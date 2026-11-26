Fotbalisté Sparty pod vedením dočasného trenéra Lukáše Bláži podlehli doma v 5. kole ligové fáze Evropské ligy Alkmaaru 2:4, přestože po prvním poločase vedli o dvě branky. Pražané prohloubili výsledkovou krizi, z posledních 10 soutěžních zápasů zvítězili v jediném.
Letenští si vypracovali dvougólový náskok po trefách Jonatana Brunese a Patrika Vydry. Po změně stran ale snížil Peer Koopmeiners, následně vyrovnal střídající Ro-Zangelo Daal a poté se dvakrát prosadil další příchozí hráč z lavičky Ajúb Úfkír.
Sparta nedokázala Alkmaaru oplatit březnové vyřazení z osmifinále Konferenční ligy a opět na Letné čtyřikrát inkasovala. Před osmi měsíci tam od nizozemského celku schytala debakl 0:4.
Pražané zvítězili v této sezoně jen v úvodním z dosavadních pěti duelů hlavní fáze Evropské ligy, potřetí za sebou v ní prohráli a ve společné tabulce 36 týmů jsou se čtyřmi body až na 29. místě. Dál půjde 24 celků. Alkmaar si polepšil na devět bodů a desátou příčku.
Na Letnou dorazilo jen 9531 diváků. Znamenalo to nejhorší návštěvu od ligového zápasu se Slováckem v květnu 2022.
Bláža převzal tým po dánském trenérovi Priskem, který byl v pondělí kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán spolu se sportovním ředitelem Rosickým. Na lavičku Spartu si mohl stoupnout i bez nejvyšší licence. Pokud totiž daný klub včas informuje UEFA, pak může tým po dobu 60 dnů vést jako hlavní trenér i kouč, který potřebné oprávnění nemá.
Domácí začali skvěle. Ve čtvrté minutě Brunese ještě vychytal De Busser, za dalších 20 sekund se ale norský útočník prosadil hlavou po Mercadově centru. Historicky nejdražší posila Sparty skórovala ve třetím soutěžním utkání po sobě. Po 20 minutách hry Stengsovu střelu zastavil hlavičkou stoper Zelený. Kovács zase ve výhodné pozici zakončil vedle.
Místo toho se opět prosadili sparťané. Napadající Mercado se vložil do rozehrávky gólmana, Brunes rychle nahrál Vydrovi a ten zakončil do prázdné branky. Dnešní kapitán Pražanů se zapsal mezi střelce poprvé od září, kdy rovněž v Evropské lize přispěl k vítězství 4:1 na hřišti Araratu-Armenia.
Hosté ve druhé půli výrazně přidali a v 52. minutě snížili. Koopmeiners poslal ve vápně nikterak prudkou přízemní přihrávku, na kterou ale nikdo z hráčů nedosáhl, a od tyče se balon odrazil za brankovou čáru.
Krátce nato mohl srovnat Kovács, jenže nedosáhl na Byskovu přihrávku. Vzápětí se Mercado dostal do samostatného úniku, ale zakončil ho nad. Dvougólový náskok mohl Spartě vrátit Hoever, jeho střelu však zastavila tyč.
O minutu později Alkmaar vyrovnal. Daal se v souboji dvou střídajících hráčů odpoutal od Singhateha a povedenou ranou k tyči překonal Surovčíka. Nizozemský celek málem dokonal obrat, Kovács před brankou usměrnil míč mimo.
Hosty to nemrzelo dlouho, jelikož v 73. minutě napřáhl před šestnáctkou další příchozí hráč z lavičky Úfkír a zpečetil otočku skóre. A za dalších 10 minut přidal marocký útočník pojistku.
Sparta doma ztratila čtvrté soutěžní utkání v řadě a všechna o dvě branky. Alkmaar v pohárech neprohrál s českým mužstvem v žádném z 11 duelů.
5. kolo fotbalové Evropské ligy:
Sparta Praha - AZ Alkmaar 2:4 (2:0)
Branky: 4. Brunes, 27. Vydra - 73. a 84. Úfkír, 52. Koopmeiners, 68. Daal. Rozhodčí: Nobre - N. Pereira, F. Pereira - Narciso (video, všichni Portug.). ŽK: Alcócer - Koopmeiners, Úfkír, Hoedt. Diváci: 9531.
Sparta: Surovčík - Hoever, Mbe Soh, Zelený, Vitályos (85. Vojta) - Mannsverk, Irving (71. Macek) - Alcócer (62. Singhateh), Vydra, Mercado - Brunes (71. Jurásek). Trenér: Bláža.
Alkmaar: De Busser - Kasius (77. Maikuma), Goes (56. Kwakman), Hoedt, De Wit - Clasie, Byskov (56. Úfkír), Koopmeiners - Stengs (87. Ičihara), Kovács, Bouziane (56. Daal). Trenér: Echteld.
Tabulka:
1.
Bournemouth
5
5
0
0
13:3
15
2.
Juventus Turín
5
4
1
0
15:5
13
3.
Ferencváros Budapešť
5
4
1
0
11:3
13
4.
Leverkusen
5
4
0
1
10:1
12
5.
Benfica Lisabon
5
4
0
1
13:7
12
6.
Saint-Gilloise
5
3
2
0
12:4
11
7.
Besiktas Istanbul
5
3
1
1
13:9
10
8.
Nijmegen
5
3
1
1
11:10
10
9.
Olympiakos Pireus
5
3
1
1
6:5
10
10.
Alkmaar
5
3
0
2
11:6
9
11.
Anderlecht
5
3
0
2
9:4
9
12.
Crystal Palace
5
2
2
1
11:7
8
13.
Sunderland
5
2
2
1
5:5
8
14.
Lyon
5
2
2
1
6:7
8
15.
Hoffenheim
5
2
1
2
9:7
7
16.
Levski Sofia
5
2
1
2
4:4
7
17.
Dinamo Záhřeb
5
2
1
2
5:6
7
18.
Salcburk
5
2
1
2
5:8
7
19.
Viktoria Plzeň
5
2
0
3
7:7
6
20.
AC Milán
5
2
0
3
8:9
6
21.
OFI Kréta
5
2
0
3
6:7
6
22.
Rennes
5
1
3
1
5:6
6
23.
Torreense
5
2
0
3
8:11
6
24.
Marseille
5
2
0
3
3:6
6
25.
Celtic Glasgow
5
2
0
3
8:12
6
26.
Omonia Nikósie
5
2
0
3
7:11
6
27.
San Sebastian
5
1
2
2
10:6
5
28.
Celje
5
1
2
2
5:9
5
29.
Sparta Praha
5
1
1
3
8:10
4
30.
Bialystok
5
1
1
3
5:8
4
31.
Štýrský Hradec
5
1
1
3
4:9
4
32.
Celta Vigo
5
1
0
4
5:8
3
33.
Lilleström
5
0
2
3
2:10
2
34.
Lech Poznaň
5
0
2
3
4:14
2
35.
Hapoel Beer Ševa
5
0
1
4
2:10
1
36.
Ararat-Armenia
5
0
0
5
4:16
0
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