Lipsko míří do nové éry, v čele bundesligového klubu bude poprvé žena

Zástupci týmu RB Lipsko oznámili, že od 1. ledna převezme roli výkonné ředitelky švýcarská fotbalová manažerka Tatjana Haenniová. Pro německou ligu je to historický moment: Haenniová se stane první ženou, která bude stát v čele některého z klubů Bundesligy.
Tím zároveň končí více než dvouletá mezera po odchodu Olivera Mintzlaffa, jenž klub opustil na konci roku 2022 a přesunul se v rámci skupiny Red Bull k jiný úkolům. Od té doby se na běžném provozu klubu nepodílel.
Haenniová hovořila o nástupu bez velkých gest. Chce nejprve poznat prostředí a opřít se o tým. "Na novou roli se opravdu těším. Věřím, že se silnou týmovou prací a zaměřením na přednosti RB Lipska dokážeme využít značný potenciál," uvedla.
Dodala, že se těší na leden, kdy začne klub detailněji poznávat. "Společně chceme navázat na úspěšnou cestu a plnit ambiciózní cíle."
Podle oznámení má Haenniová vést rozšířený tým vrcholového managementu. V klubu zůstanou další klíčové osoby odpovědné za byznys, administrativu i sportovní oblast.
Mintzlaff, předseda dozorčí rady, její jmenování popisuje jako krok směrem k budoucnosti a sázku na zkušenost. "Zaujala nás odborností, kombinací specializovaných znalostí, vůdčích schopností a strategického myšlení," uvedl.
Haenniová má zkušenosti jako hráčka a poté působila ve FIFA, švýcarské asociaci a v působila také v NWSL, americké profesionální ženské fotbalové lize. Právě tahle kombinace sportovního a organizačního know-how je dnes považovaná za klíčovou pro moderní řízení klubů.
Nástup manažerky přichází v době, kdy RB Lipsko potvrzuje vysoké ambice i výsledky. Klub se dlouhodobě drží mezi nejlepšími a bývá označován za jeden z nejlépe řízených sportovních projektů v Německu.
I proto bude první žena v čele bundesligového klubu v zorném poli jako symbol, ale také podle toho, co přinese do řízení, komunikace, strategie a každodenního provozu.