Rogoz a spol. si sami dali doživotí, říká šéf etické komise. Slavii asi posoudí LFA

Svátky nesvátky, Etická komise Fotbalové asociace ČR jede na konci roku naplno. Na svém pondělním zasedání vynesla tresty nad Slavojem Vyšehrad, trojicí rozhodčích a delegátem Miroslavem Svobodou. Další aktéři rozsáhlé kauzy přijdou na řadu krátce po Vánocích. "Jsme svědky smutného obrazu o zkorumpovanosti nikoli pouze jednotlivců, ale celého systému," tvrdí předseda komise Jan Eisenreich.

V kauze údajné korupce a zpronevěry okolo bývalého místopředsedy asociace Romana Berbra je zatím Slavoj Vyšehrad jedinou obviněnou právnickou osobou. Vy jste jeho A-tým vyřadili ze třetí ligy. Bylo to složité rozhodování?

Vyšehrad byl právně zajímavý případ z hlediska přičitatelnosti jednání funkcionáře, tedy sportovního ředitele Romana Rogoze, celému klubu. Posuzování a konečný verdikt jsme měli jednodušší. Obrovskou práci za nás udělala policie, která dala dohromady spoustu důkazního materiálu. Bylo z čeho vycházet. Hned jak jsme měli možnost jako poškozená osoba za FAČR nahlížet do vyšetřovacího spisu, začali jsme se případu věnovat. A při rozhodnutí jsme ze zjištění orgánů činných v trestním řízení vycházeli. Stejně tak z výpovědí jednotlivých aktérů, které jsme si pozvali.

Etická komise FAČR Etická komise je orgán fotbalové asociace, která řeší možná provinění proti soutěžnímu řádu. Tvoří ji sedm členů, z nichž čtyři v civilu působí jako právníci. Komise může postihovat pouze jednání osob, které jsou registrovány jako členové FAČR.

Přeřazení o dvě soutěže níž, kterým jste Vyšehrad potrestali, je ve fotbalové historii samostatného Česka bezprecedentní trest. Klub jde ze třetí ligy do pražského přeboru.

Ze sportovního hlediska nám to přišlo jako nejvhodnější řešení. S tím, že trest bude efektivní hned. Kdyby Vyšehrad odehrál v ČFL ještě jaro a všichni v klubu by věděli, že sestupují, nebyla by to ideální situace. Všichni aktéři ale ještě mají možnost odvolat se a asi to udělají. Rozhodnutí bude pravomocné poté, co případ projedná odvolací komise.

Jste právník, který se ve fotbalovém prostředí dříve tolik nepohyboval. Jaký je váš pocit z toho, co se dočítáte v policejním spisu?

Je to smutný obraz o zkorumpovanosti nikoli pouze jednotlivců, ale celého systému. Fotbalové prostředí postupně nutilo ke korupci i ty jednotlivce. V případě mladých rozhodčích si dovedu představit, že bylo extrémně těžké vystoupat v hierarchii výš, aniž byste si s tím systémem řízeným Romanem Berbrem zadal.

Vyšehrad byl obviněn policií. Jak se postavíte k dalším osobám a klubům, které ve spisu sice figurují, ale o jejich údajné korupci jsou tam jen náznaky?

Máme plán. Jako první bereme trestně stíhané, tedy ty, kteří jsou v kauze namočeni nejvíc. Vůči nim je důkazní materiál víceméně kompletní a nejen útržkovitý, tedy zmíněné náznaky, které se objevují v některých médiích. Postupujeme podle závažnosti spáchaných činů a i tady jsme došli k některým osobám, které policie nestíhá, ale podle nás ten disciplinární delikt spáchali - viz delegát Svoboda (Miroslav Svoboda dostal osmnáctiměsíční zákaz výkonu funkce za to, že věděl o snaze ovlivnit druholigové utkání mezi Vyšehradem a Líšní a nenahlásil ji).

Přijdou na řadu další tresty?

Ve finále potrestáme daleko víc lidí, protože některé případy nenaplňovaly skutkovou podstatu trestného činu nebo na obvinění policii nestačily důkazy. Nám to ale stačit může, s využitím znalosti fotbalového prostředí si dovedeme dát souvislosti dohromady a podle nás to jednání znaky disciplinárního deliktu naplňuje.

Někdejší vyšehradský sportovní ředitel Roman Rogoz, stejně jako většina obviněných, vám ale unikl tím, že vystoupil z FAČR. Štve vás, že už na něj nedosáhnete?

Štve. Domlouvali jsme se s vedením asociace, jak budeme dál postupovat z hlediska jejich dalšího působení ve FAČR. Kdyby se znovu přihlásili, v informačním systému nám vyskočí informace, že se tak děje. Jsme předběžně domluveni na tom, že tyto lidi, kteří si naschvál zrušili členství, už zpátky do FAČR nepřijmeme. De facto si sami udělili rozsudek na doživotí.

Dalším mediálně propíraným tématem z policejních odposlechů jsou vazby některých funkcionářů Slavie na Romana Berbra, který měl údajně požadovat úplatek v případě, že červenobílí vyhrají titul. Slavii by ovšem podle informací Aktuálně.cz měla místo vás řešit disciplinární komise ligové asociace LFA. Je to pravda?

To je věc, ke které se teď, bohužel, nemohu vyjádřit.