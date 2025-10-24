Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku

Pražané nenavázali na úvodní výhru 4:1 nad Shamrock Rovers, chorvatský tým získal první body po prohře 0:1 na půdě arménského Noahu.
Zápas mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy se dnes dohrával od druhého poločasu za stavu 0:0. Ve čtvrtek byl kvůli hustému dešti nejprve přerušen ve 12. minutě a pokračovalo se po dvouhodinové pauze. Navzdory vytrvalému lijáku se odehrálo alespoň úvodní dějství, než hlavní sudí Robert Jones rozhodl o předčasném ukončení duelu.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho prohráli po šesti soutěžních utkáních, zároveň ale nedokázali už potřetí za sebou zvítězit. V dalším zápase Konferenční ligy přivítají 6. listopadu Čenstochovou, která ve čtvrtek remizovala v Olomouci 1:1.
Před čtvrtečním přerušením ve 12. minutě byly k vidění šance na obou stranách. Sparťan Birmančevič překonal v šesté minutě vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout.
Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.
Po opětovném začátku se na špatném terénu další příležitosti nezrodily. Ve 34. minutě hostující záložník Mannsverk nedovoleně zastavil Petroviče a i přes protesty domácích dostal od rozhodčího jen žlutou kartu.
Do situace ještě vstoupil VAR, Mannsverkův zákrok ale nevyhodnotil na vyloučení.
Dnešní druhý poločas se hrál za slunečného počasí. Ze zhruba 400 fanoušků Sparty, kteří dorazili ve čtvrtek, jich dnes zbylo přibližně sto. Zkraje restartu zápasu přízemní střela Fruka z přímého kopu Vindahla neohrozila.
Na druhé straně Kuchtovu ránu zpoza šestnáctky zastavila tyč, Vydrův nepříliš důrazný pokus chytil Zlomislič a Kuchta po Rynešově centru hlavičkoval těsně vedle.
V 75. minutě hosté inkasovali. Střídající Ryneš nezachytil na straně Oreče, ten nahrál před branku a jiný příchozí hráč z lavičky Adu Adjei zblízka překonal Vindahla.
Příležitosti na srovnání si Letenští nevytvořili, a tak se v Chorvatsku nedočkali vítězství v pohárech ani na čtvrtý pokus a potřetí prohráli.
Sparta vyhrála venku jediné z posledních osmi pohárových utkání, v této sezoně Konferenční ligy tam prohrála tři ze čtyř duelů a všechny o gól. Kvůli dnešní dohrávce byl její původně nedělní ligový zápas s Bohemians 1905 přeložen na úterý
Fotbalová Konferenční liga - 2. kolo:
HNK Rijeka - Sparta Praha 1:0 (0:0)
Branka: 75. Adu Adjei. Rozhodčí: Jones - Betts, Davies - Donohue (video, všichni Angl.). ŽK: Oreč, Petrovič, Sánchez (trenér) - Mannsverk, Sörensen, Preciado, Ševínský, Kuchta. Diváci: 3578.
Rijeka: Zlomislič - Oreč, Majstorovič, Husic, Devetak - Petrovič, Ndockyt (67. Dantas) - Thaqi (67. Menalo), Fruk, Lasickas - Čop (46. Adu Adjei). Trenér: Sánchez.
Sparta: Vindahl - Ševínský, Sörensen, Zelený (79. Mercado) - Preciado, Vydra (84. Milla), Mannsverk (46. Kairinen), Suchomel (46. Ryneš) - Rrahmani, Birmančevič - Kuchta. Trenér: Priske.
Tabulka:
|1.
|Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3.
|Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4.
|Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6.
|Mohuč
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7.
|Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8.
|Čenstochová
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9.
|Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10.
|Bialystok
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12.
|AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13.
|Zrinjski Mostar
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14.
|Lech Poznaň
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15.
|Sparta Praha
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|16.
|Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17.
|Šachtar Doněck
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18.
|Legia Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19.
|Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|20.
|Škendija Tetovo
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|21.
|Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22.
|Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|23.
|Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|25.
|Kuopio
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|26.
|Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27.
|Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|28.
|Sigma Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30.
|Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|31.
|Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32.
|Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33.
|Shamrock Rovers
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34.
|Dynamo Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35.
|Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36.
|Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0