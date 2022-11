Qose promluvil o napadení rozhodčího: Nevím, co se stalo. Spoluhráče jsem už neviděl

Albánský reprezentant Kristi Qose rozjížděl v českém fotbale docela slušnou kariéru. Kvalitními výkony v Karviné upoutal mistrovskou Viktorii Plzeň, která si ho v létě vyhlédla jako posilu. V utkání B mužstva s Admirou Praha (22. srpna) ve třetí lize se v něm však vzbouřila krev, napadl rozhodčího, dostal čtyřměsíční trest a Plzeň s ním rozvázala smlouvu.

Máte vysvětlení, co se s vámi při utkání s Admirou Praha stalo?

Nevím… Neumím si to ani vysvětlit. Začalo to provokací protivníka a pokračovalo verdiktem rozhodčího, který mi ukázal druhou žlutou kartu, a soupeř nedostal žádný trest. Tehdy jsem nad sebou ztratil kontrolu. Stalo se mi to poprvé v kariéře.

video z červené karty, kterou v zápase Admira - Plzeň B dostal Kristi Qose, kdy následně strčil do rozhodčího



Utkání oslabená Viktoria Plzeň B prohrála. Omluvil jste se spoluhráčům?

Ano, okamžitě. Samozřejmě jsem se omluvil všem, hráčům i trenérovi. Následující den jsem se omluvil hlavnímu trenérovi panu Bílkovi a také vedení klubu.

Jak na váš úlet spoluhráči reagovali?

Ani pořádně nevím, od zápasu s Admirou jsem je už neviděl. S trenérem jsem byl jen chvíli. Já čekal, že bude chtít klub smlouvu se mnou rozvázat, takže jsem nebyl překvapený. S klubem jsem se rozumně dohodl, protože vím, že jsem neudělal správnou věc. Na rozloučenou jsme si s trenérem podali ruce.

Máte pověst slušného hráče. Co se s vámi stalo? Máte nějaké potíže v soukromém životě?

Nemám v osobním životě žádné problémy. Obecně jsem klidný člověk. Byl to jen chvilkový zkrat, jaký se mi nikdy předtím nestal, a beru to jako poučnou lekci pro budoucnost.

Uvědomujete si, že jste přišel o vytoužené zápasy v Lize mistrů?

Určitě mě mrzí, že jsem si nezahrál Ligu mistrů, ale mnohem víc mi je líto, že momentálně nehraju vůbec. Dostal jsem trest na čtyři měsíce, docela dost, ale zasloužil jsem si ho. Měl jsem se zachovat úplně jinak, ale bohužel jsem se zachoval špatně.

Nebojíte se, že tímto vaše účinkování v českém fotbale končí? Nebo myslíte, že někde nějaké angažmá získáte?

Nebojím se toho. Kdo mě zná, ví, jaký jsem ve skutečnosti člověk a hráč. Je možné, že zůstanu v Česku, ale ve hře je i nějaké zahraničí. Moji agenti mi nyní hledají klub.

Jaký jste získal k českému fotbalu a k celému státu vztah?

Rychle jsem se na něj adaptoval. Co se týká země, mám k ní dobrý vztah. Život je zde klidný, jsou zde dobří lidé a mám rád i české jídlo.

Co pro vás české kluby Karviná a Plzeň v kariéře znamenaly?

Byly to dvě dobré zkušenosti pro můj fotbalový život. Naučil jsem se víc o českém fotbale. Do té doby jsem ho sledoval pouze v televizi a teď mám osobní zkušenost.

Před dvěma lety jste za Karvinou proti Brnu proměnil penaltu à la Panenka. Co pro vás tento hráč znamená?

Vím, že Antonín Panenka je legenda českého fotbalu, a proto jsem si myslel, že by bylo zajímavé kopnout takovou penaltu právě v jeho rodné zemi.