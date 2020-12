Robinho má jít za znásilnění na devět let za mříže, potvrdil další soud

Návrh důchodové reformy počítá se základním důchodem 10 000 Kč pro každého, kdo odpracoval 25 let a platil odvody, řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Veřejný systém by se po reformě rozdělil na dva pilíře. Z nultého by se vyplácel již zmíněný základní důchod 10 000 Kč, z prvního zásluhová část za práci a děti.