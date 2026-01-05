Rekord české ligy. Sparta dala 100 milionů za útočníka Boleslavi

Útočník fotbalové reprezentace do 21 let Matyáš Vojta přestoupil z Mladé Boleslavi do Sparty. Mladoboleslavští uvedli, že se jedná o nejdražší přestup českého hráče mezi dvěma tuzemskými kluby v historii.
Podle spekulací médií Pražané zaplatí za Vojtu zhruba čtyři miliony eur (97 milionů korun) plus případné bonusy 750 tisíc eur (18 milionů korun).
"Nechtěli jsme ho pustit, protože nás čeká těžké jaro, a tak jsme chtěli, aby odešel až v létě. Evidovali jsme zájem od více klubů, ovšem konkrétní a nejvýraznější finanční nabídka přišla od Sparty," citoval klubový web ředitele sportovního rozvoje Josefa Jinocha.
„Přesnou částku nebudeme zveřejňovat, ale myslím si, že momentálně je přestup Vojty nejdražší v rámci české ligy týkající se českého hráče,“ doplnil.
Specializovaný server Transfermarkt uvádí jako dosud největší přestup letní přesun slovenského útočníka Erika Prekopa z Ostravy do Slavie (3,1 milionu eur).
Tři miliony eur zaplatili Pražané v roce 2024 za kanonýra Tomáše Chorého z Plzně, na zhruba stejnou sumu by se měl i s bonusy vyšplhat loňský transfer záložníka Michala Berana z Jablonce do Olomouce.
Vojta zaujal mimo jiné ve vzájemných zápasech, proti Spartě se prosadil ve třech ze čtyř duelů.
Vytáhlý útočník střelecky táhl Mladou Boleslav už v minulé ligové sezoně, kdy se trefil desetkrát.
V aktuálním ročníku dal sedm gólů, v tabulce kanonýrů soutěže jsou na tom lépe jen čtyři hráči.
"Matyáš je při svém mladém věku sebevědomý a produktivní útočník s dobrým výběrem místa ve vápně. Je platný v presinku a dokáže velmi rychle reagovat při ztrátách míče," popsal novou posilu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
„Věříme, že díky své typologii a atributům má potenciál vyrůst v komplexního středního útočníka,“ dodal letenský šéf.
Odchovanec Vyšehradu přestoupil do Mladé Boleslavi v roce 2022. Přes B-tým a hostování v druholigovém Varnsdorfu se propracoval až do "áčka" a v minulé sezoně si zahrál s týmem Konferenční ligu. V nejvyšší soutěži má bilanci 44 zápasů a 17 branek.
"Snažil jsem se to nevnímat a jednání přenechat manažerovi, ale poslední dva týdny byl kolem mě docela velký humbuk,“ přiznal Vojta.
„První nabídky v loňském létě jsem odmítal s tím, že chci ještě zůstat v Bolce, ale po osobním setkání s panem Rosickým ke konci loňského roku jsem už byl rozhodnutý, že přestoupím do Sparty," pokračoval mladý forvard.
"Byl jsem rád součástí mladoboleslavského klubu. Působení v něm mě posunulo lidsky i sportovně. Všem mladým klukům chci být příkladem, že se lze z Mladé Boleslavi prosadit výš," připojil pražský rodák.
Trenér druhého týmu prvoligové tabulky Brian Priske nebude moct Vojtu využít v úvodním jarním kole v malém pražském derby na Dukle. Mladý útočník si odpyká trest za čtyři žluté karty.
