním MS v USA, Kanadě a Mexiku, kde Portugalci vypadli v osmifinále s pozdějšími šampiony ze Španělska.
Po turnaji potvrdil, že byl jeho poslední, ale v reprezentaci se ještě rozhodl pokračovat. Pod Jesusem nastoupil pouze v úvodním duelu Ligy národů proti Walesu, v němž odehrál 66 minut.
Velkou motivací rodáka z ostrova Madeira je dosáhnout hranice 1000 gólů v soutěžních zápasech. Aktuálně jich má bývalý hráč Sportingu Lisabon, Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu Turín na kontě už 985.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.
Otce Meghan Markleové zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla
Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.
Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství
Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.
Policie hledá jednačtyřicetiletou ženu z Jablonce, z domu odešla s červeným batohem
Policie pátrá po jednačtyřicetileté ženě z Jablonce nad Nisou, která ve čtvrtek 5. listopadu navečer odešla z domu. Hana Vízková podle kriminalistů nemusí být v dobrém psychickém stavu, žádají o pomoc veřejnost.