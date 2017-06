Real porazil ve finále Ligy mistrů Juventus Turín a je prvním týmem, který obhájil triumf

před 1 hodinou

Fotbalisté Realu Madrid vyhráli ve finále Ligy mistrů v Cardiffu nad Juventusem Turín 4:1 a jako první v novodobé éře soutěže obhájili vítězství. Ve 20. minutě otevřel skóre Cristiano Ronaldo, za sedm minut srovnal Mario Mandžukič, ale druhý poločas patřil "Bílému baletu". V 61. minutě se trefil Casemiro, za tři minuty podruhé Ronaldo a čtvrtý gól přidal v závěru střídající Marco Asensio.

Cardiff - Real Madrid potvrdil pozici nejúspěšnějšího týmu historie Ligy mistrů a v součtu s dřívějším PMEZ vyhrál soutěž už podvanácté. Juventus prohrál finále popáté za sebou a třetí triumf nepřidal.

"Tohle je největší klub na světě a ukazujeme to v každém zápase, který hrajeme. To, co prožíváme, je úžasné. Za tím vším je plno práce. Mám štěstí, že patřím do takového klubu," řekl trenér Realu Zinédine Zidane.

"Jsem nesmírně pyšný na tenhle tým, píšeme historii. Strašně jsme toužili po tom, co ještě žádný jiný tým nedokázal - vyhrát dvakrát po sobě," doplnil kapitán Realu Sergio Ramos.

Turínský celek dnes inkasoval více gólů než v celém předchozím průběhu Ligy mistrů a utrpěl první porážku v tomto ročníku. Viceprezident Juventusu a bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd se vítězství v Lize mistrů opět nedočkal ani jako člen vedení, stejně jako devětatřicetiletý brankář Gianluigi Buffon.

Pod zataženou střechou stadionu v Cardiffu v repríze finále z roku 1998 jako první zahrozil Juventus a Pjaničovu střelu vytáhl brankář Realu Navas. "Bílý balet" 20 minut v ofenzivě nic nepředvedl a pak ze své jediné střely mezi tyče v úvodním dějství udeřil. Ronaldo si narazil s Carvajalem a s přispěním drobné Bonucciho teče překonal Buffona přízemní ranou k tyči.

Ronaldo skóroval i v pátém duelu proti turínskému celku a jako první hráč v historii se trefil ve třech finále Ligy mistrů. Real zároveň jako první pokořil metu 500 branek v moderní éře Ligy mistrů.

Italský mistr hned za sedm minut srovnal. Pas do strany z první poslal do vápna Alex Sandro, Higuaín přiťukl Mandžukičovi, který si připravil míč a akrobatickým kopem přes hlavu z třinácti metrů přehodil Navase. Při akci zůstal míč celou dobu ve vzduchu. Chorvatský útočník jako třetí hráč historie dal ve finále Ligy mistrů gól za dva různé celky.

Po pauze Real získal převahu, kterou proměnil ve vedení. Stejně jako při první brance španělskému mistrovi pomohla teč. Po hodině hry napřáhl z dálky Casemiro a Khedira nešťastně srazil míč k tyči vlastní branky.

Ještě než se Juventus vzpamatoval, inkasoval potřetí. Po Mandžukičově chybě stihl míč na hraní ploše Modrič, odcentroval a nabíhající Ronaldo na bližší tyči nezaváhal. Dvanáctým gólem si vystřelil vítězství v tabulce kanonýrů tohoto ročníku Ligy mistrů a zároveň si připsal jubilejní 600. soutěžní branku v kariéře.

Naděje Juventusu definitivně zhasly v 84. minutě, kdy dostal Cuadrado po teatrálním Ramosově pádu druhou žlutou kartu a krátkou přesilovku v poslední minutě využil ke gólu na 4:1 střídající Asensio.

"První poločas byl velice těžký. Ale v druhém poločase jsme viděli nejlepší Real v této sezoně," uvedl záložník Realu Isco. "Byla to další neuvěřitelná a úžasná sezona. Jsem šťastný, že jsme ji zakončili vítězstvím v Lize mistrů a já rekordem," dodal úřadující držitel Zlatého míče Ronaldo.

Juventus Turín - Real Madrid 1:4 (1:1)

Branky: 27. Mandžukič - 20. a 64. Ronaldo, 61. Casemiro, 90. Asensio. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Něm.). ŽK: Dybala, Pjanič, Alex Sandro, Cuadrado - Ramos, Carvajal, Kroos, Asensio. ČK: 84. Cuadrado. Diváci: 65.842 (vyprodáno).

Juventus: Buffon - Barzagli (66. Cuadrado), Bonucci, Chiellini - Dani Alves, Pjanič (71. Marchisio), Khedira, Alex Sandro - Dybala (78. Lemina) - Higuaín, Mandžukič. Trenér: Allegri.

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos (89. Morata), Casemiro, Modrič - Isco (82. Asensio), Benzema (77. Bale), Ronaldo. Trenér: Zidane.