Řecké naděje zhasly. Fotbalisté Atén senzaci nedotáhli, Česko má jisté místo v LM

ČTK

Český fotbal bude mít i v přespříští sezoně 2027/28 svého zástupce v hlavní části Ligy mistrů. Tuzemské týmy získaly jistotu, že v tomto ročníku v žebříčku národních koeficientů UEFA udrží 10. místo, které jako poslední znamená přímou účast šampiona v ligové fázi nejprestižnější klubové soutěže.

Greece Conference League Soccer
Fotbalisté Vallecana slaví postup přes AEK AtényFoto: CTK
Česko po vyřazení AEK Atény ve čtvrtfinále Konferenční ligy zůstalo v elitní desítce těsně před jedenáctým Řeckem.

Tuzemský fotbal bude mít svého zástupce v hlavní části Ligy mistrů potřetí za sebou. V tomto ročníku si prestižní soutěž bez nutnosti absolvovat kvalifikaci zahrála Slavia. Přímo do hlavní fáze Ligy mistrů projde i šampion této domácí sezony, celek z Edenu má blízko k obhajobě titulu.

Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy:

Celta Vigo - Freiburg 1:3 (0:2). Branky: 90.+1 Swedberg - 39. a 50. Suzuki, 33. Matanovič. První zápas: 0:3, postoupil Freiburg.

Betis Sevilla - Braga 2:4 (2:1). Branky: 13. Antony, 26. Ezalzúlí - 38. Víctor, 49, Carvalho, 53. Horta z pen., 74. Gorby. První zápas: 1:1, postoupila Braga.

Nottingham - FC Porto 1:0 (1:0). Branka: 12. Gibbs-White. ČK: 8. Bednarek (Porto). První zápas: 1:1, postoupil Nottingham.

Aston Villa - Boloňa 4:0 (3:0). Branky: 16. Watkins, 26. Buendía, 39. Rogers, 89. Konsa. První zápas: 3:1, postoupila Aston Villa.

Semifinálové dvojice (30. dubna a 7. května): Braga - Freiburg, Nottingham - Aston Villa.

Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Konferenční ligy:

Alkmaar - Šachtar Doněck 2:2 (0:0). Branky: 73. Jensen, 80. Šín - 58. Alisson, 83. Meirelles. První zápas 0:3, postoupil Šachtar.

AEK Atény - Vallecano 3:1 (2:0). Branky: 13. a 51. Zini, 36. Marin z pen. - 60. Palazón. První zápas 0:3, postoupilo Vallecano.

Fiorentina - Crystal Palace 2:1 (1:1). Branky: 30. Gudmundsson z pen., 53. Ndour - 17. Sarr. První zápas 0:3, postoupil Crystal Palace.

Štrasburk - Mohuč 4:0 (2:0). Branky: 26. Nanasi, 35. Ouattara, 69. Enciso, 74. Emegha. První zápas 0:2, postoupil Štrasburk.

Po 44 letech dopaden: Francie převzala podezřelého z útoku na židovskou restauraci

Francouzské úřady převzaly muže podezřelého z podílu na útoku na židovskou restauraci v pařížské čtvrti Marais z roku 1982, při němž zahynulo šest lidí. Palestinské úřady ho ve čtvrtek vydaly do Francie, kde byl následně zadržen. S odvoláním na francouzskou protiteroristickou prokuraturu o tom informovala agentura AFP.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a generální tajemník NATO Mark Rutte na tiskové konferenci ve Strakově akademii, 16. dubna 2026, Praha.

„Uděláme vše, abychom závazky plnili.“ Babiš po jednání s NATO mluvil jako vyměněný

Setkání zástupců české vlády s delegací Marka Rutteho, generálního tajemníka Severoatlantické aliance, trvalo jen několik desítek minut. Když potom předstoupili před novináře, premiér Andrej Babiš začal o českých výdajích na obranu mluvit úplně jinak než dřív. Oznámil, že obranný rozpočet je jednou z priorit České republiky stejně jako vybudování větší armády.

brankář Leon Hungerecker, Jakub Flek

Hokejisté na startu přípravy na MS porazili Německo 5:3

Čeští hokejisté zdolali v Karlových Varech v úvodním přípravném utkání před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku Německo 5:3. Dvěma góly k tomu přispěli kapitán Jakub Flek a další útočník David Tomášek, který si připsal i asistenci. V pátek čeká svěřence trenéra Radima Rulíka s Němci odveta. Hrát se bude opět v Mattoni Aréně od 17:00.

