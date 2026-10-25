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Sport

Obrovský problém pro Lyon. Šulcovo zranění je vážnější, doba léčby klub zaskočila

Jiří Škuba
Jiří Škuba
Jiří Škuba
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Český reprezentant Pavel Šulc musel kvůli zraněnému koleni vynechat čtvrteční utkání Evropské ligy v Hoffenheimu, nucená pauza bude ale bohužel podstatně delší než jeden zápas. Francouzská média tvrdí, že už si ofenzivní záložník letos do balonu nekopne.

UEFA Europa League - Olympique Lyonnais v Crystal Palace
Pavel ŠulcFoto: REUTERS – Manon Cruz
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Soupeř Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů neprochází jednoduchým obdobím. V Německu prohrál hladce 0:3, a navíc se musel obejít už bez druhé klíčové hvězdy klubové ofenzivy. K Loisi Opendovi se na marodce připojil Pavel Šulc.

Pětadvacetiletý fotbalista se potýká s problémy s kolenem už od jara, zdraví výrazně ovlivnilo i jeho výkony v reprezentačním dresu na mistrovství světa. „Trápí mě edém kosti v koleni. Někdy mám dobré dny, někdy horší. V Americe byly ty horší,“ vysvětloval Šulc po šampionátu.

Zprávu, že Šulc bude kvůli zraněnému kolenu odpočívat, oznámil kouč Paulo Fonseca na tiskové konferenci před zápasem v Hoffenheimu. „Pavel dnes začal trénovat. Měl menší potíže s kolenem, ale v tuto chvíli nemáme žádné další podrobnosti,“ hlásil portugalský kouč.

Nyní ale přicházejí z Francie nepříznivé zprávy. Podle francouzského deníku L'Équipe trápí Šulce potíže s meniskem, které ho donutí odpočívat více než dva měsíce. Zdroje blízké Lyonu dokonce tvrdí, že se na trávník nedostane dříve než v lednu 2027.

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Trenér české reprezentace Santi Denia si tak bude muset škrtnout jednu ze svých opor pro závěrečné dva listopadové duely skupiny Ligy národů - proti Španělsku a v Chorvatsku.

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