Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Ralf Rangnick se v poločase kvalifikačního duelu Rakouska s Bosnou a Hercegovinou proměnil ve hvězdu neplánované show.
Sedmašedesátiletý kouč rakouského celku, jenž se stále zotavuje po operaci kotníku, naskočil na elektrokolo a bez mrknutí oka projel trávník bosenského Stadionu Bilino Polje. Diváci jen nevěřícně sledovali, jak trenér sviští mezi hráči, jako by šlo o cirkusové číslo.
"Bylo to prostě nutné. Nechtěl jsem riskovat další zranění a elektrokolo bylo nejjednodušší způsob, jak se dostat do tunelu," vysvětlil Rangnick s nadhledem.
V hledišti jeho praktické řešení vyvolalo salvu smíchu - málokdo čekal, že uprostřed vypjatého zápasu uvidí trenéra brázdit hřiště v sedle elektrického bicyklu.
Scéna působila jako vystřižená z komiksu. Bosenský tým stál klidně u půlící čáry a mezi hráči náhle prosvištěl trenér soupeře, kličkující s elegancí slalomáře.
Domácí kouč Deborah Barbarez zůstal chladný, jen přihlížel, jako by se nic zvláštního nedělo.
Hlavní bylo, že Rakousko nakonec slavilo. Díky brankám Marcela Sabitzera a Konrada Laimera porazilo Bosnu 2:1 a posunulo se v tabulce před kvalifikačním finišem na druhé místo.
Výsledek byl důležitý, ale Rangnickova jízda po trávníku se stala virálním hitem. Publikum i fanoušci na sociálních sítích se shodli: tohle byla nejzábavnější "cesta do šatny", jakou kdy fotbal viděl.