Ragnick rozjel v Lipsku kolotoč trestů. Doplatil na něj i on sám

před 1 hodinou

V kabině bundesligového Lipska se rozhodli nahradit finanční tresty postihy z kola smůly.

Lipsko - V kabině bundesligových fotbalistů Lipska se za porušení klubových pravidel určují tresty velmi netradičním způsobem. Trenér Ralf Rangnick zavedl kolo štěstí, na němž si každý hříšník vytočí svůj úkol. Jeden takový už musí splnit i samotný kouč.

Šedesátiletý Rangnick se do role hlavního kouče vrátil v Lipsku letos v létě, do té doby byl sportovním ředitelem. A před šesti lety s týmem slavil postup do nejvyšší soutěže. V minulosti vedl také Stuttgart, Hannover, Schalke či Hoffenheim.

Rozmanitých 12 úkolů na kole štěstí podle něj fotbalisty potrestá víc než klasické sankce, zejména finanční. "Tohle mi připadá jako dobrá myšlenka. Tradiční pokuty jsou jen málokdy k něčemu. Mnohem více hráče bolí, když přijdou o část svého času," řekl kouč v rozhovoru pro Sport Bild.

L'entraîneur de Leipzig a créé une "roue de la fortune" pour punir ses joueurs à l'entraînement https://t.co/49bXsqn3gt pic.twitter.com/OFabNevusW — Konbini France (@KonbiniFr) September 13, 2018

Fotbalisté za porušení pravidel totiž musí například odpracovat tři hodiny ve fanshopu, obsluhovat v klubové kantýně, pomáhat kustodovi nebo se angažovat u některého z týmů akademie. Nebo také nakládat věci do autobusu či obstarat dárky pro personál klubu.

I samotný Rangnick už si svůj trest vytočil. A to když si vzal do jídelny telefon, což není povoleno, a zapomněl ho na stole. Za to musí týden připravovat celému mančaftu nápoje na tréninky.