Průšvih v podobě vyřazení Plzně vyžehlila Olomouc. Jak si Česko stojí v žebříčku koeficientů

Přestože fotbalisté Plzně ve čtvrtek v penaltovém rozstřelu vypadli v Evropské lize s Panathinaikosem Atény, české kluby po úvodním kole vyřazovací fáze pohárů nadále mají velkou šanci na udržení první desítky v žebříčku národních koeficientů UEFA.
I díky postupu Olomouce v Konferenční lize tuzemské týmy drží před jedenáctým Řeckem náskok více než bodu a před dvanáctým Polskem pak přes dva body. Všem třem zemím zbývají ve hře dva zástupci. Desátá pozice jako poslední znamená, že šampion projde přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.
Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2027/28. Pro ročník 2026/27 obsadilo Česko vloni na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů tak čeká nejméně na trojici tuzemských klubů.
Tuto sezonu Česko po odečtu zahájilo na desátém místě žebříčku. Dlouho se k němu přibližovali hlavně Poláci, v závěru ligové fáze se ale nejvíce dotáhli Řekové. Ve čtvrtek se nejprve zdálo, že vyřazení Plzně s Panathinaikosem bude pro Česko velkou komplikací, pozdější postup Sigmy přes Lausanne ale situaci výrazně změnil.
Hanáci po vydělení počtem zástupců přidali půl bodu a ztráta Řeků na desáté místo tak nakonec mírně narostla. Česko aktuálně drží na nejbližšího pronásledovatele náskok 1,213 bodu, na dvanácté Poláky pak 2,075 bodu. Podle specializovaného statistického účtu Football Meets Data mají tuzemské kluby více než osmdesátiprocentní šanci, že zůstanou v první desítce. Na deváté Turecko už Češi ztrácejí téměř tři body, což je nereálné dotáhnout.
Hlavním třem uchazečům o desátou příčku zbývají před osmifinále pohárů ve hře shodně dva zástupci. Česko budou v Konferenční lize zastupovat Olomouc a pražská Sparta. Řecku zůstávají ve hře Panathinaikos v Evropské lize a AEK Atény v Konferenční lize, Polsku pak Lech Poznaň a Raków Čenstochová v Konferenční lize.
V hlavní fázi se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně, v českém případě aktuálně pěti. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce a za účast v osmifinále a dál. Česko se už v sezoně dostalo přes 10 bodů a získalo více než za celý minulý ročník.
Po předloňské reformě evropských pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku. Prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.
První patnáctka žebříčku:
Pořadí
Země
Bodový zisk
Bodový zisk v této sezoně
Počet týmů/počet týmů ve hře
1.
Anglie
113,130
22,291
9/9
2.
Itálie
98,303
17,357
7/4
3.
Španělsko
92,359
17,604
8/6
4.
Německo
88,688
17,571
7/5
5.
Francie
80,141
14,964
7/4
6.
Portugalsko
69,266
16,600
5/3
7.
Nizozemsko
67,012
9,062
6/1
8.
Belgie
61,850
11,000
5/1
9.
Turecko
51,075
10,275
5/2
10.
Česko
48,325
10,825
5/2
11.
Řecko
47,112
12,900
5/2
12.
Polsko
46,250
15,250
4/2
13.
Dánsko
41,606
11,750
4/1
14.
Norsko
40,837
7,650
5/1
15.
Kypr
35,443
11,906
4/1
