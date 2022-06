Vím, že riskuji život. Bývalý ruský kapitán vyzval Putina, aby skončil válku

Čtyřiapadesátinásobný reprezentant Ruska Igor Děnisov veřejně vyzval prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil konflikt na Ukrajině. "Je to děsivé, strašné. Válka musí skončit," prohlásil osmatřicetiletý bývalý fotbalista v rozhovoru, který byl ve středu zveřejněn mimo jiné na serveru YouTube.

Někdejší kapitán sborné, který strávil celou svoji kariéru v Rusku a naposledy hrál před třemi lety za Lokomotiv Moskva, se přitom pro konflikt na ukrajinském území nebál použít slova "válka", které se v jeho domovině trestá až patnáctiletým odnětím svobody. Režim totiž uznává pouze označení "speciální operace".

"Mám strach, že můžu kvůli těmhle slovům skončit ve vězení, nebo dokonce přijít o život, ale říkám, jak to je," prohlásil v rozhovoru s ruským komentátorem Nobelem Arustamjanem.

Děnisov, který v roce 2008 vyhrál se Zenitem Petrohrad pohár UEFA, také prohlásil, že Putinovi krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu (24. února tohoto roku) poslal video se vzkazem, ve kterém uvedl, že je ochoten padnout před ním na kolena, aby válku zastavil.

"Jsem hrdý člověk, ale co záleží na jednom lidském životě, na nějakém Děnisovovi?" řekl někdejší účastník Eura či mistrovství světa.

Ve stejném interview bývalý defenzivní záložník také uvedl, že souhlasí se západními sankcemi vůči Rusku i ruským sportovcům, neboť podle něj je za vzniklou situaci odpovědná celá země.

"Naše země vpadla do jiné, to je podle mě chyba nás všech. Když řeknu já, že je to špatně, nic se nezmění. Stejně tak když to řekne tisíc lidí nebo milion. Teprve když si všech 140-150 milionů lidí uvědomí, že je to špatně, tak se něco změní," dodal Děnisov.

Někdejší záložník je ale se svou kritikou mezi všeobecně známými ruskými fotbalisty spíše výjimkou. Z aktivních reprezentantů veřejně kritizoval vpád na Ukrajinu pouze Fjodor Smolov.