Mourinho perlil: Hráči asi nejsou takoví profesionálové jako já. Bylo to příšerné

Trenér José Mourinho si nedovedl vysvětlit výkon fotbalistů AS Řím při porážce 0:2 ve skupině Evropské ligy na stadionu pražské Slavie a označil jej za příšerný. Šedesátiletý portugalský kouč si posteskl, že jeho svěřenci přistoupili k venkovnímu pohárovému utkání laxně už poněkolikáté a přemítal, zda jsou stejní profesionálové jako on. Na tiskové konferenci zároveň vzal prohru na sebe.

"Nedokážu si ten výkon vysvětlit, prostě nevím. Slavia si vítězství extrémně zasloužila, zatímco my jsme si jednoznačně zasloužili prohrát. Nefungovalo prakticky nic. Prohráli jsme příšerným způsobem, jsem super zklamaný. Je to pouze chyba trenéra a já to tak beru. Je to moje vina," uvedl Mourinho.

Přemítal, zda jeho svěřenci zápas v Edenu po úvodní domácí výhře 2:0 trochu nepodcenili, neboť je v neděli čeká prestižní římské derby s Laziem v italské lize. "Moje profesionalita mi nedovolí, abych se nesoustředil na každý zápas. Možná, že hráči nejsou takoví profesionálové jako já. To je otázka. Ale i tak je zodpověděný trenér, tím to hasne," řekl Mourinho.

"Nejhorší na tom je, že se nám to nestalo venku v pohárech poprvé. V mé první sezoně jsme podobný výkon podali na stadionu Bodö/Glimt (prohra 1:6), ve druhé sezoně na půdě Ludogorce Razgrad (1:2) a teď na Slavii," zlobil se Mourinho, který převzal Římany předloni v létě a hned v první sezoně s nimi ovládl premiérový ročník Evropské konferenční ligy.

Vzhledem k poslední části čtyřzápasového disciplinárního trestu za nevhodné chování po květnovém prohraném finále minulého ročníku Evropské ligy sledoval slavný Portugalec i odvetu se Slavií z tribuny a na lavičce chyběl.

"Hlavním problémem bylo, že se nám nepodařilo vyhrát prakticky žádný souboj jeden na jednoho. Hráči nedodrželi prakticky žádné taktické pokyny. Jen velmi málo hráčů mělo správný přístup. V podstatě jediný, kdo se mi líbil, byl (Edoardo) Bove. Jednadvacetiletý kluk, co není ani dva roky pořádně v áčku. Jako jediný splnil vše po taktické, technické i mentální stránce. Všichni ostatní včetně mě si porážku zasloužíme," řekl Mourinho.

"Hned po zápase jsem si udělal rychlou analýzu hry s hráči v kabině. Nedělám to rád, nechávám to vzhledem k emocím ze zápasu až na další den, ale teď jsem to tak cítil. Možná proto, že jsem s nimi neseděl na lavičce a měl jsem od toho odstup," doplnil Mourinho, který ve své trenérské kariéře vedle Konferenční ligy už vyhrál i Ligu mistrů a Evropskou ligu.