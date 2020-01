Real dotáhl vedoucí Barcelonu, která jen remizovala s Espaňolem

Do babyboxu v Blansku večer někdo odložil novorozeného chlapečka. Je to již 200. dítě v ČR, které má díky tomuto zařízení od roku 2005 naději na lepší život, napsal v tiskové zprávě zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Záchranáři převezli miminko do nemocnice v Boskovicích a vše nasvědčuje tomu, že bude v pořádku, napsala novinářům mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Malý Jan, jak Hess dítě pojmenoval, je prvním dítětem v blanenském babyboxu, který funguje od března 2018. Zároveň je to první letošní dítě odložené do babyboxu. Posledním loňským byl zhruba devítiměsíční chlapeček v České Lípě. Dosud skončilo v babyboxech 111 děvčátek, chlapců bylo 89. První začal fungovat v roce 2005, loni do něj lidé odložili 19 dětí.