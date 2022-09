Tuchela odpálkovali, chtěl tam i Ronaldo. Rokycany vyhlíží svátek a "boří" internet

Fotbalové Rokycany žijí blížícím se zápasem druhého kola MOL Cupu proti Liberci, který se odehraje příští středu. Divizní tým si při té příležitosti založil účet na Twitteru, zásobuje ho vtipnými příspěvky a zve na utkání roku. Za krátkou dobu si tam získal přízeň více fanoušků než většina ligových klubů.

"Když k nám v MOL Cupu přijede ten ligový Slovan Liberec, tak holt zakládáme Twitter, ať to má nějakou kulturu. Zápas hrajeme 14. září od 16:30," stojí v úvodním popisu twitterového účtu FC Rokycany.

Západočeský divizní celek dosáhl během dvou týdnů na číslo 6,5 tisíce sledujících. Na Twitteru má více fanoušků než většina ligových klubů, nyní je osmým nejsledovanějším fotbalovým oddílem v Česku.

Jak to Rokycany dokázaly? Účet, o který se stará jeden z trenérů zdejší mládeže s pomocí dvou fotbalistů A-týmu, plní vtipnými a kreativními příspěvky.

Odlehčenou formou představují fanouškům svůj klub a jednotlivé hráče. Vše směřují k duelu s Libercem, který má být pro Rokycany zápasem roku a dost možná největším utkáním v dějinách klubu.

"V momentě, kdy nám Jan Koller vylosoval tak zvučného soupeře, bylo mi jasné, že musíme udělat něco, aby ten zápas vešel do povědomí lidí. A nejen těch na Rokycansku," vysvětluje správce účtu, jenž chce zůstat v anonymitě.

Máme oproti Liberci tu nespornou výhodu, že můžeme sledovat jeho zápasy, rozestavení hráčů na hřišti a tak dál. Aby to bylo úplně fér, tak také odkryjeme naše karty. #ROKLIB pic.twitter.com/FZHIhmemWy — FC Rokycany (@fcrokycany) August 31, 2022

"Baví nás to, všichni tím teď žijí, je to masakr," směje se sekretář klubu Václav Moulis. Sám figuruje v jednom z příspěvků, jelikož pracuje také jako klubový hospodář.

"Vencovi je to moc trapné, ale chtěl by poprosit fotbalisty Liberce, aby po zápase nežádali po našich hráčích jejich dresy. Máme jen jednu sadu a příští víkend bychom museli hrát do půl těla," píší Rokycany.

V jiném příspěvku před soupeřem dobrovolně odkrývají karty a ukazují sestavu. V brance stavbyvedoucí, který postaví zeď. Na hrotu zámečník, který odemkne každou bránu, na křídlech rychlí rozvozci potravin. A kapitán programátor, který připravil algoritmus "Jak porazit Slovan".

Na Twitteru prosákly také informace, že Rokycany odmítly trenéra Thomase Tuchela, hledajícího nové angažmá po konci v Chelsea. Na západ Čech chtěl přestoupit i Cristiano Ronaldo, jenže domluva prý padla kvůli špatné jazykové výbavě místních funkcionářů.

Rokycany záhy upřesnily, že problém vězel ve slabém telefonickém spojení a v tom, že Ronaldovi nemohly nabídnout smlouvu s ovcí.

Předsedovi přišla zpráva na WhatsApp. Ale my už svého trenéra máme a před Libercem rozhodně nic měnit nebudeme! pic.twitter.com/PQVD2UYMKw — FC Rokycany (@fcrokycany) September 7, 2022

"Když vás něco baví, jde to skoro samo. Prostě se to jen vyndává z hlavy a přes klávesnici posílá mezi lidi. A mě to sakra baví," vysvětluje správce účtu, kde se berou jeho nápady.

Zaujal i známého libereckého fanouška, herce Ladislava Hampla alias Jarmila ze seriálu Okresní přebor. "Vy jste boží, tohle mě fakt baví," napsal Hampl. Rokycany odpověděly, že se těší na jeho návštěvu a rezervují mu na tribuně místo s podsedákem.

Mimořádný zájem o vstupenky mají pochopitelně i lidé z Rokycan.

"Bombardují nás ze všech stran. Každý chce lístky, měli by přijet také fanoušci z Liberce. Máme velkou tribunu a rozlehlý areál, stadion bude určitě plný. Ale kolik lidí vpustíme, to teď ještě nejsem schopný říct," hlásí sekretář Moulis.

Natěšená na střet s Mickem van Burenem a dalšími hvězdami Slovanu je celá hráčská kabina. "Od té doby, co nám vylosovali Liberec, máme na trénincích stoprocentní účast. Kluci, kteří mají odpolední, si v práci vybírají volno. Je to pro nás svátek, chceme si to užít," říká Moulis.

"Šatna však není nějak zásadně vyblázněná. Okolo je šrumec, ale trenéři nechtějí, aby se to hráčům dostalo nějak více do hlav. Chtějí sehrát co nejdůstojnější zápas," upozorňuje správce twitterového účtu.

"A že si amatérští fotbalisté berou dovolenou, to je normální všude. Málo se o tom mluví, ale přesně tak fungují i trenéři mládeže. Berou si týdenní volno, aby mohli jet na soustředění s cizími dětmi, a vlastní nechávají doma," doplňuje.

V minulé sezoně skončily Rokycany ve své divizi uprostřed tabulky na devátém místě. Tu aktuální rozjely porážkou a třemi výhrami, nyní jim patří lichotivá třetí příčka. V předkole MOL Cupu vyřadily Komárov, v prvním kole zdolaly v prodloužení Kladno.

"Nemáme ambice na postup do třetí ligy, byli bychom velmi spokojení, kdybychom se drželi do pátého místa," podotýká Moulis. V přípravě Rokycany tradičně hrávají proti blízké Plzni, ale v poháru narazí na ligového soupeře poprvé.

Proti týmu, který působí o tři úrovně soutěží výše, se chtějí pokusit o senzaci. A co se pak stane s populárním účtem na Twitteru?

"Nejde o zápas s Libercem, ale o naše působení v poháru. Až vypadneme, budeme se rozhodovat, co dál. A to přece nemusí být teď s Libercem. Původní idea byla, že ten účet aktivuje lidi a zkusíme pro naši mládež a fungování klubu získat nějaké peníze," odpovídá jeho správce.

"To je teď ten následující krok pro příští dny. Pak jsem chtěl účet poslat spát. Uvidíme, ale je logické, aby to tak bylo," dodává.

Kdo se nedostane na stadion, kde vyjdou nejdražší lístky na 150 korun, může rokycanský fotbal a jeho mládež podpořit nákupem "gaučenky", virtuální vstupenky za 50 korun. Darovat peníze klubu lze rovněž výměnou za jiné odměny v odlehčeném duchu.