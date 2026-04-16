Řecké naděje zhasly. Fotbalisté Atén senzaci nedotáhli, Česko má jisté místo v LM

Český fotbal bude mít i v přespříští sezoně 2027/28 svého zástupce v hlavní části Ligy mistrů. Tuzemské týmy získaly jistotu, že v tomto ročníku v žebříčku národních koeficientů UEFA udrží 10. místo, které jako poslední znamená přímou účast šampiona v ligové fázi nejprestižnější klubové soutěže.
Česko po vyřazení AEK Atény ve čtvrtfinále Konferenční ligy zůstalo v elitní desítce těsně před jedenáctým Řeckem.
Tuzemský fotbal bude mít svého zástupce v hlavní části Ligy mistrů potřetí za sebou. V tomto ročníku si prestižní soutěž bez nutnosti absolvovat kvalifikaci zahrála Slavia. Přímo do hlavní fáze Ligy mistrů projde i šampion této domácí sezony, celek z Edenu má blízko k obhajobě titulu.
Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy:
Celta Vigo - Freiburg 1:3 (0:2). Branky: 90.+1 Swedberg - 39. a 50. Suzuki, 33. Matanovič. První zápas: 0:3, postoupil Freiburg.
Betis Sevilla - Braga 2:4 (2:1). Branky: 13. Antony, 26. Ezalzúlí - 38. Víctor, 49, Carvalho, 53. Horta z pen., 74. Gorby. První zápas: 1:1, postoupila Braga.
Nottingham - FC Porto 1:0 (1:0). Branka: 12. Gibbs-White. ČK: 8. Bednarek (Porto). První zápas: 1:1, postoupil Nottingham.
Aston Villa - Boloňa 4:0 (3:0). Branky: 16. Watkins, 26. Buendía, 39. Rogers, 89. Konsa. První zápas: 3:1, postoupila Aston Villa.
Semifinálové dvojice (30. dubna a 7. května): Braga - Freiburg, Nottingham - Aston Villa.
Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Konferenční ligy:
Alkmaar - Šachtar Doněck 2:2 (0:0). Branky: 73. Jensen, 80. Šín - 58. Alisson, 83. Meirelles. První zápas 0:3, postoupil Šachtar.
AEK Atény - Vallecano 3:1 (2:0). Branky: 13. a 51. Zini, 36. Marin z pen. - 60. Palazón. První zápas 0:3, postoupilo Vallecano.
Fiorentina - Crystal Palace 2:1 (1:1). Branky: 30. Gudmundsson z pen., 53. Ndour - 17. Sarr. První zápas 0:3, postoupil Crystal Palace.
Štrasburk - Mohuč 4:0 (2:0). Branky: 26. Nanasi, 35. Ouattara, 69. Enciso, 74. Emegha. První zápas 0:2, postoupil Štrasburk.
