Proti Slavii fotbalisté Bodö/Glimt nestíhali, teď senzačně zdolali Manchester City

Fotbalisté norského klubu Bodö/Glimt v 7. kole Ligy mistrů už bez šance na postup porazili Manchester City 3:1. Vítěz soutěže z roku 2023 dohrával v deseti bez vyloučeného majitele Zlatého míče Rodriho a zkomplikoval si cestu k přímému postupu do osmifinále.
Manchester City si po nedělní ligové porážce v derby nezlepšil náladu ani na umělé trávě za polárním kruhem. Postaral se o to především Dán Högh dvěma slepenými góly v rozpětí tří minut a o hattrick ho připravil jen videorozhodčí. Po přestávce Hauge trápení favorita ještě umocnil, čtvrtému gólu se postavilo do cesty břevno.
Hvězdný Haaland se proti svým krajanům neprosadil a Francouz Cherki po hodině hry jen zmírnil porážku 300. brankou Citizens v Lize mistrů. Vzápětí si Španěl Rodri krátce po sobě vykoledoval dvě žluté karty.
Bodö/Glimt zatím sbíral body jen za tři remízy a dnes poprvé po šesti pokusech zdolal soupeře z kolébky fotbalu. V září k tomu měl blízko v duelu s Tottenhamem, ale dvoubrankový náskok tehdy neudržel. V letošní sezoně se utkal i se Slavií v Edenu, odkud si přivezl velmi šťastnou remízu za výsledek 2:2.
Fotbalová Liga mistrů, 7. kolo:
Kajrat Almaty - FC Bruggy 1:4 (0:2)
Branky: 90.+3 Sadybekov - 32. Stankovič, 38. Vanaken, 74. Vermant, 85. Mechele. Rozhodčí: Rumšas (Lit.).
Bodö/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0)
Branky: 22. a 24. Högh, 58. Hauge - 60. Cherki. Rozhodčí: Jablonski (Něm.). ČK: 62. Rodri (Manchester City).
FC Kodaň - Neapol 1:1 (0:1)
Branky: 72. Larsson - 39. McTominay. Rozhodčí: Peljto (Bos.). ČK: 35. Delaney (Kodaň).
Inter Milán - Arsenal 1:3 (1:2)
Branky: 18. Sučič - 10. a 31. Gabriel Jesus, 84. Gyökeres. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.).
Olympiakos Pireus - Leverkusen 2:0 (2:0)
Branky: 2. Costinha, 45.+1 Taremí. Rozhodčí: Mariani (It.).
Real Madrid - Monako 6:1 (2:0)
Branky: 5. a 26. Mbappé, 52.Mastantuono, 55. vlastní Kehrer, 63. Vinícius Júnior, 80. Bellingham - 72. Teze. Rozhodčí: Eskas (Nor.).
Sporting Lisabon - Paris St. Germain 2:1 (0:0)
Branky: 74. a 90. Suárez - 79. Kvaracchelija. Rozhodčí: Taylor (Angl.).
Tottenham - Borussia Dortmund 2:0 (2:0)
Branky: 14. Romero, 37. Solanke. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.). ČK: 24. Svensson (Dortmund).
Villarreal - Ajax Amsterodam 1:2 (0:0)
Branky: 50.Oluwaseyi - 61. Glukh, 90. Edvardsen. Rozhodčí: Walsh (Skot.).
Nejméně 20 lidí se zranilo při dnešní nehodě regionálního vlaku, který poblíž Barcelony narazil do zdi zřícené na koleje. Informuje o tom španělský list La Vanguardia, podle něhož má pět lidí těžká zranění. Nehoda se stala dva dny po tragické srážce vlaků na jihu Španělska, při níž zemřelo 42 lidí.
Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko. Trump před odletem do Davosu opáčil, že doufá, že se věci vyřeší docela dobře a najde se řešení, s nímž budou spokojené NATO i USA.
Ukrajina čelí kritickému nedostatku energie po sérii ruských úderů na infrastrukturu. Zatímco prezident Volodymyr Zelenskyj varuje před další vlnou masivních útoků, v hlavním městě propukl otevřený spor. Prezident ostře kritizuje starostu Kyjeva Vitalije Klička za nepřipravenost metropole na mrazivou zimu, která miliony lidí ponechala bez tepla a vody.
Hokejisté Plzně zvítězili v předehrávaném utkání 44. kola extraligy nad Třincem 2:1 po samostatných nájezdech. Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. Hradec Králové vyhrál v dohrávce 37. kola extraligy na ledě Sparty 2:1 po samostatných nájezdech a uspěli tak i ve druhém utkání v O2 areně v sezoně.
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, prohlásil v pátek ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Důsledky energetického kolapsu už pocítil i parlament v metropoli Kyjevě, který je po ruském útoku bez elektřiny, vody i topení, uvedl jeho předseda. Podle starosty Kyjeva město za leden opustilo 600.000 lidí.