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Sport

Rolins prozradila detaily svatby s Nedvědem. Držitel Zlatého míče šel po obřadu spát

Sport,ČTK
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Pavel Nedvěd a Dara Rolins
Pavel Nedvěd a Dara RolinsFoto: Instagram
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Svatba se podle médií konala ve středu u italského jezera Maggiore, kde si bývalý záložník Juventusu Turín a Lazia Řím postavil se svou partnerkou dům.

"Náš svatební plán byl, že ho strávíme jen v kruhu těch nejbližších. Nakonec jsme však zjistili, že máme to štěstí, že v našem životě je těch nejbližších opravdu hodně. Takže nakonec to nebyla úplně malá svatba," řekla Rolins TV Markíza.

A teď si jdu zaplavat do jezera. Pavlík si dá rychlého šlofíka a potom bude párty až do rána bílého,“ hlásila krátce po obřadu.

Třiapadesátiletá Rolins se vdávala poprvé. O rok starší Nedvěd už ženatý byl. S bývalou manželkou Ivanou má vicemistr Evropy z roku 1996 dceru a syna.

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„Vdát se nebyl nikdy můj sen, protože jsem nikdy neměla pocit, že po mém boku stojí muž, kterému chci dát všechno. Stalo se to až před pěti lety, když do mého života vstoupil Pavlík, do kterého jsem se, přiznávám, nezamilovala na první pohled. Ale během pěti let naše láska dorostla do takové síly a do takové jistoty, že jsem vlastně zjistila, že nic víc než on, nic víc než my, neexistuje,“ dodala Rolins.

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