Ronaldinho v Trnavě? Vzal peníze a zmizel. Naštvaným Slovákům se ztratily osobní věci

Trnava zažila v sobotu velkou slávu. Vyprodaný 19tisícový stadion Antona Malatinského viděl fotbalovou exhibici v čele s hvězdným Ronaldinhem, proti jehož týmu se postavily slovenské legendy. Jenže mimo trávník působila akce velmi rozpačitě a na povrch vypluly až ostudné detaily.
46letý Brazilec nastoupil po boku krajanů a dalších bývalých fotbalových veličin Maicona, Nalda, Aldaira nebo Klébersona.
Proti nim vyběhl v Trnavě slovenský výběr s Martinem Škrtelem, Jurajem Kuckou, Filipem Hološkem, Jánem Ďuricou či Ľubomírem Moravčíkem.
Slováci zvítězili 6:4. Diváky tak pobavilo deset branek, Ronaldinho zapsal gól a asistenci, po neproměněné penaltě se objal s brankářem Jánem Muchou a fanouškům ukázal škálu svých fintiček.
„Děkuju vám velmi pěkně,“ zahlásil do mikrofonu a údajně to byla jeho jediná veřejně pronesená slova na Slovensku.
V zákulisí se mistr světa z roku 2002 a držitel Zlatého míče z roku 2005 choval velmi odtažitě, rozdal jen několik autogramů a některé slíbené aktivity úplně vypustil.
Původně měl hrát do 70. minuty, místo toho opustil hřiště o 12 minut dříve. S novináři vůbec nemluvil a rychle se odebral do vlastní šatny.
„Podle informací, které jsme měli před zápasem, měl přijít k nám do kabiny. Každý pro něj měl nějaké věci na podpis. Nepřišel, tak jsme je měli posbírat a poslat do jeho šatny,“ popisoval webu Šport24.sk anonymně jeden ze slovenských hráčů.
„Byly tam dresy, míče a dalších pár věcí. Světe div se, vrátila se nám sotva polovina. Kam zmizela ta druhá, to nikdo netuší,“ dodal.
Přímo znechucený byl bývalý reprezentační obránce Ďurica, který chtěl značkové dresy podepsané Ronaldinhem věnovat dětem.
„Chtěl jsem jim udělat radost. Podpisy bych teď klidně oželel, ale že se ke mně zpátky nedostane ani jeden dres, to mi hlava nebere. Opravdu jsem z toho smutný,“ popisoval.
Zatímco Brazilci zinkasovali za exhibici údajně velmi štědré příspěvky, Slováci hráli zadarmo. Hrazenou měli večeři a noc v trnavském hotelu.
„I tam nás ráno hnali z pokojů. Celá akce se točila kolem Brazilců a Ronaldinho? Neprojevil žádné emoce. Může být hvězda, jaká chce, ale nějakou chvíli se mohl hráčům soupeře věnovat. Takhle jen shrábl peníze, odehrál zápas a už ho nebylo,“ poznamenal anonymně další z účastníků akce.
„Mně se v pátek na večeři podařilo získat Ronaldinhův podpis. Pak jsem ho viděl už jen na hřišti,“ komentoval bývalý útočník Erik Jendrišek.
Dalším zklamáním byl pozápasový VIP večírek v Bratislavě, na který se podle Slovenské tiskové agentury SITA prodávaly vstupenky za 370 eur (zhruba 9 tisíc korun). Fotbalisté tam však vůbec nedorazili.
„Nepočítejte s tím, že někdo přijde. A už vůbec ne Ronaldinho,“ slyšeli prý lidé na místě.
Prodávaly se ještě mnohem dražší balíčky. Večeře s Ronaldinhem za tisíc eur (více než 24 tisíc korun), nástup dítěte na hřiště vyšel dokonce na dva tisíce eur (bezmála 49 tisíc korun).
Na trávníku vyhlášený míčový kouzelník pobavil, mimo něj však zůstala za exhibicí podivná pachuť. Slovenský web Šport24.sk se pokusil získat vyjádření přímo od organizátorů akce, ale marně.
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