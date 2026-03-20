Priske po výbuchu Sparty překvapil, pořád věří v trofej. Prozradil, k čemu se upíná

Sport,ČTK

Trenér Brian Priske zatím nechce hodnotit sezonu fotbalistů Sparty. Pokud ovšem Pražané nezískají žádnou trofej, bude ji považovat za zklamání.

UEFA Conference League - Round of 16 - Second Leg - Sparta Prague v AZ Alkmaar
Kouč fotbalové Sparty Brian Priske při zpackané odvetě s AlkmaaremFoto: REUTERS
Dánský kouč Sparty to řekl po domácím debaklu 0:4 s Alkmaarem v osmifinálové odvetě Konferenční ligy, po němž Letenští v součtu s úvodní porážkou 1:2 v Nizozemsku vypadli.

Sparta tak prohrála čtvrtý z posledních pěti soutěžních zápasů. Ještě zkraje března hrála ve třech soutěžích, v domácím poháru ale vypadli Pražané ve čtvrtfinále na penalty s Mladou Boleslaví.

Jedinou možností, jak vybojovat triumf, tak zůstává domácí liga. V ní ovšem ztrácí Sparta na vedoucího obhájce titulu Slavii 10 bodů, přesto se k české nejvyšší soutěži Priske upíná.

"Myslím si, že je pořád brzy se o tom bavit,“ odmítl dánský trenér diskuze o hodnocení úspěšnosti sezony.

„Máte právo se na to ptát, ale pořád nám v české lize zbývají dva měsíce a devět zápasů o 27 bodů,“ argumentoval Priske.

„Pokud ale nevyhrajeme žádnou trofej v sezoně, bude to zklamání," uznal vzápětí.

Jestli se to stane, zůstane Sparta bez úspěchu druhou sezonu v řadě. "Rozhodně je zklamání, že jsme vypadli v domácím poháru a že jsme nepostoupili do čtvrtfinále Konferenční ligy,“ přiznal Priske.

„Je to ale evropská soutěž, nemůžete čekat, že jen tak postoupíte, i když jsme se netajili touhou a ambicemi a od začátku jsme tvrdili, že chceme dojít co nejdál. A pokud možno až do Lipska,“ reagoval kouč na předchozí velkohubá prohlášení činovníků klubu.

„Dali jsme do toho všechno, snažili jsme se. Porážka 0:4 ale bolí," řekl Priske.

"Odehráli jsme šest dobrých utkání v předkole, dalších šest v ligové fázi, kde jsme skončili čtvrtí. Vypadli jsme s velmi dobrým nizozemským soupeřem, který má dvakrát větší hodnotu kádru než my,“ bránil se letenský stratég.

„Rozdíl mezi námi byl příliš velký, to bolí. Bavit se ale o celé sezoně je podle mě zatím předčasné, chvíli bych počkal," vyzval znovu Priske.

Pražany nyní čeká dlouhá reprezentační pauza, v lize nastoupí až 5. dubna. V tabulce se musejí dívat i za sebe, Plzeň na ně ztrácí šest bodů.

"Doufám, že hráče nebude těžké motivovat, protože máme před sebou devět velkých zápasů. Musíme bojovat o titul až do konce, dokud bude šance," apeloval ještě jednou bývalý dánský reprezentant.

Nejnovější
Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026).
Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026).
Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026).

Petr Pavel, prezident
Petr Pavel, prezident
Petr Pavel, prezident

Summit lídrů Evropské unie v Bruselu
Summit lídrů Evropské unie v Bruselu
Summit lídrů Evropské unie v Bruselu

