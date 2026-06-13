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Sport

První překvapení MS: Katařané v závěru ztrestali liknavé Švýcary

ČTK

Fotbalisté Kataru gólem v nastavení získali svůj historicky první bod na mistrovství světa za překvapivou remízu 1:1 se Švýcarskem. Po pátečním zápase Kanady s Bosnou a Hercegovinou, který skončil stejně, mají všechny týmy ve skupině B po bodu a skóre 1:1.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Qatar v Switzerland
Mahmoud Abunada a Almoez Alí po utkání se ŠvýcarskemFoto: REUTERS
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Favorizované Švýcarsko šlo v San Franciscu v prvním poločase do vedení z penalty, kterou proměnil Breel Embolo. Fauloval brankář Abú Nadá, jenž srazil k zemi Freulera. Švýcarští fotbalisté si do přestávky vypracovali ještě několik velkých šancí ke skórování, šestadvacetiletý gólman se ale skvělými zákroky zasloužil se o to, že Katařané neinkasovali znovu.

Ve druhém poločase Švýcaři znatelně ubrali na nasazení a herním tempu a snažili se držet hubený náskok. To se jim však nakonec vymstilo. Katar udeřil ve čtvrté minutě nastavení z ojedinělého útoku - po Ahmadově centru se hlavou prosadil Chúchí.

Katar pod vedením španělského kouče Julena Lopeteguiho hned v prvním zápase na turnaji dokázal to, co se mu nepovedlo během premiéry na světovém šampionátu před čtyřmi roky. Tehdy doma prohrál ve skupině všechny tři zápasy s celkovým skóre 1:7.

Švýcaři v dalším zápase ve čtvrtek od 21:00 SELČ narazí v Los Angeles na Bosnu a Hercegovinu. Katar bude o tři hodiny později ve Vancouveru čelit domácí Kanadě.

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Skupina B (San Francisco):

Katar - Švýcarsko 1:1 (0:1)

Branky: 90.+4 Chúchí - 17. Embolo z pen. Rozhodčí: Martínez - López, Ramírez (všichni Hond.) - Pachexo (video, Mex.). ŽK: Abú Nadá, Džábir - Zakaria. Diváci: 67.966.

Katar: Abú Nadá - Aláví (60. Fasí), Miguel, Chúchí, Ahmad - Džábir (60. Búdiaf), Madibú (79. Manáí), Laye - Edmilson Junior (89. Hajdus), Abdur Razak (60. Alaaldín), Afif. Trenér: Lopetegui.

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Švýcarsko: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez (89. Muheim) - Aebischer (65. Rieder), Xhaka, Freuler (89. Jashari) - Ndoye (65. Manzambi), Embolo, Vargas (79. Amdouni). Trenér: Yakin.

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