Řecká vřava byla nad síly Sparty. V Pireu dlouho odolávala, pak si dala vlastní gól

Fotbalisté Sparty podlehli Olympiakosu Pireus na jeho hřišti 0:1 a ve třetím utkání ligové fáze Evropské ligy poprvé nebodovali. První vzájemný souboj dvou nejúspěšnějších týmů svých zemí rozhodl v 78. minutě vlastním gólem střídající Sivert Mannsverk. Pražané prohráli po sedmi soutěžních zápasech a potřetí za sebou nezvítězili.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho mají v soutěži čtyři body, v září zvítězili 4:1 v Jerevanu proti Araratu-Armenia a minulý čtvrtek doma nečekaně remizovali s nováčkem norské ligy Lilleströmem 1:1.
Další zápas v Evropské lize je čeká za dva týdny na Letné s Bournemouthem. Řecký celek, jenž ovládl šestý soutěžní duel v řadě, zůstal stoprocentní a výrazně se přiblížil postupu do vyřazovací části.
Diváci se na zaplněném Stadionu Jorgose Karaiskakise dočkali první větší šance až ve 24. minutě. Martins si naběhl mezi dva sparťany, jenže v nadějné pozici nezakončil ideálně.
Kolem 36. minuty se domácí dostali k řadě střel, hosté je však zblokovali. Ani v závěru úvodního dějství červenobílí ze standardních situací gól nevytěžili. Sparta v úvodním dějství neohrozila brankáře Ortegu vůbec.
Pražané výrazně zahrozili až po hodině hry, kdy se po Alcócerově akci odrazil míč v šestnáctce k nabíhajícímu Mackovi, jehož ránu domácí obrana odvrátila na roh. V 71. minutě střídající González před brankou těsně nedosáhl na Martinsovu nahrávku.
V 78. minutě se Olympiakos dočkal po akci dvou střídajících hráčů. Pedersen se v rohu hřiště zbavil Alcócera, do jeho centru se opřel González a míč do vlastní sítě ještě hlavou usměrnil Mannsverk.
Letenští se snažili o vyrovnání. Po rychlém protiútoku se míč dostal ke střídajícímu Kadeřábkovi, ten ale ve velké šanci zamířil nad. O něco později se po závaru neprosadil ani další příchozí sparťan z lavičky Brunes.
České kluby na řecké soupeře dlouhodobě neumějí. V soutěžích UEFA je porazily pouze v jediném z posledních 14 zápasů a nezdolaly je devětkrát po sobě. Na jejich půdě v 20 utkáních dokonce nezvítězily ani jednou, Sparta v Řecku neuspěla ani na pátý pokus a z toho počtvrté tam prohrála.
3. kolo fotbalové Evropské ligy:
Olympiakos Pireus - Sparta Praha 1:0 (0:0)
Branka: 78. vlastní Mannsverk. Rozhodčí: Eskas - Engan, Rossland (všichni Nor.) - Pairetto (video, It.). ŽK: Silva, Martins - Zelený, Macek, Singhateh, Suchomel. Diváci: 31 993.
Olympiakos: Ortega - Saliakas (74. Pedersen), Retsos, Pirola, Onyemaechi (74. Tiknizjan) - Freuler, Hezze (62. Puerta) - Silva, Chiquinho, Martins - Jaremčuk (62. González). Trenér: Alguacil.
Sparta: Surovčík - Hoever (79. Kadeřábek), Guddal, Zelený, Suchomel - Sochůrek (46. Mannsverk), Macek (67. Vydra), Eneme - Jurásek (67. Singhateh), Alcócer - Vojta (60. Brunes). Trenér: Priske.
Tabulka:
1.
Benfica Lisabon
3
3
0
0
10:2
9
2.
Leverkusen
3
3
0
0
8:0
9
3.
Bournemouth
3
3
0
0
8:1
9
4.
Ferencváros Budapešť
3
3
0
0
9:3
9
5.
Olympiakos Pireus
3
3
0
0
4:1
9
6.
Saint-Gilloise
3
2
1
0
8:1
7
7.
Juventus Turín
3
2
1
0
9:3
7
8.
Besiktas Istanbul
3
2
1
0
9:5
7
9.
Sunderland
3
2
1
0
4:2
7
10.
Alkmaar
3
2
0
1
6:2
6
11.
Omonia Nikósie
3
2
0
1
5:4
6
12.
Lyon
3
2
0
1
5:6
6
13.
Rennes
3
1
2
0
4:3
5
14.
San Sebastian
3
1
1
1
8:3
4
15.
Crystal Palace
3
1
1
1
8:5
4
16.
Sparta Praha
3
1
1
1
5:3
4
17.
Levski Sofia
3
1
1
1
3:3
4
18.
Dinamo Záhřeb
3
1
1
1
3:4
4
19.
Štýrský Hradec
3
1
1
1
1:3
4
20.
Nijmegen
3
1
1
1
5:8
4
21.
Salcburk
3
1
1
1
3:6
4
22.
Anderlecht
3
1
0
2
4:3
3
23.
Hoffenheim
3
1
0
2
5:5
3
24.
AC Milán
3
1
0
2
4:5
3
25.
Celta Vigo
3
1
0
2
3:4
3
OFI Kréta
3
1
0
2
3:4
3
27.
Bialystok
3
1
0
2
4:6
3
28.
Torreense
3
1
0
2
4:7
3
29.
Celje
3
0
1
2
2:7
1
30.
Hapoel Beer Ševa
3
0
1
2
1:6
1
31.
Lilleström
3
0
1
2
2:9
1
32.
Lech Poznaň
3
0
1
2
1:9
1
33.
Viktoria Plzeň
3
0
0
3
2:7
0
34.
Marseille
3
0
0
3
1:6
0
35.
Celtic Glasgow
3
0
0
3
3:9
0
36.
Ararat-Armenia
3
0
0
3
2:11
0
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