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Sport

Proč nevyloučili Messiho? Alžířané se zlobí a podali protest

ČTK

Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího ve středečním utkání fotbalového mistrovství světa s Argentinou (0:3).

Rozhodčí Szymon Marciniak
Rozhodčí Szymon MarciniakFoto: REUTERS – Siphiwe Sibeko
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Agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj uvedla, že zástupci alžírského svazu zaslali oficiální stížnost komisi rozhodčích FIFA.

Alžířanům se nelíbil zejména zákrok argentinského kapitána Lionela Messiho, který v prvním poločase nedlouho po vstřelení prvního gólu přišlápl zezadu lýtko Ajsovi Mandímu.

Zatímco Alžířané požadovali Messiho vyloučení, polský rozhodčí Szymon Marciniak neukázal hvězdnému útočníkovi ani žlutou kartu.

Messi po změně stran v Kansas City zkompletoval hattrick a šestnáctým gólem se dotáhl na Němce Miroslava Kloseho, nejlepšího střelce v historii šampionátů.

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Osmatřicetiletý Argentinec tak stylově oslavil jubilejní dvoustý zápas v reprezentaci i rekordní 27. na MS.

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