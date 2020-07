Pešek v pohárovém finále nechápal verdikty rozhodčího Královce

Liberecký fotbalista Jakub Pešek byl po porážce 1:2 od Sparty ve finále domácího poháru hodně zklamaný. Autora prvního gólu mrzelo, že Slovan nepřidal pojišťovací branku a také nechápal některé verdikty rozhodčího Pavla Královce proti Severočechům.

Peškovi vadilo, že Královec po půl hodině hry udělil hostujícímu Martinu Frýdkovi za šlápnutí na ležícího Tomáše Malinského jenom žlutou kartu, přestože situaci kontroloval na videu.

"Když se to zkoumá, tak buď nemá být karta, nebo má být červená. On udělí žlutou, což nechápu. Když na něj šlápne, je to nesportovní chování a má jít ven. To by ovlivnilo celý průběh zápasu a nedokážu to pochopit," řekl sedmadvacetiletý záložník na tiskové videokonferenci.

Vadila mu i odpískaná penalta po lehkém kontaktu brankáře Milana Knoblocha se střídajícím sparťanem Benjaminem Tettehem, z níž v 73. minutě Guélor Kanga dokonal obrat Pražanů.

"Kontakt, nekontakt. Kdyby to ten hráč ustál, dává do prázdné brány, ale on spadne. Je tady video a nechápu, že se to nezkontroluje. Jinak musíme pogratulovat soupeři. Chci pochválit hlavně kluky, jak jsme to odmakali. Ale je to hořké," uvedl Pešek.

V 50. minutě otevřel skóre pohotovou střelou po přiklepnutí hlavou Imada Rondiče, ale z dalších šancí už domácí brankáře Milana Heču nepřekonali.

"Kdybychom dali na 2:0, rozhodčí by už pískal normálně. Sparta by měla tlak, ale myslím, že bychom to už udrželi. Druhý gól by utkání rozlousknul," konstatoval Pešek. "Je to obrovské zklamání, chtěli jsme získat trofej, bohužel se nám to nepodařilo," přidal bývalý hráč Českých Budějovic nebo sparťanského B-týmu.

Slovan si vstupenku do předkola Evropské ligy zkusí zajistit ve zbývajících dvou kolech prvoligové nadstavbové části. Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha aktuálně drží v tabulce čtvrté místo.

"Tady naše cesta skončila, musíme nastavit hlavy, zregenerovat a dát do toho všechno. Konec se blíží, už vidíme cíl. Doufám, že najdeme poslední síly a budeme úspěšní," prohlásil Pešek.