Priske chce jinou Spartu než v Alkmaaru. Věří v magický večer na Letné

Trenér Brian Priske věří, že fotbalisté Sparty budou ve čtvrteční osmifinálové odvetě Konferenční ligy s Alkmaarem hrát v obraně úplně jinak než minulý týden v Nizozemsku, kde prohráli 1:2.
Na hřišti soupeře podle něj Pražané předvedli jeden z nejhorších výkonů v defenzivě za dobu jeho působení u týmu. Doufá, že Letenští doma zvrátí nepříznivý vývoj v normální hrací době a nedojde na prodloužení, případně na penalty. Řekl to na tiskové konferenci.
"Očekávám, že v defenzivě předvedeme úplně jiný výkon než minulý týden v Alkmaaru. Musíme bránit mnohem líp nejen naše pokutové území, ale celkově být agresivnější a kompaktnější. Před týdnem to byl jeden z nejhorších výkonů v obraně za dobu mého působení ve Spartě. To mě hodně zklamalo. Řekl jsem ale klukům, že jsem si jistý, že už nikdy nebudeme hrát takhle slabě. Jsem si jistý, že kluci přesně vědí, co dělat, aby se to zítra neopakovalo," uvedl Priske.
Během jeho prvního angažmá ve Spartě Letenští v sezoně 2023/24 před vlastními diváky dvakrát otočili dvojzápas, v němž nejprve na hřišti soupeře prohráli.
Povedlo se jim to v závěrečném 4. předkole Evropské ligy s Dinamem Záhřeb a poté v úvodním vyřazovacím kole s Galatasarayem Istanbul. V obou případech doma zvítězili 4:1.
"Musíme využít energii z tribun a udělat z toho další magický večer na Letné. Mám od toho velká očekávání. Chceme ukázat nejen nizozemským fanouškům, ale i celé Evropě, že na Letné je v takových chvílích skvělé být," prohlásil Priske.
Doufá, že se jeho tým vyhne případnému prodloužení či penaltám. Před dvěma týdny Pražané vypadli na penalty ve čtvrtfinále domácího poháru s Mladou Boleslaví.
"Doufám, že to otočíme v 90 minutách. Pokud zápas dojde do prodloužení nebo na penalty, budeme na ně připraveni. Před pár týdny jsme si je vyzkoušeli. Nedopadlo to podle našich představ, poučíme se z toho a budeme na penalty připraveni, pokud na ně dojde," řekl Priske.
Letenští v nedělním ligovém utkání zdolali Slovácko 5:2 a zvítězili po třech soutěžních porážkách.
"Dobře jsme zareagovali a předvedli dobrý výkon. Nejen v Alkmaaru jsme předvedli špatný výkon. Nedařilo se nám předtím ani v derby a v domácím poháru. Proto bylo víkendové utkání důležité. Kluci to zvládli jak po fotbalové, tak mentální stránce, což je stejně důležité před takovým utkáním, jaké nás čeká ve čtvrtek. Výhra je ten nejlepší lék, když se vám předtím nedaří," mínil někdejší kouč Midtjyllandu, Antverp a Feyenoordu Rotterdam.
Dvěma góly se o výhru nad Slováckem postaral střídající útočník Jan Kuchta.
"Kuchta je Kuchta. U něj to není jen o brankách, ale i o tom, že týmu dodává intenzitu, mentalitu. Když je správně nastavený, jsem s ním velmi spokojený. Občas mi ale způsobuje šediny," uvedl Priske.
