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Sport

Řecká vřava byla nad síly Sparty. V Pireu dlouho odolávala, pak si dala vlastní gól

ČTK
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Fotbalisté Sparty podlehli Olympiakosu Pireus na jeho hřišti 0:1 a ve třetím utkání ligové fáze Evropské ligy poprvé nebodovali. První vzájemný souboj dvou nejúspěšnějších týmů svých zemí rozhodl v 78. minutě vlastním gólem střídající Sivert Mannsverk. Pražané prohráli po sedmi soutěžních zápasech a potřetí za sebou nezvítězili.

Gólová hlavička Armanda Gonzáleze v zápase Olympiakos - Sparta
Vlastnímu gólu Siverta Mannsverka předcházela hlavička Armanda Gonzáleze.Foto: Reuters
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Trenér Sparty Brian Priske před zápasem proti Olympiakosu
Ki-Jana Hoever v zápase Olympiakos - Sparta
Roman Jaremčuk a Ki-Jana Hoever v zápase Olympiakos - Sparta
Hugo Sochůrek a Santiago Hezze v zápase Olympiakos - Sparta
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9 fotografií

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho mají v soutěži čtyři body, v září zvítězili 4:1 v Jerevanu proti Araratu-Armenia a minulý čtvrtek doma nečekaně remizovali s nováčkem norské ligy Lilleströmem 1:1.

Další zápas v Evropské lize je čeká za dva týdny na Letné s Bournemouthem. Řecký celek, jenž ovládl šestý soutěžní duel v řadě, zůstal stoprocentní a výrazně se přiblížil postupu do vyřazovací části.

Diváci se na zaplněném Stadionu Jorgose Karaiskakise dočkali první větší šance až ve 24. minutě. Martins si naběhl mezi dva sparťany, jenže v nadějné pozici nezakončil ideálně.

Kolem 36. minuty se domácí dostali k řadě střel, hosté je však zblokovali. Ani v závěru úvodního dějství červenobílí ze standardních situací gól nevytěžili. Sparta v úvodním dějství neohrozila brankáře Ortegu vůbec.

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Pražané výrazně zahrozili až po hodině hry, kdy se po Alcócerově akci odrazil míč v šestnáctce k nabíhajícímu Mackovi, jehož ránu domácí obrana odvrátila na roh. V 71. minutě střídající González před brankou těsně nedosáhl na Martinsovu nahrávku.

V 78. minutě se Olympiakos dočkal po akci dvou střídajících hráčů. Pedersen se v rohu hřiště zbavil Alcócera, do jeho centru se opřel González a míč do vlastní sítě ještě hlavou usměrnil Mannsverk.

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Letenští se snažili o vyrovnání. Po rychlém protiútoku se míč dostal ke střídajícímu Kadeřábkovi, ten ale ve velké šanci zamířil nad. O něco později se po závaru neprosadil ani další příchozí sparťan z lavičky Brunes.

České kluby na řecké soupeře dlouhodobě neumějí. V soutěžích UEFA je porazily pouze v jediném z posledních 14 zápasů a nezdolaly je devětkrát po sobě. Na jejich půdě v 20 utkáních dokonce nezvítězily ani jednou, Sparta v Řecku neuspěla ani na pátý pokus a z toho počtvrté tam prohrála.

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3. kolo fotbalové Evropské ligy:

Olympiakos Pireus - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 78. vlastní Mannsverk. Rozhodčí: Eskas - Engan, Rossland (všichni Nor.) - Pairetto (video, It.). ŽK: Silva, Martins - Zelený, Macek, Singhateh, Suchomel. Diváci: 31 993.

Olympiakos: Ortega - Saliakas (74. Pedersen), Retsos, Pirola, Onyemaechi (74. Tiknizjan) - Freuler, Hezze (62. Puerta) - Silva, Chiquinho, Martins - Jaremčuk (62. González). Trenér: Alguacil.

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Sparta: Surovčík - Hoever (79. Kadeřábek), Guddal, Zelený, Suchomel - Sochůrek (46. Mannsverk), Macek (67. Vydra), Eneme - Jurásek (67. Singhateh), Alcócer - Vojta (60. Brunes). Trenér: Priske.

Tabulka:

1.

Benfica Lisabon

3

3

0

0

10:2

9

2.

Leverkusen

3

3

0

0

8:0

9

3.

Bournemouth

3

3

0

0

8:1

9

4.

Ferencváros Budapešť

3

3

0

0

9:3

9

5.

Olympiakos Pireus

3

3

0

0

4:1

9

6.

Saint-Gilloise

3

2

1

0

8:1

7

7.

Juventus Turín

3

2

1

0

9:3

7

8.

Besiktas Istanbul

3

2

1

0

9:5

7

9.

Sunderland

3

2

1

0

4:2

7

10.

Alkmaar

3

2

0

1

6:2

6

11.

Omonia Nikósie

3

2

0

1

5:4

6

12.

Lyon

3

2

0

1

5:6

6

13.

Rennes

3

1

2

0

4:3

5

14.

San Sebastian

3

1

1

1

8:3

4

15.

Crystal Palace

3

1

1

1

8:5

4

16.

Sparta Praha

3

1

1

1

5:3

4

17.

Levski Sofia

3

1

1

1

3:3

4

18.

Dinamo Záhřeb

3

1

1

1

3:4

4

19.

Štýrský Hradec

3

1

1

1

1:3

4

20.

Nijmegen

3

1

1

1

5:8

4

21.

Salcburk

3

1

1

1

3:6

4

22.

Anderlecht

3

1

0

2

4:3

3

23.

Hoffenheim

3

1

0

2

5:5

3

24.

AC Milán

3

1

0

2

4:5

3

25.

Celta Vigo

3

1

0

2

3:4

3


OFI Kréta

3

1

0

2

3:4

3

27.

Bialystok

3

1

0

2

4:6

3

28.

Torreense

3

1

0

2

4:7

3

29.

Celje

3

0

1

2

2:7

1

30.

Hapoel Beer Ševa

3

0

1

2

1:6

1

31.

Lilleström

3

0

1

2

2:9

1

32.

Lech Poznaň

3

0

1

2

1:9

1

33.

Viktoria Plzeň

3

0

0

3

2:7

0

34.

Marseille

3

0

0

3

1:6

0

35.

Celtic Glasgow

3

0

0

3

3:9

0

36.

Ararat-Armenia

3

0

0

3

2:11

0

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