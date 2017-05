V případě titulu si slávisté rozdělí třicet milionů. O deset už kvůli vyřazení z poháru přišli

před 1 hodinou

Ve strahovském azylu se fotbalisté Slavie připravují na poslední krok k ligovému titulu. Pokud v sobotu odpoledne porazí Brno, nemusejí se ohlížet na výsledek Plzně, která přivítá Jihlavu. A motivaci mají sešívaní pořádnou: v případě tříbodového zisku přistane v kabině částka třicet milionů korun.

Praha - Pětadvacet ligových zápasů vede sešívané kouč Jaroslav Šilhavý, pětadvacet ligových zápasů trvá neporazitelnost fotbalistů Slavie. Červenobílí budou na Faktor Š spoléhat i v sobotní bitvě o titul na Strahově proti Brnu. Potřebují získat tři body: pokud se jim to podaří, rozdělí si mezi sebe třicet milionů korun.

Když v září loňského roku ke Slavii nastupoval, fanoušci zrovna neskákali nadšením. Nyní je pro ně Jaroslav Šilhavý spasitelem, tvůrcem slávistického vzepětí.

Před začátkem jara dostal za úkol skončit se Slavií na prvních třech příčkách, už teď je jasné, že hůř než druhý neskončí. A s nadsázkou řečeno, Šilhavý má splněno i na papíře: po 29 ligových kolech odkoučoval už 30 zápasů, a to kvůli odloženému zápasu prvního kola v Brně.

"Samotné vedení nám vyslovilo podporu, že jsme udělali velký výsledek. Ať to v sobotu dopadne jakkoli, tak si ho považují. Nicméně je tam velké ale: titul chceme vyhrát," hlásí Šilhavý před sobotním mačem se Zbrojovkou.

Proto si ho vedení také vybralo. Zatímco na trenéra Dušana Uhrina mladšího si údajně stěžovali hráči, že s nimi neumí jednat a je na ně přespříliš přísný až neurvalý, Šilhavý má pověst stoika, který se snaží spíš emoce krotit.

"Že hrajeme o titul, to v hlavě mám, stejně jako ti kluci. Nebudu vám nalhávat, že jsem úplně v klidu. Samozřejmě před hráči nemůžu být vyklepaný, nervozní. Budu je motivovat k tomu, že jsme silní a že Brno porazíme," tvrdí Šilhavý před zápasem.

Během ligového ročníku už dokonce musel sáhnout k psychoterapeutické intervenci: po zápase s Jabloncem, ve kterém Slavia doma se štěstím uhrála bod, vzal celý tým na večeři.

A vyšlo to, v následujícím kole si červenobílí po sebevědomém výkonu odvezli ze hřiště Bohemians tři body.

Narozdíl od svých svěřenců má se zápasem o všechno zkušenosti. Před šesti lety hrál v posledním kole s Libercem o titul, proti Plzni, která byla o dva body zpět. Pokud by Západočeši vyhráli, pohár by domácím ještě vyfoukli.

Liberec však nakonec udržel remízu 0:0, a to i přes řadu nebezpečných plzeňských nájezdů. "Tenkrát jsme vyhrát nemuseli, remizovali jsme a stačilo to. To byl rozdíl oproti letošnímu roku. Euforie potom byla krásná. Chci ji zase zažít," tvrdí kouč.

Intenzitu případných oslav jistě umocní i výše prémií, které mají červenobílí za titul slíbené. Každý úspěch je ve Slavii velmi štědře odměněn a nejinak je tomu i tentokrát. Pro případ tříbodového zisku s Brnem vedení pošle na kabinu třicet milionů korun.

A ty se hodí, zvlášť, když už fotbalisté a členové realizačního týmu už přišli o milionů deset, které byly podmíněny ziskem domácího poháru.