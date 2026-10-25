Real zmrazil domácí Barcelonu. Mourinhův velký triumf gólově režíroval Mbappé

Barcelona prohrála v 10. kole španělské fotbalové ligy s Realem Madrid 1:2. Po devíti ligových výhrách v řadě ztratila první body, ale dál vede tabulku o dva body před Atléticem Madrid. Real se radoval na hřišti slavného rivala poprvé od října 2023 a na třetím místě má tříbodovou ztrátu. El Clásico rozhodl dvěma góly Francouz Kylian Mbappé.
V předvečer udělování Zlatého míče se na Camp Nou potkali dva vážní uchazeči o prestižní cenu domácí Yamal a Mbappé, který se štěstím otevřel skóre. Obránce Martín ve 41. minutě ve snaze odvrátit centr trefil holeň francouzského kanonýra a od ní se míč odrazil do sítě. Yamal mohl rychle odpovědět, ale svou šanci nevyužil.
Angličan Bellingham, který poslední výhru Realu v Barceloně před dvěma lety režíroval dvěma góly, měl i dnes velkou šanci. Ale spolupráce s Mbappém se tentokrát zadrhla.
Hostům chyběl Brazilec Vinícius Júnior, který si odpykává trest za vyloučení, a belgický brankář Courtois, jehož vyřadila ze hry chřipka. Jeho náhradník Ukrajinec Lunin dlouho držel čisté konto.
Až v 62. minutě ho překonal po rozehraném rohovém kopu nejlepší ligový střelec Brazilec Raphinha svým 13. gólem v La Lize. Jenže tři minuty před koncem Mbappé využil ideální přihrávku střídajícího Camavingy a do odkryté branky dal svůj 11. gól v soutěži.
Španělská fotbalová liga - 10. kolo:
Bilbao - Getafe 4:0 (17. Berenguer, 35. I. Williams, 70. Paredes, 88 Berchiche), Celta Vigo - Betis Sevilla 0:0, San Sebastian - Levante 2:1 (6. Óskarsson, 27. Turrientes - 23. Pérez), FC Barcelona - Real Madrid 1:2 (62. Raphinha - 41. a 88. Mbappé).
Tabulka:
1.
FC Barcelona
10
9
0
1
40:11
27
2.
Atlético Madrid
10
8
1
1
20:8
25
3.
Real Madrid
10
8
0
2
25:10
24
4.
Betis Sevilla
10
6
2
2
16:14
20
5.
San Sebastian
10
6
1
3
19:18
19
6.
FC Sevilla
9
4
2
3
14:16
14
7.
Alavés
10
3
3
4
14:11
12
8.
Bilbao
9
3
3
3
12:9
12
9.
Celta Vigo
10
2
6
2
10:7
12
10.
Villarreal
10
3
3
4
15:14
12
11.
La Coruňa
10
2
5
3
13:13
11
12.
Pamplona
9
3
2
4
10:18
11
13.
Santander
10
3
2
5
15:26
11
14.
Levante
10
2
4
4
16:19
10
15.
Elche
10
2
4
4
14:17
10
16.
Vallecano
9
2
3
4
12:20
9
17.
Getafe
10
2
3
5
5:15
9
18.
Espaňol Barcelona
10
2
2
6
12:14
8
19.
Valencie
10
1
3
6
7:17
6
20.
Málaga
10
0
5
5
7:19
5
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