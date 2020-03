Zlatý kop, trapas v reklamě i paraguayské vězení. To je Ronaldinhova bláznivá kariéra

Íránské úřady propustily z vězení francouzského badatele Rolanda Marchala, který by Teheránem zadržen v červnu loňského roku. Do vlasti by se měl vrátit v sobotu. Podle agentury AFP to oznámila kancelář francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který zároveň vyzval íránské úřady, aby propustily i další vězněnou Francouzku, antropoložku Faribu Adelkhahovou, která je Marchalovou životní partnerkou. Adelkhahovou, která má kromě francouzského i íránské občanství, zadržely úřady rovněž loni v červnu. Do Íránu jezdila pravidelně a zjišťovala v rámci své práce situaci v tamní porevoluční společnosti. Původně čelila obvinění ze špionáže, ale to úřady později stáhly. Marchal byl zatčen poté, co šel svou partnerku navštívit do věznice.

Teherán se podle íránské agentury IRIB dohodl s Paříží, že Marchala vymění za íránského inženýra Džalála Rúholláhnežáda, jehož Francie zadržela na základě amerického zatykače kvůli údajnému porušení sankcí uvalených Washingtonem na Teherán.