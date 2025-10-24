Fotbal

Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku

ČTK Sport ČTK, Sport
před 4 hodinami
Fotbalisté pražské Sparty v dohrávce přerušeného utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy prohráli v Rijece 0:1. V 75. minutě rozhodl střídající Daniel Adu Adjei.
Daniel Adu Adjei z Rijeky slaví gól v zápase Konferenční ligy se Spartou
Daniel Adu Adjei z Rijeky slaví gól v zápase Konferenční ligy se Spartou | Foto: Reuters

Pražané nenavázali na úvodní výhru 4:1 nad Shamrock Rovers, chorvatský tým získal první body po prohře 0:1 na půdě arménského Noahu.

Zápas mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy se dnes dohrával od druhého poločasu za stavu 0:0. Ve čtvrtek byl kvůli hustému dešti nejprve přerušen ve 12. minutě a pokračovalo se po dvouhodinové pauze. Navzdory vytrvalému lijáku se odehrálo alespoň úvodní dějství, než hlavní sudí Robert Jones rozhodl o předčasném ukončení duelu.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho prohráli po šesti soutěžních utkáních, zároveň ale nedokázali už potřetí za sebou zvítězit. V dalším zápase Konferenční ligy přivítají 6. listopadu Čenstochovou, která ve čtvrtek remizovala v Olomouci 1:1.

Před čtvrtečním přerušením ve 12. minutě byly k vidění šance na obou stranách. Sparťan Birmančevič překonal v šesté minutě vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout.

Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.

Po opětovném začátku se na špatném terénu další příležitosti nezrodily. Ve 34. minutě hostující záložník Mannsverk nedovoleně zastavil Petroviče a i přes protesty domácích dostal od rozhodčího jen žlutou kartu.

Do situace ještě vstoupil VAR, Mannsverkův zákrok ale nevyhodnotil na vyloučení.

Dnešní druhý poločas se hrál za slunečného počasí. Ze zhruba 400 fanoušků Sparty, kteří dorazili ve čtvrtek, jich dnes zbylo přibližně sto. Zkraje restartu zápasu přízemní střela Fruka z přímého kopu Vindahla neohrozila.

Související

Cirkus v Chorvatsku. Sparta dohraje duel až v pátek, proti Bohemians nastoupí později

Rijeka - Sparta, Konferenční liga

Na druhé straně Kuchtovu ránu zpoza šestnáctky zastavila tyč, Vydrův nepříliš důrazný pokus chytil Zlomislič a Kuchta po Rynešově centru hlavičkoval těsně vedle.

V 75. minutě hosté inkasovali. Střídající Ryneš nezachytil na straně Oreče, ten nahrál před branku a jiný příchozí hráč z lavičky Adu Adjei zblízka překonal Vindahla.

Příležitosti na srovnání si Letenští nevytvořili, a tak se v Chorvatsku nedočkali vítězství v pohárech ani na čtvrtý pokus a potřetí prohráli.

Sparta vyhrála venku jediné z posledních osmi pohárových utkání, v této sezoně Konferenční ligy tam prohrála tři ze čtyř duelů a všechny o gól. Kvůli dnešní dohrávce byl její původně nedělní ligový zápas s Bohemians 1905 přeložen na úterý

Fotbalová Konferenční liga - 2. kolo:

HNK Rijeka - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 75. Adu Adjei. Rozhodčí: Jones - Betts, Davies - Donohue (video, všichni Angl.). ŽK: Oreč, Petrovič, Sánchez (trenér) - Mannsverk, Sörensen, Preciado, Ševínský, Kuchta. Diváci: 3578.

Rijeka: Zlomislič - Oreč, Majstorovič, Husic, Devetak - Petrovič, Ndockyt (67. Dantas) - Thaqi (67. Menalo), Fruk, Lasickas - Čop (46. Adu Adjei). Trenér: Sánchez.

Sparta: Vindahl - Ševínský, Sörensen, Zelený (79. Mercado) - Preciado, Vydra (84. Milla), Mannsverk (46. Kairinen), Suchomel (46. Ryneš) - Rrahmani, Birmančevič - Kuchta. Trenér: Priske.

Tabulka:

1. Fiorentina 2 2 0 0 5:0 6
AEK Larnaka 2 2 0 0 5:0 6
3. Celje 2 2 0 0 5:1 6
4. Lausanne 2 2 0 0 4:0 6
Samsunspor 2 2 0 0 4:0 6
6. Mohuč 2 2 0 0 2:0 6
7. Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
8. Čenstochová 2 1 1 0 3:1 4
9. Štrasburk 2 1 1 0 3:2 4
10. Bialystok 2 1 1 0 2:1 4
Noah 2 1 1 0 2:1 4
12. AEK Atény 2 1 0 1 7:3 3
13. Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
14. Lech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
15. Sparta Praha 2 1 0 1 4:2 3
16. Crystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
17. Šachtar Doněck 2 1 0 1 4:4 3
18. Legia Varšava 2 1 0 1 2:2 3
19. Rijeka 2 1 0 1 1:1 3
20. Škendija Tetovo 2 1 0 1 1:2 3
21. Alkmaar 2 1 0 1 1:4 3
22. Lincoln 2 1 0 1 2:6 3
23. Häcken 2 0 2 0 2:2 2
Drita 2 0 2 0 2:2 2
25. Kuopio 2 0 2 0 1:1 2
26. Omonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
27. Shelbourne 2 0 1 1 0:1 1
28. Sigma Olomouc 2 0 1 1 1:3 1
Universitatea Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. Breidablik 2 0 1 1 0:3 1
31. Slovan Bratislava 2 0 0 2 1:3 0
32. Hamrun 2 0 0 2 0:2 0
33. Shamrock Rovers 2 0 0 2 1:6 0
34. Dynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
35. Rapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0
36. Aberdeen 2 0 0 2 2:9 0
 
Mohlo by vás zajímat

Od gólů k prostitutkám. Rooneyho život mezi genialitou a sebezničením

Od gólů k prostitutkám. Rooneyho život mezi genialitou a sebezničením
Přehled

Dnešek nám nevyšel a v lijáku se tomu nedalo říkat fotbal, posteskl si Vydra

Dnešek nám nevyšel a v lijáku se tomu nedalo říkat fotbal, posteskl si Vydra

Rijeka - Sparta 1:0. Letenští dohrávku nezvládli, z Chorvatska nevezou ani bod

Rijeka - Sparta 1:0. Letenští dohrávku nezvládli, z Chorvatska nevezou ani bod

Šulc udivuje Evropu, lepší jsou jen dvě superhvězdy. Trenér teď kvůli němu čelí tlaku

Šulc udivuje Evropu, lepší jsou jen dvě superhvězdy. Trenér teď kvůli němu čelí tlaku
Fotbal sport Konferenční liga Obsah AC Sparta Praha

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník
Hokej

Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník

Utkání 17. kola extraligy mezi hokejisty Litvínova a Libercem provázel protest domácích fanoušků.
Aktualizováno před 1 hodinou
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"
Zahraničí

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď
Zahraničí

Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth.
před 1 hodinou

Kolumbijec v Londýně rozčtvrtil dva muže, dostal nejméně 42 let vězení

Britský soud uložil doživotní vězení s minimální délkou 42 let Kolumbijci, který loni v Londýně zavraždil a rozčtvrtil dva muže a kusy jejich těl pak odhodil v kufrech na jihozápadě země. Napsala to…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři
2:04
Zahraničí

Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři

Magura dokázala způsobit rozsáhlé škody za zlomek ceny lodí, které zasáhla, a ukazuje, jak moderní technologie proměňují válku na moři.
před 1 hodinou

Fotbalistky začaly baráž výhrou 1:0 nad Rakouskem, rozhodla Khýrová

České fotbalistky v úvodním utkání baráže o postup do skupiny A Ligy národů porazily Rakousko 1:0. Jediný gól vstřelila Michaela Khýrová, která se prosadila přízemní střelou krátce před koncem…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu
Zahraničí

ŽIVĚ
Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Další zprávy