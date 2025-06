Rarita na Slovensku. Nikdo nechtěl postoupit, čtvrtý tým jde dokonce o dvě ligy níž

Boj o postup? Ale kdeže. V jihovýchodní skupině páté nejvyšší fotbalové soutěže na Slovensku odmítl jít výše vítěz, druhý celek tabulky i tým na bronzovém stupínku. A čtvrtý klub se dokonce v novém ročníku dobrovolně přihlásí o dvě ligy níž... Na kuriózní situaci upozornil web sportsnet.sme.sk.

Soutěž vyhrál tým z Trstic, ale už dopředu vyhlásil, že o posun do čtvrté ligy nebude mít zájem.

Potřeboval by na ni totiž rozpočet vyšší o patnáct až dvacet tisíc eur, v přepočtu tedy minimálně 370 tisíc Kč.

Touhu po sportovním úspěchu to však neutlumilo. "Na našem nastavení se nic nezměnilo a ligu jsme vyhráli. Chceme se však chovat zodpovědně a hrát dobrý krajský fotbal i za pět nebo sedm let. A neskončit jako jiné obce, které se teď hlásí do okresních soutěží nebo dokonce do žádné," citoval kouče Trstic Kristiána Molnára web sportsnet.sme.sk.

Druhé Tvrdošovce sice v předposledním kole prohrály se třetími Kostolnými Kračany, nakonec však stříbrnou příčku uhájily.

A vypadalo to, že by z ní mohly postup oslavit. "První krok mužstvo udělalo a já osobně jsem pro, aby se hrála vyšší soutěž, už pro ni předběžně hledáme i posily," těšil se trenér Ján Štajer. "Definitivní rozhodnutí je na vedení klubu, starostovi obce a sponzorech," upozornil.

Jeho obavy byly na místě, klub se rozhodl postup neakceptovat. A odmítly ho i třetí Kostolné Kračany.

Čtvrté Kozárovce se pro příští sezonu dokonce rozhodly nepřihlásit ani stávající soutěž a dobrovolně se přeřadily ještě o dvě patra níž…

Raritní situace, kdy z ligy nikdo nepostoupí, bude mít zřejmě vliv rovněž na opačný pól tabulky a nejspíš kvůli tomu sestoupí i čtrnáctá Okoličná…