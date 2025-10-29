Fotbal

"UEFA porušila pravidla Evropské unie." Real požaduje odškodné za zmařenou superligu

před 4 hodinami
Real Madrid požaduje od UEFA odškodnění za zmařený projekt fotbalové superligy. Klub to dnes uvedl v návaznosti na verdikt madridského soudu, který zamítl odvolání UEFA a potvrdil, že asociace zneužila v boji proti superlize svého dominantního postavení.
Radost fotbalistů Realu Madrid
Radost fotbalistů Realu Madrid | Foto: Reuters

"Toto rozhodnutí otevírá cestu k uplatnění nároku na náhradu značných škod, které klub utrpěl. Potvrzuje, že UEFA ve věci superligy závažným způsobem porušila pravidla Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže a zneužila svého dominantního postavení," uvedl Real v prohlášení.

Požadovanou výši odškodného funkcionáři nekonkretizovali.

