Průšvih v Edenu mají na triku Tvrdík a spol. V Premier League by fotbal dělat nemohli

Změní se po megaskandálu v Edenu český fotbal k lepšímu? Myslet si to můžou jen naivní snílci. Nejdřív by to totiž museli ti odpovědní doopravdy chtít.
Proč je Premier League nejlepší a nejbohatší ligou na světě? Protože nastolila tvrdá pravidla a nekompromisně dbá na jejich dodržování.
„Má na všechno a všechny maximálně vysoké standardy,“ upozornil v minulosti Petr Čech, jedna z legend anglické fotbalové soutěže.
Poznal to na vlastní kůži. Jako hráč i funkcionář. Když dělal výběrové řízení na místo ve vedení Chelsea, nemohl vyhrát zásluhou toho, že londýnskému klubu vychytal vítězství v Lize mistrů. Musel prokázal vysoké znalosti a uspěl i v řadě dalších kritérií. Zkušenosti brankáře s rekordním počtem čistých kont v Premier League byly plusem, ovšem ne automatickou poukázkou do funkce.
V devadesátých letech obcházel Albionem, ale i Evropou, strašák anglických rowdies. Když došlo na stadionech na mrtvé, zaznělo od povolaných rázné ne. A ihned se přeneslo do praxe.
Zákaz vstupu na stadion, klidně i doživotní, veřejně prospěšné práce, vězení. To byly hlavní prostředky k návratu bezpečí do fotbalových arén na ostrovech.
Dnes je to dovedeno k dokonalosti s pomocí techniky. Klub neobdrží licenci pro Premier League, pokud neprokáže, že jsou všechna místa v hledišti monitorována kamerami. Výjimky se neudělují.
Takže stačí hodit malou minci na soupeře, chystajícího si balon na roh, a bez ohledu na to, jestli jste ho trefili, nebo ne, si pro vás za chvíli dojdou stewardi. A dotyčný už se možná na fotbal nikdy naživo nepodívá.
Televize si to také nenechají ujít. Nejprve divákům u přijímačů po celé zeměkouli ukážou, jak hříšník porušuje zákony, a pak zachytí i to, že po deseti minutách je již odváděn na policejní stanici.
Aby všichni viděli, že Premier League si doopravdy bedlivě hlídá pořádek.
Zdravé prostředí se však buduje systematicky. Třeba při mládežnických zápasech dohlížejí pořadatelé na to, aby se rodiče chovali podle etického kodexu, který při vstupu dětí do klubových akademií podepisují.
Po prvním porušení následuje napomenutí, při druhém vyhoštění za plot a pohovor s vedením akademie. A pokud ani to nezabere, rodič už svoji ratolest hrát neuvidí.
„Ještě jsem ale nezažil, že by někoho vyvedli. To by byla velká ostuda, kterou nikdo nechce,“ říká Čech, vyzbrojen zkušeností po zhlédnutí stovek zápasů svých potomků.
Takhle Premier League vybudovala kulturu, kterou jí ostatní závidí a je pro ně inspirací.
Teď se přenesme do Edenu, kde se konalo nejprestižnější české derby a současně vyvrcholení ligové sezony. Svátek fotbalu se však změnil v nechutný horor.
Už jeho začátek byl zpožděn kvůli kouři z dýmovnic, který trávník pohltil do neprodyšné mlhy. Přitom pyrotechnika je ve fotbalových arénách zakázaná.
Na tribuně Sever jsou jedinci s kuklami na hlavách. Přitom v řádech je, že v ochozech nesmí být nikdo se zahalenou tváří. Právě vzhledem k případné identifikaci, pokud by se rozhodli porušovat normy.
V průběhu utkání létají na hráče z tribun kelímky piva, petardy. Ale nic se neděje. Natož abychom viděli po vzoru Premier League, jak bezpečnostní kamery bleskově identifikovaly viníka a jak je po pár minutách odváděn.
V nastavené desetiminutovce přelézají masy ze sektoru tribuny Sever blíže k hrací ploše za reklamní bannery. Z hlediska pravidel je to nepřípustné, z pohledu všech na stadionu pak nebezpečné. Hlavní rozhodčí však na to nereaguje. Nepřerušuje utkání a nežádá hlavního pořadatele o návrat fanoušků tam, kam patří.
A tak pět minut před vypršením přídavku ukončují zápas sami návštěvníci, kteří nedovoleně přeskakují reklamní ploty, zběsile vybíhají na hřiště a cestou chrstnou pivo na letenského brankáře a napadnou další sparťany.
Vše před zraky mnoha rodičů s dětmi přímo na stadionu nebo u televizních obrazovek. Přitom jsme všichni vedením českého fotbalu a tuzemskými kluby v čele se Slavií opakovaně ujišťováni, že jejich středobodem je snaha přitáhnout do arén co nejvíc rodinných diváků. Přísahají, že pro to pracují do roztrhání těla.
Ani v Anglii se oslavy titulů a postupů neobejdou bez příznivců na trávníku, ovšem vše se řídí jasnými pravidly. Dohoda zní, že po závěrečném hvizdu mohou jít příznivci vzdát hold svým miláčkům na trávník, ale až si dopřejí téhle kratochvíle, musejí se sami spořádaně vrátit na svá místa na tribunách.
Komu se nechce, toho postrčí stewardi. Na ty, kteří by je nerespektovali, čeká trest. Na zeleném jevišti se poté uskuteční v klidu mistrovský ceremoniál. Protože pořádek dělá přátele.
V Edenu předstupuje po fiasku Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, k televiznímu rozhovoru. „Mohli jsme slavit mistrovské oslavy, místo toho je to největší ostuda, kterou jsem za jedenáct let působení ve Slavii zažil,“ říká zdrceně a zdůrazňuje: „Nebudeme hledat žádné polehčující okolnosti.“
Žádné nejsou ani pro něj. S fanoušky z tribuny Sever sám roky spolupracuje a nešlo o první porušení zákazů z jejich strany. Jenže nad tím přivíral nebo rovnou zavíral oči. Spíš se jim ještě podbízel, když jim třeba po výbuchu áčka v Lize mistrů na Pafosu nabízel uhrazení vstupného.
Také se jedná o manažera, který figuroval v policejních odposleších v korupční kauze s Romanem Berbrem. Ten se prostřednictvím tehdejšího sportovního ředitele Jana Nezmara domáhal milionu. Podle policie to měl údajně být úplatek za Berbrovu pomoc při dobývání mistrovského titulu.
Slávistická lavička je zase dlouhodobě proslulá tím, že těžko kočíruje emoce a pro peprnější výrazy, i na adresu rozhodčích, nejde daleko. V derby to potvrdila, viz červené karty pro ty nejnepříčetnější členy na střídačce. Proč ne, když to roky u nadřízených prochází.
Notorický recidivista Tomáš Chorý? To samé. Proto může vyloučením hloupě oslabit tým půl hodiny před koncem klíčového souboje o mistrovskou korunu.
Kapitán Jan Bořil, který se v Edenu tak nějak pasoval do role hrajícího asistenta, udělal to samé předtím.
Rázných opatření se však hvězdy týmu i tribuna Sever dočkaly až po průšvihu, který již nešlo bagatelizovat, protože přetekl v celospolečenskou debatu.
Pro majitele Pavla Tykače je Tvrdík nejúspěšnějším fotbalovým manažerem v Evropě a Jindřich Trpišovský nejlepším trenérem. Co by na to říkaly standardy Premier League?
Smutnému šílenství v Edenu přihlíželi osobně David Trunda, předseda Fotbalového asociace České republiky, a Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací.
„Vniknutí fanoušků na hrací plochu a další incidenty poškozují český fotbal, kluby i drtivou většinu slušných fanoušků,“ napsal Trunda na síť X.
Důvěryhodnost českého fotbalu poškozuje i přijetí muže pravomocně odsouzeného v Itálii za podíl na falšování účetnictví na pozici generálního manažera reprezentací. V Premier League by to možné nebylo, ale Trundovi ani výkonnému výboru FAČR to nevadí.
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zasedla den po hrůzostrašném ligovém večeru mimořádně. Ta disciplinárka, která nedávno Chorého za plivnutí na soupeře odměnila pouhým jednozápasovým trestem. Protože mu nebyl prokázán úmysl a sliny mu jen tak vypadly z úst samy.
Český fotbal se odrazí ze dna, až skutečně bude prahnout po zavedení standardů Premier League do každodenního života a nebude to jen předstírat.
