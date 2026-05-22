Pro Součka se rýsuje zázračný příběh. West Hamu jinak hrozí problémy obřích rozměrů

Kladiváři zírají do hluboké propasti. Záchranu před pádem z anglické Premier League už si fotbalisté West Hamu United nejsou schopni zajistit vlastními silami. Před posledním zápasem jsou v kritické situaci a musejí spoléhat na cizí pomoc. Pokud by skutečně přišla, prožila by celá fotbalová Anglie zázračný a symbolický příběh. A sportovní tragédii by kousal Tottenham.
Šest a půl roku trvající pevné a povětšinou sladké partnerství českého fotbalisty Tomáše Součka s východolondýnským klubem může v neděli dostat smutnou tečku.
Hammers na poslední chvíli stihli znehodnotit vzestup, který se jim povedl v úvodních měsících roku 2026.
Po třech porážkách v řadě jsou krůček od toho, aby po patnácti letech opustili nejvyšší anglickou soutěž a stěhovali se o patro níž: do kruté, nesmírně náročné džungle jménem Championship, z níž není snadného návratu.
West Ham ztrácí z osmnáctého místa na Tottenham dva body a oba týmy hrají v 38. kole na domácím stadionu. Kladiváři proti Leedsu, Kohouti s Evertonem.
Výběr kapitána Jarroda Bowena přitom v lize zachrání jediná kombinace: vlastní výhra a porážka Tottenhamu.
Spása tedy musí přijít z modré části Liverpoolu, od týmu Toffees vedeného Davidem Moyesem.
Mužem, který stál za příchodem Součka i jeho krajana Vladimíra Coufala ze Slavie a za následným přerodem klubu ve štiku Anglie a šampiona evropské Konferenční ligy, kterým se stal symbolicky v pražském Edenu.
Kladiváře má nyní zachránit ten, kterého už nechtěli.
Před dvěma lety přestal fanouškům i vedení vonět jeho pragmatický, v lecčems staromódní styl fotbalu. Chtěli atraktivnější projev, větší kontrolu míče, techničtější pojetí plné krátkých přihrávek a postupných útoků. Že šlo o naivitu nejhrubšího zrna, se ukázalo záhy.
Moyes se loučil v pozici nejúspěšnějšího kouče klubových dějin s bilancí 112 výher z 261 zápasů. West Ham za jeho působení skončil třikrát v elitní desítce Premier League, kromě již zmíněného pražského triumfu došel ještě do čtvrtfinále Evropské ligy.
Všichni tři jeho nástupci selhali. Julen Lopetegui, Graham Potter i nynější kouč Nuno Espírito Santo shodně chtěli hrát bez Součka. A shodně ho nakonec museli do sestavy vrátit.
„Fotbalovější“ fotbal nefungoval, West Ham se trápil a trápí se dál. Loni se zuby nehty mezi elitou udržel, letos už se jeho záchrana ocitá na pomezí zázraku.
Moyes má být jeho strůjcem. Příznivci velezkušeného Skota vzývají, uctívají a žadoní.
„Dokázal s námi neuvěřitelné věci, ale tu největší věc pro West Ham může paradoxně udělat teď, když je v jiném klubu,“ hlásá jeden z masivně sdílených příspěvků, kterých jsou aktuálně plné sociální sítě.
„Přestože je David Moyes už teď bezpochyby legendou West Hamu, pokud v neděli pomůže udržet Kladiváře v lize, svůj status ještě výrazně upevní. Neděle bude z mnoha důvodů nabitá silnými příběhy,“ píše web Hammers News.
„Jen si představte, co by se dělo, kdyby to Moyesiáš dokázal. Měli by mu postavit sochu hned vedle Bobbyho Moorea,“ říká bývalá hvězda Joe Cole v podcastu The Dressing Room s použitím originální slovní hříčky.
Sám třiašedesátiletý Moyes má jasno, West Ham podle něj do nejvyšší soutěže stoprocentně patří.
„Je to klub, který by neměl padat do Championshipu. Takhle to vidím já, jenže Premier League je neúprosná. Když nejste stoprocentně připravení, nepřivedete správné hráče nebo neutratíte dost peněz, jste v ohrožení,“ prohlásil nedávno.
Když už je řeč o penězích, sestup o soutěž níž může West Ham vrhnout do problémů obřích rozměrů.
Klub už teď vykazuje ztrátu přes 100 milionů liber a má vysoké amortizační náklady, nebo-li účetní rozpočítávání přestupových částek do více let kvůli „obcházení“ finančních pravidel. Tyto položky se tedy nesníží ani po pádu do Championship. Tam naopak klesnou příjmy o dalších zhruba 95 milionů liber.
Současné výdaje klubu na hráčské platy jsou nejméně čtyřikrát vyšší, než je průměr druhé nejvyšší soutěže. Logicky tak bude muset dojít k výprodeji fotbalistů, snižování mezd i provozním úsporám.
Pokud klub, jehož spoluvlastníkem je český miliardář Daniel Křetínský, skutečně sestoupí, jeho budoucnost vypadá chmurně, až bezútěšně. Rozhodne nedělní podvečer v Londýně.
