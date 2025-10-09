Fotbal

Rakušané nasázeli "desítku". Faerské ostrovy šokovaly rozdrcením Černé Hory

před 1 hodinou
Fotbalisté Černé Hory v kvalifikaci mistrovství světa prohráli na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví. Rakušané deklasovali San Marino 10:0 a překonali svou 48 let starou rekordní výhru 9:0 nad Maltou.
Marko Arnautovic slaví jeden ze svých čtyř gólů
Marko Arnautovic slaví jeden ze svých čtyř gólů | Foto: Reuters

Faeřané otevřeli skóre v 16. minutě gólem Sörensena, jenž po přestávce zvýšil už na 3:0. Dva góly dal na umělé trávě v Tórshavnu také Frederiksberg.

Faerské ostrovy budou hrát v neděli doma s českými fotbalisty hrát o udržení teoretické šance na druhé místo ve skupině. Po šesti zápasech ztrácejí na výběr Ivana Haška čtyři body.

Rakušané po pěti zápasech a rekordní výhře zůstali ve skupině H stoprocentní. Čtyřikrát se do sítě outsidera trefil Arnautovic a s 45 reprezentačními zásahy překonal dosavadního nejlepšího rakouského střelce Polstera. Dvěma góly se prosadil obránce Posch.

Finové porazili Litvu 2:1 a v tabulce skupiny G se s deseti body dotáhli na druhé Polsko, které má však zápas k dobru. K vítězství pomohl sparťan Kaan Kairinen, jenž odehrál celý zápas. Za hosty nastoupil na 60 minut olomoucký záložník Artur Dolžnikov.

Pětadvacetiletý hráč Sigmy už ve 14. minutě viděl žlutou kartu. O devět minut později jeho sražený přízemní centr našel nohu Sirvyse, jenž otevřel skóre. Domácí po změně stran zvýšili tempo a hned po třech minutách druhého dějství vyrovnal Källman.

V 55. minutě se na hranici vápna dostal ke střele domácí záložník Markhiev, jenž zakroucenou ranou k tyči nedal brankáři Švedkauskasovi šanci a rozhodl o vítězství Finska.

Skupinu G vedou o tři body Nizozemci, kteří zvítězili na Maltě 4:0. Dvougólový náskok zařídil z penalt Gakpo. Konečnou podobu výsledku dali Reijnders a Depay.

Dánští fotbalisté deklasovali Bělorusko 6:0 a o skóre udrželi první místo ve skupině C před Skotskem, jež po otočce porazilo Řecko 3:1. Dánové ve třech zápasech ještě neinkasovali a ztratili body jen při úvodní bezbrankové remíze s Řeky.

Ti se dnes v Glasgow dostali do vedení gólem Tsimikase, ale za domácí záhy srovnal Christie. O tříbodovém zisku domácích rozhodl deset minut před koncem Ferguson a v nastavení ještě přidal pojistku Dykes.

Řecko, za které odehrál 83 minut záložník Slavie Christos Zafeiris, na vedoucí dvojici ztrácí čtyři body. Na kontě má tři body za vítězství 5:1 nad posledním Běloruskem, které je nadále bez bodu.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina C:

Glasgow: Skotsko - Řecko 3:1 (0:0)

Branky: 64. Christie, 80. Ferguson, 90.+3 Dykes - 62. Tsimikas.

Zalaegerszeg: Bělorusko - Dánsko 0:6 (0:4)

Branky: 20. a 45. Höjlund, 66. a 78. Dreyer, 14. Froholdt, 45.+6 Dorgu.

Tabulka:

1. Dánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. Skotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. Řecko 3 1 0 2 6:7 3
4. Bělorusko 3 0 0 3 1:13 0

Skupina G:

Helsinky: Finsko - Litva 2:1 (0:1)

Branky: 48. Källman, 55. Markhiev - 25. Sirvys.

Ta' Qali: Malta - Nizozemsko 0:4 (0:1)

Branky: 12. a 48. oba z pen. Gakpo, 57. Reijnders, 90.+3 Depay.

Tabulka:

1. Nizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. Polsko 5 3 1 1 8:4 10
3. Finsko 6 3 1 2 8:9 10
4. Litva 6 0 3 3 6:9 3
5. Malta 6 0 2 4 1:16 2

Skupina H:

Larnaka: Kypr - Bosna a Hercegovina 2:2 (1:2)

Branky: 45.+1 Laifis, 90.+6 Pittas z pen. - 10. Katič, 36. vlastní Michail.

Vídeň: Rakousko - San Marino 10:0 (6:0)

Branky: 8., 47., 83. a 84. Arnautovic, 30. a 42. Posch, 7. Schmid, 24. Gregoritsch, 45. Laimer, 76. Wurmbrand.

Tabulka:

1. Rakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a Hercegovina 6 4 1 1 13:5 13
3. Rumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. Kypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San Marino 6 0 0 6 1:28 0

Skupina L:

Praha: Česko - Chorvatsko 0:0

Tórshavn: Faerské ostrovy - Černá Hora 4:0 (2:0)

Branky: 16. a 55. Sörensen, 36. a 71. z pen. Frederiksberg.

Tabulka:

1. Chorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. Česko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. Gibraltar 5 0 0 5 2:17 0
 
