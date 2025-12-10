Lipsko míří do nové éry, v čele bundesligového klubu bude poprvé žena

Fotbal

rav rav
před 1 hodinou
Fotbalový klub RB Lipsko jmenoval Tatjanu Haenniovou novou výkonnou ředitelkou. Poprvé v historii povede klub Bundesligy žena.
Fotbalisté celku RB Lipsko
Fotbalisté celku RB Lipsko | Foto: Reuters

Zástupci týmu RB Lipsko oznámili, že od 1. ledna převezme roli výkonné ředitelky švýcarská fotbalová manažerka Tatjana Haenniová. Pro německou ligu je to historický moment: Haenniová se stane první ženou, která bude stát v čele některého z klubů Bundesligy.

Tím zároveň končí více než dvouletá mezera po odchodu Olivera Mintzlaffa, jenž klub opustil na konci roku 2022 a přesunul se v rámci skupiny Red Bull k jiný úkolům. Od té doby se na běžném provozu klubu nepodílel.

Haenniová hovořila o nástupu bez velkých gest. Chce nejprve poznat prostředí a opřít se o tým. "Na novou roli se opravdu těším. Věřím, že se silnou týmovou prací a zaměřením na přednosti RB Lipska dokážeme využít značný potenciál," uvedla.

Dodala, že se těší na leden, kdy začne klub detailněji poznávat. "Společně chceme navázat na úspěšnou cestu a plnit ambiciózní cíle."

Podle oznámení má Haenniová vést rozšířený tým vrcholového managementu. V klubu zůstanou další klíčové osoby odpovědné za byznys, administrativu i sportovní oblast.

Mintzlaff, předseda dozorčí rady, její jmenování popisuje jako krok směrem k budoucnosti a sázku na zkušenost. "Zaujala nás odborností, kombinací specializovaných znalostí, vůdčích schopností a strategického myšlení," uvedl.

Haenniová má zkušenosti jako hráčka a poté působila ve FIFA, švýcarské asociaci a v působila také v NWSL, americké profesionální ženské fotbalové lize. Právě tahle kombinace sportovního a organizačního know-how je dnes považovaná za klíčovou pro moderní řízení klubů.

Nástup manažerky přichází v době, kdy RB Lipsko potvrzuje vysoké ambice i výsledky. Klub se dlouhodobě drží mezi nejlepšími a bývá označován za jeden z nejlépe řízených sportovních projektů v Německu.

I proto bude první žena v čele bundesligového klubu v zorném poli jako symbol, ale také podle toho, co přinese do řízení, komunikace, strategie a každodenního provozu.

 
Další zprávy