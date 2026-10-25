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Sport

Real zmrazil domácí Barcelonu. Mourinhův velký triumf gólově režíroval Mbappé

ČTK
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Barcelona prohrála v 10. kole španělské fotbalové ligy s Realem Madrid 1:2. Po devíti ligových výhrách v řadě ztratila první body, ale dál vede tabulku o dva body před Atléticem Madrid. Real se radoval na hřišti slavného rivala poprvé od října 2023 a na třetím místě má tříbodovou ztrátu. El Clásico rozhodl dvěma góly Francouz Kylian Mbappé.

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
Kylian Mbappé slaví gól v duelu FC Barcelona - Real MadridFoto: REUTERS – Albert Gea
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V předvečer udělování Zlatého míče se na Camp Nou potkali dva vážní uchazeči o prestižní cenu domácí Yamal a Mbappé, který se štěstím otevřel skóre. Obránce Martín ve 41. minutě ve snaze odvrátit centr trefil holeň francouzského kanonýra a od ní se míč odrazil do sítě. Yamal mohl rychle odpovědět, ale svou šanci nevyužil.

Angličan Bellingham, který poslední výhru Realu v Barceloně před dvěma lety režíroval dvěma góly, měl i dnes velkou šanci. Ale spolupráce s Mbappém se tentokrát zadrhla.

Hostům chyběl Brazilec Vinícius Júnior, který si odpykává trest za vyloučení, a belgický brankář Courtois, jehož vyřadila ze hry chřipka. Jeho náhradník Ukrajinec Lunin dlouho držel čisté konto.

Až v 62. minutě ho překonal po rozehraném rohovém kopu nejlepší ligový střelec Brazilec Raphinha svým 13. gólem v La Lize. Jenže tři minuty před koncem Mbappé využil ideální přihrávku střídajícího Camavingy a do odkryté branky dal svůj 11. gól v soutěži.

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Španělská fotbalová liga - 10. kolo:

Bilbao - Getafe 4:0 (17. Berenguer, 35. I. Williams, 70. Paredes, 88 Berchiche), Celta Vigo - Betis Sevilla 0:0, San Sebastian - Levante 2:1 (6. Óskarsson, 27. Turrientes - 23. Pérez), FC Barcelona - Real Madrid 1:2 (62. Raphinha - 41. a 88. Mbappé).

Tabulka:

1.

FC Barcelona

10

9

0

1

40:11

27

2.

Atlético Madrid

10

8

1

1

20:8

25

3.

Real Madrid

10

8

0

2

25:10

24

4.

Betis Sevilla

10

6

2

2

16:14

20

5.

San Sebastian

10

6

1

3

19:18

19

6.

FC Sevilla

9

4

2

3

14:16

14

7.

Alavés

10

3

3

4

14:11

12

8.

Bilbao

9

3

3

3

12:9

12

9.

Celta Vigo

10

2

6

2

10:7

12

10.

Villarreal

10

3

3

4

15:14

12

11.

La Coruňa

10

2

5

3

13:13

11

12.

Pamplona

9

3

2

4

10:18

11

13.

Santander

10

3

2

5

15:26

11

14.

Levante

10

2

4

4

16:19

10

15.

Elche

10

2

4

4

14:17

10

16.

Vallecano

9

2

3

4

12:20

9

17.

Getafe

10

2

3

5

5:15

9

18.

Espaňol Barcelona

10

2

2

6

12:14

8

19.

Valencie

10

1

3

6

7:17

6

20.

Málaga

10

0

5

5

7:19

5

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