Rangers dostali výprask, z Ligy mistrů se pakovali s ostudou

Přemožitel Viktorie Plzeň hrál od 8. minuty v deseti a už do přestávky dostal pět branek.
Rangers po domácí prohře 1:3 inkasovali v odvetě už v 5. minutě po hlavičce Němce Tresoldiho.
O tři minuty později přišli o vyloučeného Aaronse a do konce poločasu je domácí zlomili dalšími čtyřmi brankami.
Prohra 0:6 je vyrovnáním nejhoršího výsledku Rangers v pohárové Evropě. V roce 1963 dopadli stejně v utkání s Realem Madrid a před třemi lety prohráli s Liverpoolem 1:7.
Belgický tým si zopakuje účinkování v elitní soutěži, v níž až v jarním osmifinále vypadl s Aston Villou. V tomto ročníku vyhrál všechny čtyři zápasy.
Po osmi letech si elitní soutěž zahraje ázerbájdžánský Karabach, který vyřadil Ferencváros Budapešť, přestože v dnešní domácí odvetě prohrál 2:3.
Karabach v posledních letech často ztroskotal na poslední překážce. V roce 2022 vypadl ve 4. předkole s Viktorií Plzeň, loni ho ve stejné fázi vyřadilo Dinamo Záhřeb.
Tentokrát si připravil postup v prvním zápase, když před týdnem zvítězil v Budapešti 3:1. V odvetě byl hlavní postavou kapverdský útočník Andrade, který odpověděl na gól Francouze Josepha a těsně před přestávkou připravil druhou branku pro Francouze Zoubira.
Irský trenér Ferencvárose Robbie Keane poslal do druhého poločasu na trávník explzeňského Brazilce Cadua a hostům se povedl obrat. Varga proměnil penaltu a se šesti góly se vyhoupl do čela střelecké tabulky.
Tóth z přímého kopu strhl vedení na stranu maďarského mistra, ale zlikvidovat dvoubrankové manko hosté nedokázali.
Dalšími postupujícími do ligové fáze soutěže, která se bude losovat ve čtvrtek, jsou Benfica Lisabon a FC Kodaň.
Benfica po bezbrankové remíze v Istanbulu doma zdolala Fenerbahce 1:0. Domácí během úvodní půlhodiny dopravili míč dvakrát do sítě, ale pokaždé jim radost překazil ofsajd.
Když ale přesně zamířil Aktürkoglu, bylo už všechno v pořádku a turecký fotbalista, který doma hrával za konkurenční Galatasaray, poslal své krajany o soutěž níž. Hosté dohrávali v deseti, červenou kartu uviděl Brazilec Talisca.
Také Kodaň vstupovala do odvety s Basilejí s remízou z prvního utkání na hřišti soupeře. Hned po změně stran ji přiblížil k Lize mistrů Cornelius a šest minut před koncem proměnil německý útočník s kamerunskými kořeny Moukoko penaltu, což se mu povedlo poprvé v kariéře. Dalším hrdinou byl chorvatský brankář Kotarski, který zneškodnil několik vyložených šancí hostů.
Vyřazené týmy budou hrát Evropskou ligu.
Odvetná utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:
Mistrovská část:
Karabach - Ferencváros Budapešť 2:3 (2:1)
Branky: 25. Andrade, 45. Zoubir - 14. Joseph, 55. Varga z pen., 82. Tóth. První zápas 3:1, postoupil Karabach.
FC Kodaň - FC Basilej 2:0 (0:0)
Branky 46. Cornelius, 84. Moukoko z pen. První zápas 1:1, postoupila Kodaň.
Nemistrovská část:
FC Bruggy - Glasgow Rangers 6:0 (5:0)
Branky: 41. a 45. Seys, 5. Tresold, 32. Vanaken, 45.+2 Stankovič, 50. Tzolis. ČK: 8. Aarons (Rangers). První zápas 3:1, postoupily Bruggy.
Benfica Lisabon - Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0)
Branka: 35. Aktürkoglu. ČK: 82. Talisca (Fenerbahce). První zápas 0:0, postoupila Benfica.