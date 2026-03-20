Priske po výbuchu Sparty překvapil, pořád věří v trofej. Prozradil, k čemu se upíná

Trenér Brian Priske zatím nechce hodnotit sezonu fotbalistů Sparty. Pokud ovšem Pražané nezískají žádnou trofej, bude ji považovat za zklamání.
Dánský kouč Sparty to řekl po domácím debaklu 0:4 s Alkmaarem v osmifinálové odvetě Konferenční ligy, po němž Letenští v součtu s úvodní porážkou 1:2 v Nizozemsku vypadli.
Sparta tak prohrála čtvrtý z posledních pěti soutěžních zápasů. Ještě zkraje března hrála ve třech soutěžích, v domácím poháru ale vypadli Pražané ve čtvrtfinále na penalty s Mladou Boleslaví.
Jedinou možností, jak vybojovat triumf, tak zůstává domácí liga. V ní ovšem ztrácí Sparta na vedoucího obhájce titulu Slavii 10 bodů, přesto se k české nejvyšší soutěži Priske upíná.
"Myslím si, že je pořád brzy se o tom bavit,“ odmítl dánský trenér diskuze o hodnocení úspěšnosti sezony.
„Máte právo se na to ptát, ale pořád nám v české lize zbývají dva měsíce a devět zápasů o 27 bodů,“ argumentoval Priske.
„Pokud ale nevyhrajeme žádnou trofej v sezoně, bude to zklamání," uznal vzápětí.
Jestli se to stane, zůstane Sparta bez úspěchu druhou sezonu v řadě. "Rozhodně je zklamání, že jsme vypadli v domácím poháru a že jsme nepostoupili do čtvrtfinále Konferenční ligy,“ přiznal Priske.
„Je to ale evropská soutěž, nemůžete čekat, že jen tak postoupíte, i když jsme se netajili touhou a ambicemi a od začátku jsme tvrdili, že chceme dojít co nejdál. A pokud možno až do Lipska,“ reagoval kouč na předchozí velkohubá prohlášení činovníků klubu.
„Dali jsme do toho všechno, snažili jsme se. Porážka 0:4 ale bolí," řekl Priske.
"Odehráli jsme šest dobrých utkání v předkole, dalších šest v ligové fázi, kde jsme skončili čtvrtí. Vypadli jsme s velmi dobrým nizozemským soupeřem, který má dvakrát větší hodnotu kádru než my,“ bránil se letenský stratég.
„Rozdíl mezi námi byl příliš velký, to bolí. Bavit se ale o celé sezoně je podle mě zatím předčasné, chvíli bych počkal," vyzval znovu Priske.
Pražany nyní čeká dlouhá reprezentační pauza, v lize nastoupí až 5. dubna. V tabulce se musejí dívat i za sebe, Plzeň na ně ztrácí šest bodů.
"Doufám, že hráče nebude těžké motivovat, protože máme před sebou devět velkých zápasů. Musíme bojovat o titul až do konce, dokud bude šance," apeloval ještě jednou bývalý dánský reprezentant.
