Obrovský problém pro Lyon. Šulcovo zranění je vážnější, doba léčby klub zaskočila

Český reprezentant Pavel Šulc musel kvůli zraněnému koleni vynechat čtvrteční utkání Evropské ligy v Hoffenheimu, nucená pauza bude ale bohužel podstatně delší než jeden zápas. Francouzská média tvrdí, že už si ofenzivní záložník letos do balonu nekopne.
Soupeř Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů neprochází jednoduchým obdobím. V Německu prohrál hladce 0:3, a navíc se musel obejít už bez druhé klíčové hvězdy klubové ofenzivy. K Loisi Opendovi se na marodce připojil Pavel Šulc.
Pětadvacetiletý fotbalista se potýká s problémy s kolenem už od jara, zdraví výrazně ovlivnilo i jeho výkony v reprezentačním dresu na mistrovství světa. „Trápí mě edém kosti v koleni. Někdy mám dobré dny, někdy horší. V Americe byly ty horší,“ vysvětloval Šulc po šampionátu.
Zprávu, že Šulc bude kvůli zraněnému kolenu odpočívat, oznámil kouč Paulo Fonseca na tiskové konferenci před zápasem v Hoffenheimu. „Pavel dnes začal trénovat. Měl menší potíže s kolenem, ale v tuto chvíli nemáme žádné další podrobnosti,“ hlásil portugalský kouč.
Nyní ale přicházejí z Francie nepříznivé zprávy. Podle francouzského deníku L'Équipe trápí Šulce potíže s meniskem, které ho donutí odpočívat více než dva měsíce. Zdroje blízké Lyonu dokonce tvrdí, že se na trávník nedostane dříve než v lednu 2027.
Trenér české reprezentace Santi Denia si tak bude muset škrtnout jednu ze svých opor pro závěrečné dva listopadové duely skupiny Ligy národů - proti Španělsku a v Chorvatsku.
Srbové volí nový parlament v "referendu" o Vučičovi. Uspět chtějí studentští rebelové
V Srbsku se v neděli ráno otevřely volební místnosti, obyvatelé balkánské země budou rozhodovat o novém parlamentu. Podle médií půjde o souboj mezi populistickým vůdcem Aleksandarem Vučičem a hnutím vysokoškolských studentů, kteří proti němu téměř dva roky protestují. Předčasné volby Vučić vyhlásil před několika týdny.
ŽIVĚ Ukrajinské útoky zabily v ruské Belgorodské oblasti tři lidi, dalších 14 zranily
Ukrajinské útoky na ruskou příhraniční Belgorodskou oblast v noci na neděli zabily tři lidi a dalších 14 zranily, uvedly podle agentury Reuters zdejší úřady. Útok dronů na ruský Permský kraj zase poškodil průmyslový podnik a zranil pět jeho zaměstnanců. Agentura Ukrinform píše, že se ukrajinské protivzdušné obraně v noci na dnešek podařilo zničit 119 ze 153 ruských dronů.
Rusko nebo EU? Takhle to v ostře sledovaných srbských volbách nestojí
Vypadá to jako obrovský mejdan a sousedské setkání k tomu. Všichni mají dobrou náladu, lidé tančí tradiční srbský tanec „kolo“ přátelé se zdraví a objímají. Ze všech čiší optimismus. „Vyhrajeme, celé Srbsko je s námi!“. „Režim končí“ říkají mi sebejistě účastníci. Závěrečný mítink opoziční Studentské kandidátky sice zaplnil centrum Bělehradu, jenže rozhodnou nedělní volby, které ráno začaly.
„Ta značka žije.“ TOP 09 po Grolichově ráně odmítá úpadek. Někteří o odchodu věděli
Odchod desítek jihomoravských politiků vyvolal v TOP 09 nejen spor s lidovci, ale také debatu o tom, zda předseda Matěj Ondřej Havel svou kritikou šéfa KDU-ČSL Jana Grolicha zbytečně jen nepřilil olej do ohně. Strana se nyní snaží hledět dopředu a odmítá řeči o vlastním konci. Podle informací Aktuálně.cz se přitom o odchodu členů mělo vědět s předstihem.
Rakovina mozku zpočátku nemusí bolet. Onkolog popsal příznaky, které mohou přijít jako první
Zhoubný nádor mozku patří mezi nejobávanější diagnózy. Jaké příznaky mohou na nemoc upozornit, může její vznik ovlivnit používání mobilního telefonu a jaké naděje přináší moderní léčba? Přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Jakub Cvek vysvětluje, co dnes lékaři o nádorech mozku vědí.