Reakce na bídu? Nekompromisní demolice Gibraltaru. Fotbalisté po dlouhé době bavili

Národní celek v posledním letošním duelu rozhodl o výhře nad třetí nejslabší evropskou reprezentací díky nejpovedenějšímu prvnímu poločasu v samostatné historii, v němž se trefili David Douděra, Tomáš Chorý, Vladimír Coufal, Adam Karabec a Tomáš Souček. Po změně stran se prosadil Robin Hranáč.
Český tým jen o kousek zaostal za nejvyšším triumfem od rozdělení federace - drtivým vítězstvím 8:1 nad Andorrou.
Národní celek měl už před utkáním jistotu druhého místa ve skupině a tím účasti v březnovém play off o šampionát. Po dnešním vítězství a dalších výsledcích je už nicméně jasné, že bude při losu ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a semifinále baráže odehraje doma. Play off se losuje ve čtvrtek.
Národní mužstvo vyhrálo i druhý zápas pod dočasným trenérem Jaroslavem Köstlem, ve čtvrtek jeho svěřenci porazili v přípravě San Marino 1:0. Česká reprezentace zdolala Gibraltar i ve druhém vzájemném souboji, v březnu ve Faru zvítězila 4:0. V Olomouci si připsala pátou výhru po sobě.