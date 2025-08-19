Rangers zlomila hororová dvacetiminutovka. Po vyřazení Plzně zle narazili

Rangers, kteří ve 3. předkole vyřadili Plzeň, zahájili dvojzápas nejhorším možným způsobem. Ve třetí minutě využil velké nedorozumění stoperů ke gólovému lobu Vermant, o chvíli později zvýšil po rohu Spileers a ve 20. minutě se ranou zpoza vápna trefil Mechele. Krátce po změně stran snížil Pereira, přesto si glasgowský celek veze do odvety manko.
Ještě rychleji se ujal vedení Pafos na hřišti Crvene zvezdy. Hned v první minutě napřáhl z dálky Correia a trefil se přesně k tyči. V 52. minutě proměnil penaltu Pepe, stejnou výhodu ale dostali o chvíli později domácí. Duarte neproměnil, z dorážky však hlavou přece jen dostal míč do sítě. Na víc se suverén srbské ligy nezmohl a prohrál po 15 soutěžních utkáních.
Také ve třetím dnešním duelu uspělo hostující mužstvo. Ferencváros vedl po gólu Vargy, ve druhé půli ale skóre otočili Jankovič, Medina a Gurbanli. Budapešťskému celku tak hrozí, že po třech letech znovu nezvládne s Karabachem dvojzápas v kvalifikaci Ligy mistrů.
Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:
Mistrovská část:
Ferencváros Budapešť - Karabach 1:3 (1:0)
Branky: 29. Varga - 50. Jankovič, 67. Medina, 85. Gurbanli.
Crvena zvezda Bělehrad - Pafos 1:2 (0:1)
Branky: 58. Duarte - 1. Correia, 52. Pepe z pen.
Nemistrovská část:
Glasgow Rangers - FC Bruggy 1:3 (0:3)
Branky: 50. Pereira - 3. Vermant, 7. Spileers, 20. Mechele.