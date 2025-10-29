"UEFA porušila pravidla Evropské unie." Real požaduje odškodné za zmařenou superligu

"Toto rozhodnutí otevírá cestu k uplatnění nároku na náhradu značných škod, které klub utrpěl. Potvrzuje, že UEFA ve věci superligy závažným způsobem porušila pravidla Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže a zneužila svého dominantního postavení," uvedl Real v prohlášení.
Požadovanou výši odškodného funkcionáři nekonkretizovali.
Založení superligy v dubnu 2021 oznámilo 12 evropských velkoklubů, projekt však kvůli obrovské vlně odporu nevydržel ani 48 hodin. I pod hrozbou sankcí od UEFA se od něj poté většina klubů odvrátila.
Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku předloni rozhodl, že UEFA a Mezinárodní fotbalová federace FIFA blokováním superligy jednaly v rozporu s evropským právem.
Podle soudců zneužily UEFA a FIFA svého dominantního postavení tím, že hrozily sankcemi klubům a hráčům za vstup do jimi neschválených soutěží.
Na tento rozsudek posléze navázal i obchodní soud v Madridu, na který se obrátil promotér superligy společnost A22. Soudkyně současně UEFA i FIFA vyzvala, aby okamžitě přestaly projekt ohrožovat.
UEFA nyní neuspěla s odvoláním, k němuž se připojil také španělský fotbalový svaz a vedení tamní La Ligy.